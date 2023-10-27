Карьерный старт был нелегким: история жизни рэпера 10AGE

Дима окончил музыкальную школу, где и обучился вокалу. Панов получил образование звукорежиссера кино и немного работал по профессии.

Артист ведет скрытный образ жизни и предпочитает не делиться личным со своими поклонниками. Подписчики его соцсетей посты на личные темы видят редко. В одной из таких публикаций певец признался, что начало творческого пути далось ему нелегко. Только целеустремленность и упорство помогли ему двигаться дальше.

Сейчас он нисколько не жалеет о том, чем занимается, ему не стыдно за результат его труда.