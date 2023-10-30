С детства была бунтаркой — стала музой Джастина Тимберлейка: биография Джессики Бил

Джессика Клэр Бил родилась 3 марта 1982 года в городе Или, штат Миннесота. Повзрослев, Бил много переезжала со своей семьей, в конце концов обосновавшись в Боулдере, штат Колорадо.

Проявив ранний интерес ко всему театральному, Бил в детстве брала уроки танца и вокала.

«В детстве у меня была миссия, — объяснила она журналу Harper's Bazaar. — Я был просто одним из тех детей, которые просили и умоляли: «Отведи меня на этот курс коммерческого актерского мастерства», «Отведи меня на эту пьесу», «Отведи меня на это прослушивание». И мои родители просто поддержали это».

Особенно ее заинтересовал мюзикл «Энни» — история девочки-сироты из грязи в князи. Когда ей было восемь лет, Бил работала дублершей на постановке шоу в Коннектикуте.

Бил занялась моделированием примерно в возрасте 11 лет. Во время модельного съезда в 1994 году она выиграла актерскую стипендию на программу в Лос-Анджелесе.

«Седьмое небо»