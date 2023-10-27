Стильный, модный, молодежный: кто такой Гарри Стайлс

Кто такой Гарри Стайлс?
В 2010 году Гарри Стайлс прошел прослушивание для британского телешоу The X Factor, где судьи объединили его с четырьмя другими молодыми певцами, чтобы сформировать One Direction. Бойз-бэнд стал сенсацией поп-музыки, выпустив такие хиты, как Best Song Ever и Story of My Life, на пяти чрезвычайно успешных студийных альбомах.
Затем Стайлз произвел сольный фурор в 2017 году со своим дебютным синглом Sign of the Times и одноименным альбомом. В 2020 году он получил похвалу за свой второй сольный альбом Fine Line.
Гарри Стайлс на 65-й ежегодной премии «Грэмми», 5 февраля 2023 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Гарри Эдвард Стайлс родился 1 февраля 1994 года в Бромсгроуве, графство Вустершир, в регионе Уэст-Мидлендс в Англии. Его родители, Дес и Энн, развелись, когда ему было семь лет. Он и его сестра Джемма воспитывались матерью в городке Холмс-Чапел в графстве Чешир. Позже его мать снова вышла замуж за Робина Твиста.
Стайлс посещал общеобразовательную школу Холмс Чапел, где он и трое его друзей создали группу под названием White Eskimo. Стайлз был солистом White Eskimo, и группа была достаточно популярна, чтобы выиграть конкурс оркестров в их школе. После школы и по выходным Стайлс работал в пекарне У. Мандевилла в часовне Холмса.
X Factor
В 2010 году, когда ему было 16 лет, Гарри участвовал в седьмом сезоне телешоу The X Factor, исполнив песню Стиви Уандера Isn't She Lovely в качестве песни для прослушивания и песню Oasis Stop Crying Your Heart Out в более позднем раунде.
Он был исключен до финала, но неожиданно судьи Николь Шерзингер и Саймон Коуэлл поместили его вместе с другими участниками Найлом Хораном, Лиамом Пейном, Луисом Томлинсоном и Зейном Маликом, чтобы сформировать новую группу до конца соревнований.
Выступая как One Direction (название, как сообщается, предложенное Стайлзом), певцы стали одними из самых популярных претендентов на участие в финале X Factor в том сезоне. Хотя они закончили конкурс на третьем месте, они сразу же подписали контракт с музыкальным лейблом Syco Коуэлла.
Гарри Стайлс из One Direction выступает на канале NBC Today Show в Нью-Йорке, 12 марта 2012 г. Фото: Global Look Press
One Direction
Стайлс, самый молодой участник One Direction, стал любимцем фанатов за свои вьющиеся волосы, широкую улыбку и милое, но озорное поведение. Он исполнил часть вокальных партий на первом сингле группы What Makes You Beautiful, который был выпущен в сентябре 2011 года в Соединенном Королевстве.
Дебютный альбом One Direction, Up All Night, в следующем году стал бестселлером как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах. Еще одним ярким событием 2012 года стало выступление Стайлза и остальных участников One Direction на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.
Стайлз продолжал пользоваться огромным успехом у своих коллег по группе, за One Direction последовали All Night с Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013) и Four (2014), все из которых дебютировали под номером 1 в Billboard 200. Последний альбом группы, Made in the A.M., чуть не попал в топ, заняв второе место в 2015 году, перед тем как группа распалась на длительный перерыв.
Луи Томлинсон, Лиам Пейн, Найл Хоран и Гарри Стайлс из группы One Direction на церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2015, 17 мая 2015 года в Лас-Вегасе. Фото: Global Look Press
Сольные альбомы: Harry Styles, Fine Line
Стайлз сделал успешную сольную запись в 2017 году с эпическим синглом Sign of the Times, сопровождающим его одноименным альбомом, дебютировавшим на знакомом месте №1.
Затем поклонники ждали еще два года его следующего сингла, который вышел в октябре 2019 года с проникновенной песней Lights Up. Его второй сольный альбом Fine Line содержал его первый сингл № 1 Watermelon Sugar. В том году он также был номинирован на три премии «Грэмми».
Концерт We Can Survive в поддержку борьбы с раком. 20 января 2018 г. Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
«Дюнкерк»
После появления в документальных фильмах о концертах с One Direction Стайлз дебютировал в полнометражном кино в военном триллере Кристофера Нолана «Дюнкерк» 2017 года в роли солдата союзников по имени Алекс.
Гарри Стайлс и Анайрин Барнард. Фото: кадр из к/ф «Дюнкерк» (2017)
Личная жизнь
За романтическими отношениями Стайлза одержимо следили пресса и фанаты по мере того, как он становился знаменитым. В 2011 году он начал встречаться с телеведущей Кэролайн Флэк, с которой познакомился, когда участвовал в шоу The X Factor, а она вела сопутствующее шоу The Xtra Factor. Разница в их возрасте — Стайлзу тогда было 17, а Флэк — 32 — стала предметом обсуждения.
Тогда у Стайлза были романтические отношения с фотографом Сарой-Луизой Коливе, моделями Эммой Остилли и Карой Делевинь, а также певицами Лили Халперн и Ритой Ора. Его наиболее разрекламированными отношениями в 2012 году стала двухмесячная связь с поп-звездой Тейлор Свифт, этот опыт якобы лег в основу пары песен Свифт. Позже Стайлз встречался с французской моделью Камиллой Роу.
Певец рассказал о Свифт и своей романтической жизни во время интервью с Говардом Стерном в марте 2020 года, назвав его «лестным» быть предметом чужих песен, а также описал свою недавнюю встречу с грабителями в День святого Валентина.
Гарри Стайлс и Тейлор Свифт. 14 декабря 2012 г. Фото: Global Look Press