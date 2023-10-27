Известная радиоведущая могла бы стать судьей: Александра Маслакова выбирала профессию по велению сердца

Ведущая Александра Маслакова. Фото: социальные сети

Юрист из Кубани сама пробивала себе карьерный путь. Александра Маслакова почти сразу поняла, что бюрократическая работа не для нее, и ушла в масс-медиа.

Детство и юность

Александра Маслакова родилась 26 июня 1995 года в кубанской столице России. Помимо девушки родители воспитывали еще троих дочерей. После рождения младшей девочки семья переехала жить на север. Немного позже родители Саши развелись, и девушка осталась жить с мамой в Ханты-Мансийске — нефтяном городе, который получил статус столицы субъекта Российской Федерации.

Дед Маслаковой стал для нее настоящим идеалом мужчины. Она поведала о нем публике в программе «Утро с вами» канала «Тюменское время» весной 2019 года в рубрике «Я горжусь!». Дедушка Саши Анатолий Филиппович Перкатый родился в июле 1941 года, когда только началась Великая отечественная война.

Любимый родственник Александры на протяжении всей жизни работал автомехаником, воспитал двух дочерей и помогал растить внучек. На передаче Маслакова демонстрировала фото деда и поделилась семейной историей, как в годы войны и голода неизвестный германский солдат помог семье Анатолия. Когда немец увидел худенького малыша, то принес его матери 3 мешка с провизией, полных тушенки, молока и хлеба.

Александра Маслакова с мамой. Фото: социальные сети

Елена Анатольевна, мама Александры, отправила дочь в Ханты-Мансийскую школу моделей. Саша была очень высокой девочкой по сравнению со своими сверстниками, поэтому начала сутулиться. На занятиях девушку научили ходить с прямой спиной на высоких каблуках.

Маслакова росла вольным ребенком. Но в выборе вуза мама девушки приняла активное участие. Так, с материнской подачи, Александра получила высшее юридическое образование в Югорском государственном университете.

Александра Маслакова в юности. Фото: социальные сети

Карьерный путь

Александра училась заочно и в это же время работала в Арбитражном суде и в отделе кадров правительства ХМАО. Во время работы девушке приходилось заворачивать и отправлять около 2 тысяч писем в день. Мать мечтала, чтобы Саша стала судьей или депутатом.

Но ее планам не суждено было сбыться. Жизнь Маслаковой потекла совсем в другом направлении.

Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Россия – 2015» и попала в 20-ку сильнейших участниц. Когда девушка вернулась в Сибирь, ее попросили провести смотр красавиц Ханты-Мансийска. Тогда Маслакова поняла, что индустрия масс-медиа интереснее для нее, чем работа с официальными бумагами.

Александра Маслакова на конкурсе «Мисс Россия – 2015». Фото: социальные сети

Александра написала заявление на увольнение из отдела кадров правительства автономного округа и попробовала устроиться в телекомпанию «Югра». Из-за этого мама Саши целый месяц не разговаривала с дочерью.

Путь в ведущие был очень непростым. Пришлось первые полгода работать в «Югре» бесплатно. А когда красавицу наконец-то взяли в штат, она отработала буквально пару месяцев, и редакция закрылась.

Вместе со своим молодым человеком Маслакова уехала в Тюмень. Только со второй попытки в 2018 году ей удалось устроиться в компанию «Сибинформбюро». До этого девушка работала на телестанции «Регион-Тюмень». Там ее заметили продюсеры Тюменской радиостанции «Красная армия» и пригласили на кастинг.

Так Маслакова стала вести на радио утреннее шоу «Свежесть», а на телевидении — рубрику «Красивая жизнь» в передаче «Утро с вами».

В начале карьеры ведущей Александра пыталась самостоятельно усовершенствовать свою дикцию: читала скороговорки с винной пробкой во рту.

Радиоведущая Александра Маслакова. Фото: социальные сети

В декабре 2020 года Александра участвовала во вручении диплома «Золотой микрофон» в номинации «Лучшая развлекательная программа» в рубрике «Словарь модных слов» радио «Красная армия».

Маслакова мечтала работать на канале «Матч ТВ». Девушка прошла кастинг спортивного канала, вошла в десятку финалистов и в конце декабря зачитала в эфире новость из мира конькобежного спорта.

Личная жизнь

В данный момент Александра свободная девушка. Она редко откровенничает с корреспондентами и не посвящает их в подробности своей личной жизни.

Девушка увлекается сноубордом. На персональной странице Маслаковой в соцсетях регулярно появляются ее фото на доске, даже в купальнике. Фигуре Александры можно позавидовать: ее талия всего 59 см при росте 175 см.

Александра Маслакова на сноуборде. Фото: социальные сети

Девушка увлекается психологией и любит путешествовать. Ее любимое произведение — «Маленький принц».

Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков»

В январе 2021 года Александра участвовала в шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», которое проходило на тропическом острове.

Снимали в Африке впервые. Размер приза составил 5 млн рублей. Маслакова пообещала, что если победит, половину выигрыша потратит на свою маму.

Александра Маслакова на шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Фото: социальные сети

Сейчас Маслакова занимается составлением тароскопа. Для своих подписчиков она ежедневно пишет предсказания по знакам зодиака.

В 2023 году девушка стала ведущей национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2023».

Сейчас Александра работает ведущей на Радио ENERGY.

Радиоведущая Александра Маслакова на радио ENERGY. Фото: социальные сети

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