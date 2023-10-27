Стильный, модный, молодежный: кто такой Гарри Стайлс

Кто такой Гарри Стайлс?

В 2010 году Гарри Стайлс прошел прослушивание для британского телешоу The X Factor, где судьи объединили его с четырьмя другими молодыми певцами, чтобы сформировать One Direction. Бойз-бэнд стал сенсацией поп-музыки, выпустив такие хиты, как Best Song Ever и Story of My Life, на пяти чрезвычайно успешных студийных альбомах.

Затем Стайлз произвел сольный фурор в 2017 году со своим дебютным синглом Sign of the Times и одноименным альбомом. В 2020 году он получил похвалу за свой второй сольный альбом Fine Line.