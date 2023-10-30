Русская спецагентша Наташа Романова и не только: биография талантливой актрисы Скарлетт Йоханссон

Кто такая Скарлетт Йоханссон?
Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке 22 ноября 1984 года. Она начала сниматься еще ребенком, ее роль в фильме «Заклинатель лошадей» принесла ей признание критиков в возрасте 13 лет.
Ее последующие успехи включают «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Дневники няни», «Вики Кристина Барселона», «Хичкок» и мега-хит «Мстители». Исследуя другие направления творчества, Йоханссон выпустила свой первый альбом в 2008 году, а в следующем году дебютировала на Бродвее.
После участия в фильмах «Призрак в доспехах», «Очень плохие девчонки», «Собачий остров» и «Мстители: Финал» Йоханссон получила номинации на «Оскар» за роли в «История о супружестве» и «Кролик Джоджо».
Скарлетт Йоханссон в кадре из фильма «Девушка с жемчужной сережкой» (2003). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актриса Скарлетт Йоханссон, родившаяся 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке, происходит из творческой семьи. Ее датский дедушка работал сценаристом и режиссером, а мать — продюсером.
Интерес Йоханссон к актерскому мастерству проявился в раннем возрасте. Когда ей было восемь лет, она появилась в бродвейской постановке «Софистики» с Итаном Хоуком. Йоханссон продолжала искать роли и решила учиться в манхэттенском PCS, частном учебном заведении, известном такими известными выпускницами актерского мастерства, как Кэрри Фишер, Рита Морено и Сара Мишель Геллар. Музыкальный театр был одной из страстей Йоханссон, которой она увлекалась в PCS.
«Норт», «Воришки»
В школьные годы Йоханссон получила несколько актерских ролей, включая ее дебют в кино в 1994 году в фильме «Норт» с Элайджей Вудом. Ее первая главная роль появилась два года спустя в независимой драматической комедии «Воришки». Йоханссон сыграла младшую сестру беременного подростка, обе они находились в приемной семье. Ее брат-близнец, Хантер, также появился в фильме.
Выдающаяся роль в фильме «Заклинатель лошадей»
Йоханссон привлекла внимание критиков фильмом 1998 года «Заклинатель лошадей», в котором также снялись Роберт Редфорд и Кристин Скотт Томас. Ее образ юной девушки с ампутированной конечностью покорил многих поклонников, включая звезду фильма и режиссера.
Редфорд прокомментировал замечательную зрелость Йоханссон, сказав, что ей «от 13 до 30». В 2001 году актриса получила еще больше положительного внимания критиков благодаря роли второго плана в фильме «Призрачный мир», несмотря на его слабый кассовый успех.
Скарлетт Йоханссон. Фото: кадр из к/ф «Заклинатель лошадей» (1998)
«Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой»
После окончания Профессиональной детской школы (PCS) в 2002 году Йоханссон оказалась одной из самых перспективных актрис Голливуда. В 2003 году у нее было две главные роли, обе из которых получили высокие оценки критиков.
В фильме «Трудности перевода» она сыграла женщину, приезжающую в Токио, у которой завязываются невероятные отношения с мужчиной гораздо старше ее (его играет Билл Мюррей).
Йоханссон также сыграла впечатляющую роль служанки, нарисованную знаменитым художником Йоханнесом Вермеером (его играет Колин Ферт) в фильме «Девушка с жемчужной сережкой».
Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон в кадре из фильма «Трудности перевода» (2003). Фото: Global Look Press
«Черная орхидея», «Дневники няни», сотрудничество с Алленом
После этих первых успехов Йоханссон взялась за множество проектов. Она работала с режиссером Брайаном Де Пальмой над криминальным триллером 2006 года «Черная орхидея» и попробовала свои силы в комедии 2007 года «Дневники няни».
Часто сотрудничая с режиссером Вуди Алленом, Йоханссон снялась в нескольких его фильмах, включая «Вики Кристина Барселона» 2008 года, вместе с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус.
Скарлетт Йоханссон. Фото: кадр из к/ф «Черная орхидея» (2005)
Музыка и театр
Примерно в это же время Йоханссон вышла на новую территорию, когда объединила усилия с Питом Йорном для записи дуэтного альбома, который был записан в 2007 году. Пара, наконец, выпустила свои совместные работы в 2009 году с альбомом Break Up, и Йоханссон написала несколько треков для записи.
«Я пою всю свою жизнь. Когда я была ребенком, я хотела выступать на Бродвее», — рассказала она журналу New York magazine.
В 2008 году Йоханссон выпустила свой первый альбом Anywhere I Lay My Head, в который вошли кавер-версии песен Тома Уэйтса. Запись оказалась разочарованием критиков и коммерческим результатом.
Вскоре Йоханссон приняла новый карьерный вызов. В 2009 году она дебютировала на Бродвее в возрождении драмы Артура Миллера «Вид с моста» с Ливом Шрайбером. Йоханссон заслужила положительные отзывы за свое убедительное исполнение роли Кэтрин, девочки-подростка, которую воспитывают ее тетя и дядя. За свою работу в шоу Йоханссон получила премию «Тони».
Скарлетт Йоханссон на 71-я церемонии вручения премии «Тони». Нью-Йорк, 11.06.2017 г. Фото: Global Look Press
«Черная вдова» Marvel
Обращаясь к высокобюджетным тарифам, Йоханссон сыграла суперагента Черную Вдову в фильме «Железный человек – 2» (2010) с Робертом Дауни – младшим и Микки Рурком. Боевик стал одним из главных блокбастеров лета и подготовил почву для ее участия во многих фильмах кинематографической вселенной Marvel.
Затем Йоханссон появилась в роли Черной вдовы в кассовом фильме «Мстители» (2012). В фильме также фигурировали Дауни в роли Железного человека, Крис Хемсворт в роли Тора и Крис Эванс в роли Капитана Америка.
Йоханссон продолжала играть свою громкую роль в ряде блокбастеров Marvel, включая «Первый мститель: Другая война» (2014), «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019). Ее участие во франшизе оказалось весьма прибыльным, что позволило ей подняться на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes летом 2018 года.
Затем Йоханссон подготовилась к сольному выступлению с запланированным на апрель 2020 года релизом «Черная вдова».
Скарлетт Йоханссон. Фото: кадр из к/ф «Черная вдова» (2021)
«Мы купили зоопарк», «Хичкок», «Она»
Йоханссон оставалась занятой на экране помимо своих обязательств перед Marvel. В 2011 году она снялась в драматической комедии Кэмерона Кроу «Мы купили зоопарк» с Мэттом Деймоном, а в следующем году она сыграла роль реальной кинозвезды Джанет Ли в фильме «Хичкок», который исследует жизнь режиссера Альфреда Хичкока во время создания классического хоррора «Психо».
В 2013 году Йоханссон в фильме «Она» одолжила свой характерный голос интеллектуальной операционной системе, которая вызывает симпатию одинокого персонажа Хоакина Феникса.
Затем она сыграла роль второго плана в драматической комедии Джона Фавро «Повар на колесах» (2014) и снялась в главной роли в научно-фантастическом триллере Люка Бессона «Люси» (2014). В 2016 году она присоединилась к Фавро, чтобы озвучить персонажа Каа в «Книге джунглей».
Скарлетт Йоханссон и Энтони Хопкинс. Фото: кадр из к/ф «Хичкок» (2012)
«Призрак в доспехах», «Очень плохие девчонки», «Собачий остров»
В 2017 году Йоханссон снялась в экранизации «Призрака в доспехах». Постановку раскритиковали за «обеленный» актерский состав, поскольку персонаж Йоханссон в оригинальном аниме был японцем. В том же году она вернулась в комедию в составе актерского состава «Очень плохие девчонки», а в 2018 году она озвучила одну из собак в полнометражном фильме Уэса Андерсона «Собачий остров».
В июле 2018 года Йоханссон оказалась в центре очередного кастингового скандала, когда ее пригласили сыграть трансгендера — владельца массажного салона Данте Текса Джилла в фильме Rub & Tug режиссера «Призрака в доспехах» Руперта Сандерса. После первоначального опровержения опасений через представителя Йоханссон признала «бестактный» характер своего ответа и объявила, что уходит из фильма.
Скарлетт Йоханссон. Фото: кадр из к/ф «Призрак в доспехах» (2017)
Номинации на «Оскар» за «Историю о супружестве», «Кролик Джоджо»
Следующей целью актрисы была роль в одной из главных ролей в нашумевшей драме «Историю о супружестве» (2019) вместе с Адамом Драйвером. Затем она появилась в другом скандальном проекте, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити (2019), в роли матери 10-летнего мальчика из нацистской Германии.
Йоханссон получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в первой роли и награду актрисе второго плана за вторую, что сделало ее 12-м актером (мужчиной или женщиной), получившим двойные номинации в одном и том же году.
Скарлетт Йоханссон и Роман Гриффин Дэвис. Фото: кадр их к/ф «Кролик Джоджо» (2019)
Мужья и дети
Йоханссон вышла замуж за канадского актера Райана Рейнольдса в сентябре 2008 года на небольшой церемонии в Британской Колумбии, Канада. Пара вместе купила дом в Лос-Анджелесе, но подала на развод два года спустя, в декабре 2010 года.
После разрыва с Рейнольдсом Йоханссон какое-то время встречалась с актером Шоном Пенном. Пара вместе поехала в Мексику и присутствовала на свадьбе актрисы Риз Уизерспун в марте 2011 года.
В сентябре 2013 года представитель Йоханссон подтвердила, что она обручилась с журналистом Роменом Дориаком. 4 сентября 2014 года Йоханссон и Дориак объявили о рождении дочери Роуз. Пара поженилась 1 октября 2014 года в Филипсбурге, штат Монтана, хотя общественность узнала об этом только в декабре. После более чем двух лет брака Йоханссон развелась с Дориаком в сентябре 2017 года.
В мае 2019 года стало известно, что Йоханссон и автор SNL и ведущий Weekend Update Колин Йост обручились после двух лет знакомства. Пара поженилась в октябре 2020 года. В августе 2021 года у пары родился первый ребенок.
Скарлетт Йоханссон и Колин Йост на 76-м Каннском кинофестивале 2023 г. Фото: Global Look Press