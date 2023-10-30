Скандинавская красавица, завоевавшая Америку: биография самой загадочной актрисы XX века Греты Гарбо

Кем была Грета Гарбо?

Грета Гарбо родом из Швеции. Звезда-затворница, Гарбо начала свою карьеру в Европе, прежде чем приехать в Соединенные Штаты, чтобы работать в MGM, когда ей было 19. Ее чувственный, загадочный образ сделал ее популярной у американской аудитории как в немом, так и в звуковом кино до Второй мировой войны. Она была номинирована на четыре премии «Оскар», позже получив почетную награду. Она умерла в Нью-Йорке 15 апреля 1990 года.

Ранние годы

Грета Гарбо — одна из самых загадочных звезд Голливуда — родилась как Грета Ловиса Густафсон 18 сентября 1905 года в Стокгольме, Швеция. Для ее родителей, Карла и Анны, у которых уже было двое детей, появление Греты стал неожиданностью, еще больше подорвав и без того стесненные финансовые возможности семьи.

Отец Греты был неквалифицированным рабочим, который часто оставался без работы и имел слабое здоровье, что вынуждало его семью жить с постоянной угрозой бедности.