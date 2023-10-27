Любимец публики, мастер каверов на знаменитые песни и просто обаятельный блондин: жизнь и творчество участника шоу «Голос» Ивана Чебанова

Биография знаменитости
Иван Чебанов начал петь еще ребенком и уже тогда впервые попал на Центральное телевидение. С тех пор певец поучаствовал не в одном вокальном конкурсе, а также выпустил десятки авторских песен и каверов, которые подарили новую жизнь старым хитам и вывели исполнителя в топ чартов музыкальных интернет-платформ.
Детство будущей звезды
Иван Чебанов родился 18 декабря 1987 года в Барнауле. Мальчик с детства был одержим музыкой. Когда его старшая сестра Юлия, занимавшаяся фигурным катанием, отрабатывала танцевальные движения под домашний магнитофон, ее брат пускался в пляс, бегал и прыгал, не в силах устоять на месте при звуках музыки. Однажды, когда взрослых не было дома, Чебанов привел тот самый магнитофон в негодность, безуспешно пытаясь заставить эту волшебную, но непонятную машинку петь.
Ваня Чебанов в юношестве. Фото: соцсети
В четырехлетнем возрасте Ваню отдали в театр песни «Каприз», где он стал заниматься у педагога Елены Анатольевны Щербаковой, о которой до сих пор вспоминает с благодарностью. Под ее чутким руководством мальчик впервые вышел на сцену и стал участвовать в вокальных конкурсах, что и стало первой страницей его творческой биографии.
В шесть лет Чебанов поехал в Москву, где под псевдонимом Ванятка вышел на сцену программы «Утренняя звезда» и ушел с нее победителем. С тех пор он неоднократно приезжал в столицу по приглашению заприметившей его на телеконкурсе Ларисы Рубальской и вскоре перестал бояться соседства знаменитостей. В 10-летнем возрасте Ваня подпевал Ирине Аллегровой в «Угонщице», а под конец песни та «угоняла» его, унося со сцены под мышкой.
Окончив барнаульскую школу № 25, Чебанов поступил на факультет искусств МГУ, где обучался по специальности «режиссура и актерское мастерство». Диплом парень получил в 2010 году.
Иван Чебанов выступает. Фото: соцсети
Участие в самом популярном музыкальном шоу страны
В 2014 году музыкант стал участником третьего сезона шоу «Голос». Слепые прослушивания стали для Ивана большим стрессом. Он сравнил этот выход на сцену с прыжком с парашютом: волнение было настолько сильным, что при исполнении первого куплета Чебанов ощущал себя в невесомости.
Мандраж не стал помехой для удачного выступления: его версия песни Don't Worry, Be Happy покорила сразу двух наставников — Леонида Агутина и Диму Билана, и парень выбрал последнего, кинув жребий. В «Голосе» Иван продержался до этапа нокаутов, где спел композицию «Девчонка-девчоночка».
Участие в популярном шоу позволило Чебанову влиться в столичную музыкальную тусовку и активно развиваться в профессиональном плане. Он стал записывать песни, выступать с концертами в разных городах России, представил публике альбомы «Все хорошо!» (2015) и «Иди за мной» (2018).
Ваня Чебанов на шоу «Голос». Фото: Первый канал
Иван оказался не только талантливым исполнителем, но и саунд-продюсером, умеющим распознать потенциал в только зарождающемся треке. Да и старые, уже давно знакомые хиты обретали в устах Чебанова новое звучание. Певец дал новую жизнь песне Андрея Губина «Ночь», которая стала рекордсменом прослушивания на интернет-платформах.
Иван выступал как сольно, так и в дуэте VADA, где его творческим партнером стала жена. В 2020 году пара представила публике клип «Мона Лиза».
Личная жизнь певца
Личная жизнь Ивана оказалась неотделима от творческой. Его жена Дарья Шашина — певица, и супруги выступают дуэтом, который назвали VADA. Сначала они вели общий влог на YouTube, а потом решили объединить усилия по полной.
Предложение Чебанов сделал романтично: поднявшись к балкону дома на подъемном кране, украшенном воздушными шарами, он преподнес возлюбленной кольцо, и та сказала «да». С тех пор молодая семья зажила дружно и счастливо, а летом 2022 года у них появился малыш Максим.
Свадьба Ивана Чебанова и Дарьи Шашиной. Фото: соцсети
Музыканты обожают путешествовать и не видят проблемы в том, чтобы отдыхать по отдельности. Если Ивану по душе Бали, то Дарье больше нравится Аргентина и Португалия. Они оба трудоголики, но договорились, что, независимо от степени занятости и дедлайнов, обязательно высвобождают воскресенье для отдыха и перезагрузки.
Чебанов сейчас
Сейчас Иван Чебанов продолжает заниматься музыкой. В мае 2022 года Иван ездил в родной Алтайский край, где стал председателем жюри на вокальном конкурсе юных талантов «Олимп». Он сам когда-то начинал с таких конкурсов и потому подошел к мероприятию со всей ответственностью, понимая, что оно может дать кому-то путевку в творческую жизнь.
Иван Чебанов сейчас. Фото: соцсети
А осенью 2022-го Чебанов стал претендентом на победу в шоу Первого канала «Фантастика». Правда, то, что Иван участвует в программе, стало известно ближе к концу, поскольку певец все время скрывался за аватаром Бутона, созданного с помощью компьютерной графики и технологии захвата движения.