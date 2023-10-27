Почему Ульяна Иващенко не любит вспоминать о «Сватах» и в честь кого взяла псевдоним Эндерс

Нередко по разным российским каналам показывают знаменитый сериал «Сваты». А многие зрители, наверное, помнят любимую внучку главных героев – Женечку Королеву, роль которой сыграла актриса Ульяна Иващенко. Правда, сама она разговаривать о «Сватах» не любит. О том, как сложилась судьба Ульяны, - в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Ульяна Иващенко родилась 18 октября 2002 года в Москве в актерской семье. Ее отец — артист дубляжа, диктор Петр Иващенко (Гланц), который озвучил немало персонажей разных мультфильмов, например, «Наша Маша и волшебный орех», «Фиксики», «Щелкунчик и волшебная флейта», героев компьютерных игр, а также ряд голливудских актеров. Например, его голосом говорят Джерард Батлер, Джон Кьюсак, Терренс Ховард, Бен Стиллер.

Мама — актриса Московского драматического театра «Бенефис» Инна Королева. Сейчас родители Иващенко в разводе, у каждого из них новая семья. Со стороны матери у Ульяны есть брат Иван, а со стороны отца – сестра Марианна.

Еще в детстве Ульяны стало понятно, что она пойдет по стопам родителей. С юного возраста девочка посещала Центр детского творчества и вела программу на «Детском радио». Однако после школы Ульяны выбрала не актерский вуз, а поступила в Московский государственный лингвистический университет.

«Сваты» и другие фильмы

Ульяна Иващенко дебютировала в кинематографе в пятилетнем возрасте, снявшись в криминальном сериале «Служба доверия». В этом же проекте участвовала и ее мама, которая и привела дочь на съемки. Также девочка снялась в музыкальной сказке «Золушка 4х4. Все начинается с желаний…» - снова же благодаря тому, что пришла на площадку с мамой.

Воодушевленная успехами дочери, Инна Королева отвела Ульяну и на пробы сериала «Сваты». Девочка прошла их и получила в проекте роль Жени Королевой, а ее настоящая мама – роль экранной. Образы бабушек и дедушек Ульяны воплощали исполнители главных ролей Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и Людмила Артемьева.