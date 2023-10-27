Карьерный старт был нелегким: история жизни рэпера 10AGE

Детство и юность
Псевдоним 10AGE стал известен любителям рэпа в 2018 году. Под ним выступает молодой исполнитель Дима Панов.
Дмитрий родился 21 января 1998 года в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Семья, в которой вырос рэпер, была многодетной: помимо Димы родители воспитывали трех его младших братьев и сестру.
Дмитрий Панов в детстве. Фото: социальные сети
Дима окончил музыкальную школу, где и обучился вокалу. Панов получил образование звукорежиссера кино и немного работал по профессии.
Артист ведет скрытный образ жизни и предпочитает не делиться личным со своими поклонниками. Подписчики его соцсетей посты на личные темы видят редко. В одной из таких публикаций певец признался, что начало творческого пути далось ему нелегко. Только целеустремленность и упорство помогли ему двигаться дальше.
Сейчас он нисколько не жалеет о том, чем занимается, ему не стыдно за результат его труда.
Рэпер Дима Панов в горах. Фото: социальные сети
Музыкальная карьера
В своей группе во «ВКонтакте» 10AGE постоянно знакомит своих подписчиков с членами банды: SOAHX (Тимур Котов) — саунд-продюсером, Ramil' (Рамиль Алимов), Ханзой (Ишхан Авакян) и Джаро, пробующими свои силы в рэпе.
К слову, эти последние двое исполнителей выступали в дуэте Джаро & Ханза. Все они входят Legacy Music — молодую компанию, продвигающую популярную музыку на цифровых платформах. Здесь Панов записал все свои треки.
Конец 2018 года познакомил поклонников российского хип-хопа с творчеством 10AGE. Первая песня вышла под названием CD-ROM. В 2019-м на свет появились и другие треки: R.A.G.E., «День 21» и «Али ты», которая стала хитом продаж. Следующим популярным синглом стал «Туман», а затем «Пишешь мне пока».
Исполнитель 10AGE. Фото: социальные сети
Все обложки к трекам анимировала Екатерина Паршина, которая также придумывала оформление к клипам Монеточки*.
Весь год исполнитель выдавал хит за хитом: «До Луны» с LKN и Ramil' и «Моя Suicide» с Mitchel. В это же время на свет вышел дебютный мини-альбом артиста «Ау».
На трек «Так нельзя» был снят клип, где 10AGE появился с длинными волосами. Поклонники сразу же приписали любимому исполнителю сходство с Майклом Джексоном.
За концертами и новыми хитами любители хип-хопа следили на страничках лейбла в социальных сетях.
Панов играет на гитаре. Фото: социальные сети
Весной 2021 года заговорили о новом провокационном треке «На колени!», вышел новый хит «Пушка заряжена не стреляет». Тогда публика заговорила о том, что 10AGE стал достаточно сильным конкурентом Скриптониту.
В 2022 году исполнитель подарил своим поклонникам студийную пластинку «Б.О.М.Ж.», которая стала новой главой в его биографии. Чуть позже вместе с Шурой записал ремикс на знаменитую песню «Зима» для альбома «VK под шубой».
10AGE на прогулке. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Трек «Лия», по мнению поклонников, посвящен реальной девушке с таким же именем. Музыкант не стал этого отрицать. В друзьях во «ВКонтакте» у парня была лишь одна девушка по имени Лия, внешне похожая на Настю Ивлееву, — Лия Ромель.
10AGE обожает оригинальные татуировки, а свободное время проводит, прогуливаясь с друзьями по городу.
В 2022 году Панов закрутил роман с молодой, но уже очень известной певицей Анет Сай. Первая встреча исполнителей состоялась, когда Дима тренировался в парке.
Большое желание избавиться от вредных привычек и взаимоотношения с новой возлюбленной помогли Панову измениться. Пара вместе путешествует и занимается творчеством. В постах под совместными фото часто появляются их взаимные признания в любви.
Рэпер 10AGE и его невеста Анет Сай. Фото: социальные сети
В июне 2023-го рэпер сделал Анет Сай предложение руки и сердца, она согласилась. Но торжество отложили на год, потому что Панов пошел служить в армию.
Новый образ жизни
Когда 10AGE изменил свой образ жизни, это тут же отразилось на его текстах. Поклонники прочли глубокие мысли в клипе «Толер», в котором снялась его девушка Анет Сай.
10AGE и певица Анет Сай. Фото: социальные сети
Некоторые треки вызвали немало проблем у молодого исполнителя. В 2023 году в отношении Димы началась следственная проверка: сообщество «Сорок сороков» подало претензию к рэперу, потому что в одном из клипов он использовал образ Иисуса Христа.
«Нету интереса» удалили из официального плейлиста «Евро-2020» из-за мата.
Кстати, свои первые клипы артист снимал при маленьком бюджете — до 200 тысяч рублей, а один их них вообще снимали на смартфон.
* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.