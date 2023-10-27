Красавчик с «Фабрики звезд – 5», мастер цигуна и копия Энрике Иглесиаса: что известно о певце Руслане Масюкове

Биография звезды

После того как отшумела «Фабрика звезд – 5», а ее выпускники вернулись из масштабного гастрольного тура по России, финалист легендарного шоу Руслан Масюков пропал со сцены. Отсутствие появлений на публике певец, продолживший выпускать песни, назвал творческим поиском, длящимся до сих пор. Исполнитель также отметил, что не хотел мозолить людям глаза и надоедать материалом «на продажу», который стал бы популярным, но от которого он сам был бы далек.

Детство будущего «фабриканта»

Руслан Масюков родился 1 февраля 1983 года в Твери. Мальчик еще в возрасте трех-четырех лет понял, что ему нравится быть в центре внимания и появляться перед зрителями. Гуляя с матерью и бабушкой по городскому саду на берегу Волги, ребенок то и дело взбирался на сцену-ракушку и, воображая себя настоящим артистом, начинал представление.