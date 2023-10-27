«Рыжая лисичка» с трудным характером, но огромным сердцем: чем занимается единственная дочь Олега Газманова

Биография знаменитости

Дети российских звезд очень часто выбирают для себя творческие профессии. Не стала исключением и красавица Марианна Газманова — единственная дочка певца Олега Газманова. Девушка обладает яркой внешностью и хочет стать популярной моделью.

Родилась раньше срока

Марианна Газманова родилась 16 декабря 2003 года, в столице Москве. Марианна — дочь Олега Газманова и его второй жены Марины Муравьевой-Газмановой. Родители девочки, жившие вместе с конца 1997 года, поженились только за пять месяцев до ее рождения.

Олег Михайлович планировал присутствовать при появлении дочери на свет. Но «рыжая лисичка», как ее называют родители, нарушила планы знаменитого папы, родившись раньше срока, когда Газманов летел на гастроли в Израиль. Появление наследницы вдохновило музыканта на написание песни «Доча».