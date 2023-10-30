С детства была бунтаркой — стала музой Джастина Тимберлейка: биография Джессики Бил

Кто такая Джессика Бил?
Джессика Бил снялась в телесериале «Седьмое небо» в подростковом возрасте. Она произвела фурор фотографиями для журнала Gear, прежде чем заняться карьерой на большом экране. У нее были роли в ряде фильмов, включая комедию «День святого Валентина», драму «Элизабеттаун» и научно-фантастические триллеры «Блейд: Троица» и «Вспомнить все».
Актриса получила свои первые номинации на «Золотой глобус» и «Эмми» за работу в сериале «Грешница». Она замужем за певцом и актером Джастином Тимберлейком.
Ранние годы и работа моделью
Джессика Бил в юности. Фото: соцсети
Джессика Клэр Бил родилась 3 марта 1982 года в городе Или, штат Миннесота. Повзрослев, Бил много переезжала со своей семьей, в конце концов обосновавшись в Боулдере, штат Колорадо.
Проявив ранний интерес ко всему театральному, Бил в детстве брала уроки танца и вокала.
«В детстве у меня была миссия, — объяснила она журналу Harper's Bazaar. — Я был просто одним из тех детей, которые просили и умоляли: «Отведи меня на этот курс коммерческого актерского мастерства», «Отведи меня на эту пьесу», «Отведи меня на это прослушивание». И мои родители просто поддержали это».
Особенно ее заинтересовал мюзикл «Энни» — история девочки-сироты из грязи в князи. Когда ей было восемь лет, Бил работала дублершей на постановке шоу в Коннектикуте.
Бил занялась моделированием примерно в возрасте 11 лет. Во время модельного съезда в 1994 году она выиграла актерскую стипендию на программу в Лос-Анджелесе.
«Седьмое небо»
Джессика Бил в сериале «Седьмое небо». Фото: кадр из фильма 1996 года
Бил изучала свое ремесло несколько лет, в конце концов получив свою первую роль в семейной драме «Седьмое небо». В сериале она сыграла Мэри Кэмден, старшую дочь священника (его сыграл Стивен Коллинз) и его жены (ее сыграла Кэтрин Хикс).
На момент начала шоу у пары было пятеро детей, и в каждом эпизоде рассказывалось о моральных испытаниях и злоключениях, с которыми столкнулся каждый ребенок. Запущенное в 1996 году, шоу стало очень популярным, особенно среди семей.
«Золото Ули» и меняющийся имидж
Джессика Бил и Питер Фонда в сериале «Золото Ули». Фото: кадр из фильма 1997 года
Во время съемок в сериале Бил хотела показать, что она не просто артистичный подросток. Джессика продемонстрировала большой драматический диапазон в роли проблемной внучки Питера Фонда в драме 1997 года «Золото Ули», получившей признание критиков. Затем Бил снялась в семейной комедии 1998 года «Я буду дома к Рождеству» с Джонатаном Тейлором Томасом.
В 1999 году журнал People назвал ее одной из «50 самых красивых людей». Однако журнал Gear поместил актрису на свою обложку в марте 2000 года практически без одежды. Что привело в ярость некоторых фанатов «Седьмого неба», а также продюсеров шоу.
Позже Бил призналась, что согласилась на съемку, чтобы расторгнуть свой контракт с телеканалом, хотя the WB вынудил Бил соблюдать срок действия контракта. Ей удалось появиться в меньшем количестве эпизодов сериала «Седьмое небо» из-за ее графика в университете Тафтса, прежде чем она окончательно покинула сериал в шестом сезоне.
«Летние игры», «Техасская резня бензопилой»
После окончания первого курса колледжа Бил вернулась в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на художественных фильмах. Она снялась вместе с Фредди Принцем – младшим в романтической комедии 2001 года «Летние игры». Фильм не смог привлечь большую часть зрителей, собрав в прокате около 19 миллионов долларов.
Бил сыграла второстепенную роль в экранизации 2002 года фильма Брета Истона Эллиса «Правила секса», а затем обратилась к жанру ужасов с ремейком 2003 года «Техасская резня бензопилой», который стал кассовым хитом.
Джессика Бил и Майк Фогель в фильме «Техасская резня бензопилой». Фото: кадр из фильма 2003 года
«Блейд 3: Троица», «Стелс», «Иллюзионист»
Перейдя к боевикам, Бил получила роль в фильме «Блейд 3: Троица» (2004), последнем дополнении к саге об охоте на вампиров с Уэсли Снайпсом в главной роли. Она поднялась в небо в качестве пилота истребителя в военном боевике «Стелс» (2005) с Джейми Фоксом и Джошем Лукасом, который оказался еще одним разочарованием в прокате.
Джессика Бил в фильме «Стелс» 2005 года. Фото: Global Look Press
Ее следующая работа, драма «Лондон» (2005), также получила посредственные отзывы. После череды неудачных проектов Бил заслужила положительные отзывы за свою роль в «Иллюзионисте» (2006) — романтической исторической драме с Эдвардом Нортоном в главной роли. Фильм помог утвердиться Бил как драматической актрисе.
Джессика Бил и Эдвард Нортон в фильме «Иллюзионист». Фото: кадр из фильма 2006 года
«Пророк», «Легкое поведение»
Позже Бил сыграла адвоката в комедии 2007 года «Чак и Ларри: Пожарная свадьбы» с Адамом Сэндлером и Кевином Джеймсом.
В том же году Бил появилась в триллере «Пророк» (2007) с Николасом Кейджем и Джулианной Мур.
Джессика Бил в фильме «Пророк». Фото: Global Look Press
В 2009 году Бил снялась в фильме «Легкое поведение» с Колином Фертом и Кристин Скотт Томас. Она сыграла Лариту, американку, которая импульсивно выходит замуж за молодого британца, а затем должна иметь дело со своими новыми родственниками из высшего общества.
За свою работу над фильмом Бил получила восторженные отзывы, а журнал Variety назвал ее «энергичной, остроумной комедийной актрисой».
Джессика Бил и Кристиан Брассингтон в фильме «Легкое поведение» (2009). Фото: Global Look Press
«День святого Валентина», «Команда А», «Вспомнить все», «Хичкок»
Бил продолжила демонстрировать свои комедийные таланты в романтической комедии 2010 года «День святого Валентина», в которой снялись Джессика Альба, Кэти Бейтс, Энн Хэтэуэй, Эштон Катчер, Джулия Робертс, Ширли Маклейн и многие другие.
В том же году Бил появилась в боевике «Команда А» с Брэдли Купером и Лиамом Нисоном, основанном на популярном телесериале.
Джессика Бил в фильме «Команда А». Фото: кадр из фильма 2010 года
Бил сыграла физически сложную роль в ремейке 2012 года «Вспомнить все», в котором ей пришлось сражаться с коллегой по фильму Кейт Бекинсейл.
В том же году она сыграла драматическую роль в биографическом фильме «Хичкок» о легендарном режиссере. Энтони Хопкинс снялся в роли Альфреда Хичкока, а Бил сыграла Веру Майлз, одну из любимых актрис Хичкока.
«Грешница», «Лаймтаун»
В 2017 году Бил снова продемонстрировала свою способность справляться с сильной драматической ролью. В сериале «Грешница» она сыграла Кору Таннетти, кроткую мать, чья, казалось бы, неспровоцированная вспышка насилия спровоцировала расследование.
Джессика Бил в сериале «Грешница». Фото: кадр из фильма
Эта работы принесла актрисе первые в ее карьере номинации на «Золотой глобус» и «Эмми». Два года спустя она снялась в драме «Лаймтаун» в роли журналистки, пытающейся разгадать тайну исчезновения сотен жителей одной из общин Теннесси.
Брак с Джастином Тимберлейком
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк. Фото: Global Look Press
В течение многих лет отношения Бил с поп-звездой Джастином Тимберлейком были предметом пристального внимания средств массовой информации. Пара связала себя узами брака в Апулии, Италия, в октябре 2012 года. Бил и Тимберлейк опубликовали заявление для журнала People после своей свадьбы:
«Здорово быть женатыми, церемония была прекрасной, и это было так особенно — находиться в окружении нашей семьи и друзей».
Пара приветствовала своего первенца, сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка, в апреле 2015 года. Сообщается, что пара родила своего второго ребенка, сына, в июле 2020 года.
После шести с лишним лет владения пентхаусом в районе Сохо на Манхэттене супружеская пара в 2017 году переехала в двухуровневый пентхаус стоимостью 20 миллионов долларов в Трайбеке, что позволило им общаться с такими первоклассными соседями, как Райан Рейнольдс, Дженнифер Лоуренс и Джейк Джилленхол.
Джессика Бил с семьей. Фото: соцсети
Общественная позиция
Сторонница многочисленных социальных инициатив, Бил использовала свою известность, чтобы привлечь внимание к важным проблемам. В январе 2010 года она приняла участие восхождении на гору Килиманджаро с целью повышения осведомленности о глобальном водном кризисе.
«Это основная человеческая потребность, которую необходимо решить сейчас», — заявила актриса.
Бил также основала Make the Difference Network — социальную сеть для благотворительной деятельности.
В 2019 году Бил подверглась критике за встречу с защитником вакцинации Робертом Ф. Кеннеди – младшим и законодателями Калифорнии для обсуждения законопроекта штата, направленного на ограничение медицинских освобождений от прививок.
Заявив, что она «не против прививок», актриса написала длинный пост, объясняя, что законопроект затруднит получение надлежащего ухода в штате детьми с определенными заболеваниями.
Джессика Бил. Фото: Global Look Press