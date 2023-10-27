Красавчик с «Фабрики звезд – 5», мастер цигуна и копия Энрике Иглесиаса: что известно о певце Руслане Масюкове

Биография звезды
После того как отшумела «Фабрика звезд – 5», а ее выпускники вернулись из масштабного гастрольного тура по России, финалист легендарного шоу Руслан Масюков пропал со сцены. Отсутствие появлений на публике певец, продолживший выпускать песни, назвал творческим поиском, длящимся до сих пор. Исполнитель также отметил, что не хотел мозолить людям глаза и надоедать материалом «на продажу», который стал бы популярным, но от которого он сам был бы далек.
Детство будущего «фабриканта»
Руслан Масюков родился 1 февраля 1983 года в Твери. Мальчик еще в возрасте трех-четырех лет понял, что ему нравится быть в центре внимания и появляться перед зрителями. Гуляя с матерью и бабушкой по городскому саду на берегу Волги, ребенок то и дело взбирался на сцену-ракушку и, воображая себя настоящим артистом, начинал представление.
Руслан в детстве. Фото: соцсети
Позже ему стало не хватать сугубо семейной аудитории, и он расширил ее до дворовой. Мальчик, равнявшийся на Майкла Джексона, у которого учился танцам и перенимал манеру исполнения и, конечно, знаменитую «лунную» походку, давал импровизированные концерты для соседских ребят и их родителей.
Несмотря на то что Руслан с детства воспитывался в «мелодичной» атмосфере (его мама — концертмейстер, а бабушка — скрипачка), у него никогда не было потребности в профессиональном обучении музыке. Ему просто нравилось петь в свое удовольствие, что он с успехом и делал в ресторанах и на различных мероприятиях родного города.
Поэтому что касается высшего образования, то после школы юноша думал поступать «на языки» или на психологию, в итоге выбрав последнюю и подав документы в Тверской государственный университет.
Руслан Масюков с мамой. Фото: соцсети
В университете, где его отец преподавал физику, студент никогда не оставался в стороне от общественной жизни, охотно участвуя во всяких капустниках и «студенческих веснах». Общительный парень легко находил контакт с окружающими: ладил с педагогами, не имел врагов, а девушки с младших курсов просто не давали ему прохода. Но, к сожалению, учился молодой человек не очень прилежно, что в итоге и привело к отчислению летом 2004-го.
Поразительное сходство с Энрике Иглесиасом
Годом раньше Масюков заявил о себе на конкурсе двойников Энрике Иглесиаса на MTV, где занял второе место, а через неделю получил должность ведущего этого телеканала. Говоря о своей необычной внешности, «клон» испанского супруга российской теннисистки Анны Курниковой во всем винил гены. По его словам, его бабушка — коренная испанка, переехавшая в свое время в СССР.
Руслан Масюков в шоу «Фабрика звезд – 5»
Осенью 2004 года на Первом канале стартовала уже пятая «Фабрика звезд», чьим художественным руководителем стала сама примадонна российской эстрады.
Руслан Масюков с Юлианной Карауловой на сцене. Фото: Первый канал
До этого юбилейного сезона парень телепроект особо не смотрел, разве что изредка натыкаясь на отдельные выпуски предыдущей части. Летом 2004-го студент отдыхал на турбазе, где сошелся с компанией парней и девушек, в свою очередь познакомивших его с песней «Ты для меня одна» группы «Банда».
Композиция запала в душу Руслану, а спустя время он оказался на прослушиваниях, где одним из первых встретил Ратмира Шишкова. Певец не исключает, что его попаданию в Звездный дом поспособствовало то, что он «с пинка открывал дверь», ведь за ним никто не стоял, и терять ему было нечего.
На этапах отбора конкурсант представил три трека: «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!», что-то из репертуара Стиви Уандера и Hero Энрике Иглесиаса. Благодаря последней его и заметил Максим Фадеев, после чего ругнулся и сказал, что «этот идет в его команду».
Сотрудничество с Маликовым и Киркоровым
Зрителям молодой человек запомнился не только синглами «Целься», «Ариведерчи, малышка» и «Прости», мгновенно ставшими хитами, но и тандемами со знаменитыми артистами. С Дмитрием Маликовым он, например, спел «Не скучай», с Глюкозой — «Снег идет», с Батырханом Шукеновым — «Нелюбимую», с «Любэ» — «Ты неси меня, река», с «Непарой» — «Бог тебя выдумал», с Филиппом Киркоровым — «Яну».
Руслан Масюков увлекается мотоциклами. Фото: соцсети
Дополнительное внимание публики доставалось талантливому красавчику, добравшемуся до финала, и за счет романтических отношений с Юлианной Карауловой. Ребята несколько раз выступали вместе.
Жизнь после знаменитого проекта
После расторжения контракта с Максимом Фадеевым на серебряного призера «Фабрики звезд – 5» посыпались предложения от продюсеров. Однако все они не совпадали с его личными представлениями о музыке, а быть просто поющей марионеткой Руслану не хотелось.
Поэтому парень решил заняться искусством исключительно для души и вернулся к учебе, в итоге став дипломированным психологом. В поисках себя он много путешествовал, пробовал силы в моделинге и рекламе, проводил уроки по йоге и тренинги по психологии и успел поработать в Киргизии и Дании.
Бывший участник знаменитого шоу медитирует. Фото: соцсети
В сентябре 2015-го мужчина на пару с коллегой Юлией Бойко, попавшей в финал шоу «Главная сцена», открыл в Москве ресторан-клуб d'Aragon. Заведение позиционировалось как единственный проект в Европе, где команда медийных личностей не только выступала с музыкальной программой, но и встречала, и обслуживала, и даже готовила для гостей.
Исполнитель не переставал знакомить поклонников со своим творчеством. Он активно появлялся на фестивалях и благотворительных концертах, пел в караоке-клубах, кафе и ресторанах, записывал новые песни и клипы и участвовал в вокальных конкурсах.
Постепенно его дискография пополнилась синглами «Ты чемпион!», «Ангел», «Сердце не обманет» и «Ради главных слов». В 2018-м к ним добавился трек «Там, где ты», в 2019-м — «Виски & дым», «Улыбаюсь» и «Забывай», а в 2021-м — «Ничего не говори».
Сейчас Руслан Масюков успешно совмещает две должности — музыкального исполнителя и практикующего психолога.
Руслан выступает на сцене. Фото: соцсети
Роман с Карауловой и болезненный разрыв
О личной жизни Масюкова до участия в «Фабрике звезд – 5» рассказал его одногруппник Денис Иванов, подтвердивший, что у друга была дама сердца, но с ней он давно расстался.
На телевизионном проекте у двойника Энрике Иглесиаса случился роман с Юлианной Карауловой, закончившийся спустя год по инициативе последней. Причем разрыв оказался болезненным не только для влюбленных, но и для матери девушки, которая даже не смогла сдержать слез.
Руслан Масюков и Юлианна Караулова. Фото: соцсети
Сейчас исполнитель неохотно распространяется о делах сердечных и фотографии со второй половинкой не публикует, ограничившись в соцсетях лаконичным «не женат». Однако известно, что перед его чарами не смогла устоять и Адила Рагимова — выпускница Школы драмы Германа Сидакова помогала избраннику в творчестве, выступая автором текстов, музыки и клипов.
Руслан Масюков сейчас
Позиционирующий себя мастером цигуна, Масюков преподает курс по «проявленности и раскрытию голоса» в Твери. Музыкальные выступления бывшего «фабриканта» теперь напоминают квартирники, он редко появляется на большой сцене, предпочитая уютные бары и небольшие вечеринки.
Руслан Масюков с Адилой Рагимовой. Фото: соцсети
Однако редкие появления на телевидении Масюкова все же случаются. В 2023 году он принял участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Певец поделился мыслями по поводу формата проекта, признавшись, что понятия не имеет, как можно поднять на ноги сразу 100 человек.