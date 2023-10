Стильный, модный, молодежный: кто такой Гарри Стайлс

One Direction

Стайлс, самый молодой участник One Direction, стал любимцем фанатов за свои вьющиеся волосы, широкую улыбку и милое, но озорное поведение. Он исполнил часть вокальных партий на первом сингле группы What Makes You Beautiful, который был выпущен в сентябре 2011 года в Соединенном Королевстве.

Дебютный альбом One Direction, Up All Night, в следующем году стал бестселлером как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах. Еще одним ярким событием 2012 года стало выступление Стайлза и остальных участников One Direction на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Стайлз продолжал пользоваться огромным успехом у своих коллег по группе, за One Direction последовали All Night с Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) и Four (2014), все из которых дебютировали под номером 1 в Billboard 200. Последний альбом группы, Made in the A.M., чуть не попал в топ, заняв второе место в 2015 году, перед тем как группа распалась на длительный перерыв.