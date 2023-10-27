Почему Ульяна Иващенко не любит вспоминать о «Сватах» и в честь кого взяла псевдоним Эндерс

Нередко по разным российским каналам показывают знаменитый сериал «Сваты». А многие зрители, наверное, помнят любимую внучку главных героев – Женечку Королеву, роль которой сыграла актриса Ульяна Иващенко. Правда, сама она разговаривать о «Сватах» не любит. О том, как сложилась судьба Ульяны, - в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Ульяна Иващенко родилась 18 октября 2002 года в Москве в актерской семье. Ее отец — артист дубляжа, диктор Петр Иващенко (Гланц), который озвучил немало персонажей разных мультфильмов, например, «Наша Маша и волшебный орех», «Фиксики», «Щелкунчик и волшебная флейта», героев компьютерных игр, а также ряд голливудских актеров. Например, его голосом говорят Джерард Батлер, Джон Кьюсак, Терренс Ховард, Бен Стиллер.
Мама — актриса Московского драматического театра «Бенефис» Инна Королева. Сейчас родители Иващенко в разводе, у каждого из них новая семья. Со стороны матери у Ульяны есть брат Иван, а со стороны отца – сестра Марианна.
Еще в детстве Ульяны стало понятно, что она пойдет по стопам родителей. С юного возраста девочка посещала Центр детского творчества и вела программу на «Детском радио». Однако после школы Ульяны выбрала не актерский вуз, а поступила в Московский государственный лингвистический университет.
«Сваты» и другие фильмы
Ульяна Иващенко дебютировала в кинематографе в пятилетнем возрасте, снявшись в криминальном сериале «Служба доверия». В этом же проекте участвовала и ее мама, которая и привела дочь на съемки. Также девочка снялась в музыкальной сказке «Золушка 4х4. Все начинается с желаний…» - снова же благодаря тому, что пришла на площадку с мамой.
Воодушевленная успехами дочери, Инна Королева отвела Ульяну и на пробы сериала «Сваты». Девочка прошла их и получила в проекте роль Жени Королевой, а ее настоящая мама – роль экранной. Образы бабушек и дедушек Ульяны воплощали исполнители главных ролей Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и Людмила Артемьева.
Ульяна Иващенко в сериале «Сваты». Фото: кадр из сериала
Ульяна снялась в первых двух сезонах сериала, но она не особо любит вспоминать об этой работе. А любопытство журналистов, связанное с проектом, лишь вызывает у нее раздражение.
«Я не люблю вопросы про сериал «Сваты». Вообще не люблю, когда спрашивают: «Она снималась в «Сватах?» Вы воспринимаете меня как актрису, а я — блогер, - однажды написала Ульяна у себя в соцсетях.
- Не хочу продолжать. Неприятное впечатление. Конечно, было здорово, весело, но у меня началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке, о которых я вам не могу рассказать. Не надо писать и спрашивать: «А какую роль она играла?». Не хочу об этом говорить. Тема закрыта. Пока».
К тому же, по словам Инны Королевой, ее дочь очень уставала во время съемочного периода. А ведь ей еще нужно было совмещать учебу в московской школе с поездками на съемки, проходившими в Украине.
Впоследствии роль юной Жени Королевой сыграла киевлянка София Стеценко, а повзрослевшей Евгении – еще одна уроженка Киева, актриса Анна Кошмал. Ульяна появилась в «Сватах» еще раз, когда приняла участие в документальной ленте «Сваты. Жизнь без грима».
Следующее появление Ульяны в кино случилось лишь в 2018 году, в короткометражке Виталия Манюкова «Два одиночества». Вместе с ней съемочную площадку разделили Анна Большова, Игорь Верник, а также его сын Григорий.
На счету Ульяны Иващенко есть и театральные работы. Так, она сыграла в спектаклях «Маленькие девочки дышат тем же воздухом, что и мы» и «Все лето в один день».
Девушка попробовала себя и в озвучке. Так, ее голосом говорят персонажи фильмов «Приключения Паддингтона» и «Шпион по соседству».
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Блогерство
Вместо актерской карьеры Иващенко решила развивать деятельность блогера. Так, в 2013 году она зарегистрировала свой YouTube -канал, который не получил бурного развития вначале. Канал девушка вела под псевдонимом Ульяна Эндерс, который она позаимствовала у одного из персонажей игры «Майкрафт». Речь идет об Эндере-драконе. Это любимый герой Ульяны.
Ульяна Иващенко. Фото: соцсети
Правда, за четыре года, несмотря на регулярно обновляющийся контент, ей удалось набрать не больше двух тысяч подписчиков.
Однако в 2018 году Ульяна, видимо, решила начать все сначала. И помимо YouTube, освоила и другую платформу. В TikTok на нее подписалось гораздо больше человек.
Иващенко делилась с подписчиками наболевшим. Например, рассказывала, что чувствовала себя не очень уверенно в школьные годы, отчасти поэтому и покрасила волосы в розовый цвет. Однако потом все же перекрасилась в блондинку.
Ульяна Иващенко и Андрей Карпенко. Фото: соцсети
Личная жизнь
Одно время Ульяна встречалась с известным тиктокером Андреем Карпенко. Нередко пара делилась в соцсетях совместными фото и видео. Но потом появилась информация о разрыве влюбленных.
По словам Ульяны, она сохранила дружеские отношения с Андреем. Но сейчас девушка хранит в тайне свои амурные дела.
Ульяна Иващенко. Фото: соцсети
Рост и вес
Рост Ульяны Иващенко - 175 сантиметров, вес - 59 килограммов.
Ульяна Иващенко сейчас
Ульяна ведет здоровый образ жизни, предпочитает пешие прогулки и нередко выбирается с родными и друзьями на природу.
Также девушка любит читать. А ее любимые книги - «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарка.
А еще Ульяна по-прежнему ведет свой YouTube-канал и работает радиоведущей! Так что у нее все расписано буквально по минутам!