Известная радиоведущая могла бы стать судьей: Александра Маслакова выбирала профессию по велению сердца

Детство и юность
Александра Маслакова родилась 26 июня 1995 года в кубанской столице России. Помимо девушки родители воспитывали еще троих дочерей. После рождения младшей девочки семья переехала жить на север. Немного позже родители Саши развелись, и девушка осталась жить с мамой в Ханты-Мансийске — нефтяном городе, который получил статус столицы субъекта Российской Федерации.
Дед Маслаковой стал для нее настоящим идеалом мужчины. Она поведала о нем публике в программе «Утро с вами» канала «Тюменское время» весной 2019 года в рубрике «Я горжусь!». Дедушка Саши Анатолий Филиппович Перкатый родился в июле 1941 года, когда только началась Великая отечественная война.
Любимый родственник Александры на протяжении всей жизни работал автомехаником, воспитал двух дочерей и помогал растить внучек. На передаче Маслакова демонстрировала фото деда и поделилась семейной историей, как в годы войны и голода неизвестный германский солдат помог семье Анатолия. Когда немец увидел худенького малыша, то принес его матери 3 мешка с провизией, полных тушенки, молока и хлеба.
Александра Маслакова с мамой. Фото: социальные сети
Елена Анатольевна, мама Александры, отправила дочь в Ханты-Мансийскую школу моделей. Саша была очень высокой девочкой по сравнению со своими сверстниками, поэтому начала сутулиться. На занятиях девушку научили ходить с прямой спиной на высоких каблуках.
Маслакова росла вольным ребенком. Но в выборе вуза мама девушки приняла активное участие. Так, с материнской подачи, Александра получила высшее юридическое образование в Югорском государственном университете.
Александра Маслакова в юности. Фото: социальные сети
Карьерный путь
Александра училась заочно и в это же время работала в Арбитражном суде и в отделе кадров правительства ХМАО. Во время работы девушке приходилось заворачивать и отправлять около 2 тысяч писем в день. Мать мечтала, чтобы Саша стала судьей или депутатом.
Но ее планам не суждено было сбыться. Жизнь Маслаковой потекла совсем в другом направлении.
Александра приняла участие в конкурсе «Мисс Россия – 2015» и попала в 20-ку сильнейших участниц. Когда девушка вернулась в Сибирь, ее попросили провести смотр красавиц Ханты-Мансийска. Тогда Маслакова поняла, что индустрия масс-медиа интереснее для нее, чем работа с официальными бумагами.
Александра Маслакова на конкурсе «Мисс Россия – 2015». Фото: социальные сети
Александра написала заявление на увольнение из отдела кадров правительства автономного округа и попробовала устроиться в телекомпанию «Югра». Из-за этого мама Саши целый месяц не разговаривала с дочерью.
Путь в ведущие был очень непростым. Пришлось первые полгода работать в «Югре» бесплатно. А когда красавицу наконец-то взяли в штат, она отработала буквально пару месяцев, и редакция закрылась.
Вместе со своим молодым человеком Маслакова уехала в Тюмень. Только со второй попытки в 2018 году ей удалось устроиться в компанию «Сибинформбюро». До этого девушка работала на телестанции «Регион-Тюмень». Там ее заметили продюсеры Тюменской радиостанции «Красная армия» и пригласили на кастинг.
Так Маслакова стала вести на радио утреннее шоу «Свежесть», а на телевидении — рубрику «Красивая жизнь» в передаче «Утро с вами».
В начале карьеры ведущей Александра пыталась самостоятельно усовершенствовать свою дикцию: читала скороговорки с винной пробкой во рту.
Радиоведущая Александра Маслакова. Фото: социальные сети
В декабре 2020 года Александра участвовала во вручении диплома «Золотой микрофон» в номинации «Лучшая развлекательная программа» в рубрике «Словарь модных слов» радио «Красная армия».
Маслакова мечтала работать на канале «Матч ТВ». Девушка прошла кастинг спортивного канала, вошла в десятку финалистов и в конце декабря зачитала в эфире новость из мира конькобежного спорта.
Личная жизнь
В данный момент Александра свободная девушка. Она редко откровенничает с корреспондентами и не посвящает их в подробности своей личной жизни.
Девушка увлекается сноубордом. На персональной странице Маслаковой в соцсетях регулярно появляются ее фото на доске, даже в купальнике. Фигуре Александры можно позавидовать: ее талия всего 59 см при росте 175 см.
Александра Маслакова на сноуборде. Фото: социальные сети
Девушка увлекается психологией и любит путешествовать. Ее любимое произведение — «Маленький принц».
Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков»
В январе 2021 года Александра участвовала в шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков», которое проходило на тропическом острове.
Снимали в Африке впервые. Размер приза составил 5 млн рублей. Маслакова пообещала, что если победит, половину выигрыша потратит на свою маму.
Александра Маслакова на шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Фото: социальные сети
Сейчас Маслакова занимается составлением тароскопа. Для своих подписчиков она ежедневно пишет предсказания по знакам зодиака.
В 2023 году девушка стала ведущей национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2023».
Сейчас Александра работает ведущей на Радио ENERGY.
Радиоведущая Александра Маслакова на радио ENERGY. Фото: социальные сети