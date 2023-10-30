Русская спецагентша Наташа Романова и не только: биография талантливой актрисы Скарлетт Йоханссон

Кто такая Скарлетт Йоханссон?

Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке 22 ноября 1984 года. Она начала сниматься еще ребенком, ее роль в фильме «Заклинатель лошадей» принесла ей признание критиков в возрасте 13 лет.

Ее последующие успехи включают «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Дневники няни», «Вики Кристина Барселона», «Хичкок» и мега-хит «Мстители». Исследуя другие направления творчества, Йоханссон выпустила свой первый альбом в 2008 году, а в следующем году дебютировала на Бродвее.

После участия в фильмах «Призрак в доспехах», «Очень плохие девчонки», «Собачий остров» и «Мстители: Финал» Йоханссон получила номинации на «Оскар» за роли в «История о супружестве» и «Кролик Джоджо».