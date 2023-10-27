«Рыжая лисичка» с трудным характером, но огромным сердцем: чем занимается единственная дочь Олега Газманова

Биография знаменитости
Дети российских звезд очень часто выбирают для себя творческие профессии. Не стала исключением и красавица Марианна Газманова — единственная дочка певца Олега Газманова. Девушка обладает яркой внешностью и хочет стать популярной моделью.
Родилась раньше срока
Марианна Газманова родилась 16 декабря 2003 года, в столице Москве. Марианна — дочь Олега Газманова и его второй жены Марины Муравьевой-Газмановой. Родители девочки, жившие вместе с конца 1997 года, поженились только за пять месяцев до ее рождения.
Олег Михайлович планировал присутствовать при появлении дочери на свет. Но «рыжая лисичка», как ее называют родители, нарушила планы знаменитого папы, родившись раньше срока, когда Газманов летел на гастроли в Израиль. Появление наследницы вдохновило музыканта на написание песни «Доча».
Марианна Газманова в детстве с любимым папой Олегом. Фото: соцсети
У девушки есть два старших брата: Родион Газманов, сын Олега Михайловича от первого брака, и Филипп Газманов, рожденный Мариной Анатольевной от Вячеслава Мавроди — ближайшего родственника создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, в семь лет взявший фамилию отчима.
Биографии обоих дедов Марианны завершились очень рано. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Газманов, награжденный орденом Красной Звезды, скончался в 59 лет от инсульта. Анатолий Васильевич Муравьев умер от лучевой болезни, заплатив здоровьем за ремонт ядерного реактора.
Олег Газманов с сыновьями, дочерью и второй женой. Фото: соцсети
Росла творческой натурой, но любила хулиганить
Уже в детстве стало понятно, что Марианна — творческая натура с богатой фантазией. Но математика давалась Газмановой-младшей с большим трудом, и девочка нередко скандалила с бабушкой, решавшей с ней заданные на дом задачи и примеры. При этом учителя хвалили «рыжую лисичку» и утверждали, что Марианна очень воспитанная и покладистая ученица. Когда родители спросили дочь, чем объясняется разница в поведении, наследница объяснила, что на покладистость и в школе, и дома у нее не хватает сил.
Знаменитый отец отшлепал Марианну единственный раз в жизни. После наказания девочка так рыдала, что Олег Михайлович зарекся поднимать на дочь руку.
Рыжеволосая Марианна Газманова с братом Филиппом. Фото: соцсети
Гармонизировать отношения Газмановой с учебой помог переход в школу Сергея Казарновского «Класс-центр», среднее образование в котором ранее получали актеры Кирилл Пирогов и Виктор Добронравов.
Выпускникам учебного заведения вместе с аттестатом зрелости вручают свидетельства об окончании музыкальной и артистической школы. В 12 лет Марианна участвовала в спектакле «Класс-театра» «Хортон», поставленного по мотивам сказок американского писателя и мультипликатора Теодора Сьюза Гайсела (Доктора Сьюза).
Трудный подросток, который пытался помочь своим сверстникам
Еще Марианну-ребенка мать называла фантазеркой с жестким нравом. Став тинейджером, девочка отдалилась от родителей, изменила стиль в одежде, начав отдавать предпочтение лосинам и худи, а также яркому макияжу. Кроме того, Марианна-подросток страдала «комплексом матери Терезы», пыталась помочь всем проблемным сверстникам.
Марианна Газманова в подростковом возрасте. Фото: соцсети
Однако материнская ласка и хранение секретов от отца помогали добиться от Газмановой-младшей откровенности и достичь с девушкой взаимопонимания, после чего та делилась с родительницей проблемами личной жизни. В интервью в 2020 году Марина Анатольевна рассказала, что сейчас трудности подросткового возраста у девушки почти позади.
Среди увлечений Марианны — рисование и лепка, иностранные языки и игра на гитаре. Девушка мастерски управляет сноубордом и снапбордом — надувной доской для серфинга стоя. При росте 165 см девушка в 2021 году весила 48 кг.
В качестве фотомодели Марианна попробовала себя, пойдя по следам брата Филиппа, сфотографировавшегося с обнаженным торсом для петербургского агентства Marvin Models. Мать вначале противилась намерению дочери, но потом поняла, что скрывать такую красоту — преступление, и дала согласие на фотосъемки.
Одна из фотосессий Марианны Газмановой. Фото: соцсети
Личная жизнь Марианны
В декабре 2020 года Марианна отпраздновала 17-летие. Родители поздравили дочь со вступлением в чудесный возраст стихами, которые мать девушки разместила в своем аккаунте.
15 марта 2021 года Марианна вместе с отцом стали участниками передачи «Звезды сошлись» на НТВ. В программе о проблемах общения с детьми-подростками «засветился» также Илья Нестеров — сын актеров Нонны Гришаевой и Александра Нестерова. Олег Газманов поделился с ведущими радостью: дочь недавно представила ему своего парня. Словоохотливость певца вызвала недовольство Марианны. Лера Кудрявцева в шутку назвала Олега Михайловича «маленьким подкаблучником дочки».
Марианна Газманова сейчас. Фото: соцсети
Интересный факт
— Уже в возрасте шести лет дочь Олега Газманова выступила на модном показе и получила в награду за работу шубу из натурального меха.