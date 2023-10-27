Любимец публики, мастер каверов на знаменитые песни и просто обаятельный блондин: жизнь и творчество участника шоу «Голос» Ивана Чебанова

В четырехлетнем возрасте Ваню отдали в театр песни «Каприз», где он стал заниматься у педагога Елены Анатольевны Щербаковой, о которой до сих пор вспоминает с благодарностью. Под ее чутким руководством мальчик впервые вышел на сцену и стал участвовать в вокальных конкурсах, что и стало первой страницей его творческой биографии.

В шесть лет Чебанов поехал в Москву, где под псевдонимом Ванятка вышел на сцену программы «Утренняя звезда» и ушел с нее победителем. С тех пор он неоднократно приезжал в столицу по приглашению заприметившей его на телеконкурсе Ларисы Рубальской и вскоре перестал бояться соседства знаменитостей. В 10-летнем возрасте Ваня подпевал Ирине Аллегровой в «Угонщице», а под конец песни та «угоняла» его, унося со сцены под мышкой.

Окончив барнаульскую школу № 25, Чебанов поступил на факультет искусств МГУ, где обучался по специальности «режиссура и актерское мастерство». Диплом парень получил в 2010 году.