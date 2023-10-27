Известная радиоведущая могла бы стать судьей: Александра Маслакова выбирала профессию по велению сердца

Детство и юность

Александра Маслакова родилась 26 июня 1995 года в кубанской столице России. Помимо девушки родители воспитывали еще троих дочерей. После рождения младшей девочки семья переехала жить на север. Немного позже родители Саши развелись, и девушка осталась жить с мамой в Ханты-Мансийске — нефтяном городе, который получил статус столицы субъекта Российской Федерации.

Дед Маслаковой стал для нее настоящим идеалом мужчины. Она поведала о нем публике в программе «Утро с вами» канала «Тюменское время» весной 2019 года в рубрике «Я горжусь!». Дедушка Саши Анатолий Филиппович Перкатый родился в июле 1941 года, когда только началась Великая отечественная война.

Любимый родственник Александры на протяжении всей жизни работал автомехаником, воспитал двух дочерей и помогал растить внучек. На передаче Маслакова демонстрировала фото деда и поделилась семейной историей, как в годы войны и голода неизвестный германский солдат помог семье Анатолия. Когда немец увидел худенького малыша, то принес его матери 3 мешка с провизией, полных тушенки, молока и хлеба.