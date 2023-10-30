Скандинавская красавица, завоевавшая Америку: биография самой загадочной актрисы XX века Греты Гарбо

Кем была Грета Гарбо?
Грета Гарбо родом из Швеции. Звезда-затворница, Гарбо начала свою карьеру в Европе, прежде чем приехать в Соединенные Штаты, чтобы работать в MGM, когда ей было 19. Ее чувственный, загадочный образ сделал ее популярной у американской аудитории как в немом, так и в звуковом кино до Второй мировой войны. Она была номинирована на четыре премии «Оскар», позже получив почетную награду. Она умерла в Нью-Йорке 15 апреля 1990 года.
Ранние годы
Грета Гарбо — одна из самых загадочных звезд Голливуда — родилась как Грета Ловиса Густафсон 18 сентября 1905 года в Стокгольме, Швеция. Для ее родителей, Карла и Анны, у которых уже было двое детей, появление Греты стал неожиданностью, еще больше подорвав и без того стесненные финансовые возможности семьи.
Отец Греты был неквалифицированным рабочим, который часто оставался без работы и имел слабое здоровье, что вынуждало его семью жить с постоянной угрозой бедности.
Грета Гарбо в юные годы. Фото: Global Look Press
В возрасте 13 лет Грета бросила школу, чтобы ухаживать за своим отцом, который тяжело заболел. Он умер два года спустя от почечной недостаточности. Напряжение, вызванное здоровьем ее отца и последующей смертью, глубоко повлияло на юную Грету, которая пообещала устроить свою жизнь так, чтобы в ней не было финансовых трудностей.
Модель и первые фильмы
После смерти отца Грета устроилась продавцом в шведский универмаг. Чтобы помочь продвигать линию мужской одежды, Грета снялась в паре рекламных шорт, моделируя наряд. Ее природные инстинкты перед камерой вскоре привели ее к роли в первом фильме — комедии под названием «Питер бродяга » (1922).
Более широкие возможности представились, когда Грета получила стипендию в престижном Королевском драматическом театре, ведущей школе Швеции для начинающих актеров.
Но она прервала свое образование всего через год после знакомства с Маурицем Стиллером, ведущим шведским режиссером немого кино, который хотел, чтобы молодая актриса снялась в его новом фильме «Сага о Йосте Берлинге» (1924).
Грета Гарбо в фильме «Сага о Йосте Берлинге» (1924). Фото: Global Look Press
Успех фильма как в Швеции, так и в Германии сделал Гарбо знаменитой. Он также укрепил партнерство со Стиллером, которое изменило ее карьеру и жизнь. Стиллер тренировал ее как актрису и убедил сменить фамилию на Гарбо.
Следующий фильм Гарбо «Безрадостный переулок» (1925) укрепил репутацию Гарбо как звезды в Европе. Фильм также привлек внимание руководителя производства Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луиса Б. Майера.
Майер хотел, чтобы Стиллер, который работал над фильмом, начал работать в Америке. Эпатажный режиссер согласился на контракт с одним условием: Гарбо должна была прийти с ним. Майер неохотно подписала контракт и с ней.
Грета Гарбо в роли проститутки в фильме 1925 года «Безрадостный переулок». Фото: Global Look Press
Карьера в Америке
19-летняя Гарбо приехала в Америку в 1925 году. Ее приезд прошел незаметно, и с самого начала она демонстрировала нежелание иметь дело с прессой или раскрывать что-либо о своей личной жизни. Во время своего первого интервью она коротко сказала журналистам:
«Я родилась. У меня были мать и отец. Я ходила в школу. Какое это имеет значение?»
Первый американский фильм Гарбо — «Поток» (1926). Она снялась в роли испанской крестьянки, которая отчаянно хочет стать оперной звездой.
Афиша фильма «Поток» 1926 года. Фото: Global Look Press
Но запланированное партнерство Гарбо и Стиллера в Голливуде так и не осуществилось. Стиллера не наняли для режиссуры «Потока», и после последующей размолвки с руководителями MGM он сбежал в Paramount, где снова столкнулся с проблемами со своими боссами. Он вернулся в Швецию в 1928 году и умер год спустя.
Гарбо, однако, сразу же стала знаменитой. Ее следующие два фильма — «Соблазнительница» (1926) и «Плоть и дьявол» (1926) — имели успех и сделали актрису международной звездой.
Джон Гилберт в роли Лео фон Хардена и Грета Гарбо в роли Фелиситас в фильме 1926 года «Плоть и кровь». Фото: Global Look Press
Голливудская звезда
Для MGM Гарбо была самым большим активом студии. Ее первые три фильма принесли 13 процентов прибыли компании в 1925–1926 годах. Гарбо, никогда не забывавшая о финансовых трудностях, в которых она выросла, знала, что у нее есть рычаги воздействия.
После спора о контракте с MGM Гарбо, которая угрожала вернуться в Швецию, заключила новый контракт, по которому ей платили рекордные 270 000 долларов за фильм и давали беспрецедентный контроль над своими ролями и фильмами, в которых она снималась.
Во многих отношениях Гарбо представляла новый тип голливудской актрисы — ту, чья уязвимость, страсть и таинственность сочетались воедино, привлекая как мужскую, так и женскую аудиторию. Кроме того, ее стиль изменил направление американской моды, в то время как ее затворнический характер (свое последнее американское интервью она дала в 1927 году) только подогрел к ней восхищение публики.
Грета Гарбо. Фото: Global Look Press
Появление звука
Появление звука поставило MGM в затруднительное положение. Будущее фильмов было ясным, но они не решались позволить Гарбо говорить. Руководители беспокоились, что ее звездный авторитет уменьшится из-за акцента и низкого хриплого голоса.
MGM наконец смягчилась, и в 1930 году Гарбо дебютировала в экранизации романа Юджина О'Нила «Анна Кристи».
Грета Гарбо и Чарльз Бикфорд в фильме «Анна Кристи». Фото: Global Look Press
В том же году последовал фильм «Роман», и она получила номинации на премию «Оскар» за оба полнометражных фильма. Несмотря на опасения MGM, звезда Гарбо не померкла: в 1931 году она снялась вместе с Кларком Гейблом в фильме «Сюзанна Ленокс», а в 1932 году снялась вместе с Мелвином Дугласом в фильме «Какой ты меня желаешь».
В том же году она была частью звездного актерского состава, в который входили Джон и Лайонел Бэрримор, Джоан Кроуфорд и Уоллес Бири в фильме «Гранд отель», получившем премию «Оскар» за лучший фильм.
Вручение премии «Оскар»
В 1933 году Гарбо исполнила одну из своих самых амбициозных ролей шведского монарха в фильме «Королева Кристина». Последовали другие фильмы, такие как «Анна Каренина» (1935), «Дама с камелиями» (1936), за который она получила свой третий «Оскар», и «Покорение» (1937).
Грета Гарбо в фильме «Дама с камелиями» (1936). Фото: Global Look Press
Однако в конце 1930-х годов кассовая привлекательность Гарбо начала уменьшаться. В разгар депрессии в Америке космополитичный стиль актрисы уже не находил отклика у зрителей, как когда-то.
В попытке переделать себя Гарбо снялась в двух комедиях, «Ниночка» (1939) и «Двуликая женщина» (1941), ни одна из которых не соответствовала ее предыдущим успехам, хотя за первую она получила свою последнюю номинацию на премию «Оскар».
После очередного спора по контракту с MGM она ушла из актерской карьеры. Позже, в 1955 году, Гарбо получила специальную премию «Оскар» в честь завершения ее карьеры.
Грета Гарбо в фильме 1941 года «Двуликая женщина». Фото: Global Look Press
Затворнические годы и смерть
Вдали от яркого света Голливуда Гарбо уединилась в своем личном мире, на который лишь немногим было позволено взглянуть. Хотя у нее было несколько романов, она так и не вышла замуж.
Во время Второй мировой войны, в то время как большая часть Голливуда сплачивала страну вокруг военных действий, Гарбо вызывала критику, храня молчание. По совету друга она вложила значительные средства в недвижимость и искусство. На момент смерти ее состояние оценивалось более чем в 55 миллионов долларов.
В конце концов Гарбо покинула Калифорнию и начала новую жизнь в Нью-Йорке, где ей нравилось гулять и разглядывать витрины. Среди ее друзей в этот последний период ее жизни были английский фотограф Сесил Битон и чревовещатель-швед Эдгар Берген.
Квартира Греты Гарбо на Манхэттене в Нью-Йорке. Фото: соцсети
В конце 1980-х годов у Гарбо начали отказывать почки, что вынудило ее прекратить прогулки и еще больше изолировало от внешнего мира. Она умерла 15 апреля 1990 года в больнице Нью-Йорка.
В 2012 году часть имущества Гарбо, в том числе одежда, украшения и ее кровать, были проданы на аукционе. Пять лет спустя было объявлено, что собрание писем кинозвезды также будет выставлено на продажу на аукционе Sotheby's в Лондоне.
В 36 письмах, написанных в 1930–1940-х годах, описывалось ее одиночество в Голливуде, а также недовольство изменениями, внесенными в сюжет «Двуликой женщины», ее последней роли на экране.
Звезда Греты Гарбо на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press