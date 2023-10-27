Денис Майданов: как талантливый автор песен стал суперзвездой и нашел свою «Вечную любовь»

Денис Майданов — человек, который не только завоевал сердца миллионов россиян своей проникновенной музыкой, но и оставил след в общественной жизни страны.
Детство и образование
Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в Балакове, Саратовская область, в семье служащих. Его отец Василий родом из Могилевской области Белоруссии, он работал на инженерных должностях химических предприятий, а мать Евгения была инспектором в «Саратовгэсстрое», а затем — начотдела кадров в «Жилстрое».
Детство Дениса было омрачено ранним разводом родителей, который произошел, когда ему было всего восемь лет. С тех пор мать воспитывала его одна. Чтобы помочь ей в трудные финансовые времена, сын с 13 лет начал подрабатывать дворником и охранником в детском саду, где в то время пришлось трудиться матери, мыл машины.
Интерес к музыке Денис проявил рано, в возрасте восьми лет, тогда же он сочинил свои первые стихи. К 13 годам он уже освоил гитару, подражая любимой рок-группе «Чайф» и Виктору Цою — эти советские бэнды были его любимыми. Творчество привело его в музыкальную школу, он принимал участие в художественной самодеятельности и пел в школьном ВИА.
Денис Майданов в юности. Фото: соцсети
После девятого класса Майданов поступил в техникум, понимая, что семье приходится сложно, а значит, поскорее нужно было осваивать профессию. В химико-технологическом он был капитаном местной команды КВН, увлекался гуманитарными науками, особенно историей, да и творчество не забросил — он руководил созданным уже в техникуме ВИА и исполнял в нем сольные партии.
Желая поскорее получить аттестат, Денис посещал и вечернюю школу, чтобы потом поступить в вуз. В поисках своего пути он выбрал Московский институт культуры, куда смог поступить в 1995 году на «заочку» по специальности «менеджер-постановщик шоу-программ», пройдя конкурс — на место претендовали 12 человек.
В институте он обучался режиссуре, актерскому мастерству и менеджменту, связанному со сценой. К слову, свою первую песню он написал и исполнил еще в 16 лет, заняв третье место на городском конкурсе эстрадного мастерства. Это открыло ему двери в студию «МУЗ-А», где он реализовывал себя как сонграйтер. В 1999 году Денис Майданов успешно окончил вуз.
Денис Майданов на сцене КВН. Фото: Первый канал
Карьера Дениса Майданова
Сразу после института Денис начал работать режиссером в музыкальном театре и в качестве заведующего музыкальным отделом Дома творчества в родном городе Балаково. Позже он создал собственный продюсерский центр Lenina-street, который стал центром балаковской музыкальной молодежной культуры.
Майданов стал местной звездой — его знала вся музыкальная тусовка небольшого города. Денис организовывал различные музыкальные проекты, фестивали и конкурсы, записывал свои песни и параллельно делал себя имя как сонграйтер, продавая песни другим местным музыкантам.
В 1999 году Денис попал в музыкальный проект «Группа НВ» (HB произносится «аш-бэ») и стал сотрудничать с известной студией звукозаписи «Союз». Проект был рассчитан на подростковую аудиторию, где талантливый молодой человек смог записать свой первый альбом «Подруга». В него вошло 13 песен, среди них были «Пятнистый ягуар», «Не забывай», «В разлуке», «Если дома ты одна» и «Это любовь» — настоящие местные хиты тех лет, которые прорвались и на радио.
Майданов сочинял в стиле «танцевальный дэнс», его музыка «заходила» публике, Денис давал концерты и буквально взрывал танцполы. К сожалению или к счастью, но проект вскоре после успеха существовать перестал — в 2001-м студия «Союз» прекратила его финансирование.
Кадр из клипа «Вечная любовь». Фото: YouTube
В то время Денис занимал должность специалиста по массовым мероприятиям в Управлении культуры Администрации города Балаково. Должность артист получил благодаря своему таланту умело организовывать развлекательные мероприятия, поэтому ему легко доверили городские и региональные праздники.
В 2001 году Майданов перебрался в Москву, продолжив развивать карьеру поэта и композитора-песенника. Поначалу он жил у своих институтских друзей, за пару лет сменив полтора десятка квартир — у Дениса не хватало дохода оплачивать постоянное жилье. Свой первый более-менее существенный гонорар он получил за песню «За туманом» для подопечной Юрия Айзеншписа — певицы Саши.
Танцевальная композиция стала лауреатом «Песни года – 2002», имя Майданова как автора текста появилось в подписи на центральном телеканале. За текст к песне Денису заплатили 150 долларов. О новом авторе узнали другие продюсеры и медиаменеджеры, его тексты начали покупать для мастодонтов сцены — Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Буйнова, Лолиты и других. Мелодии Майданова можно было услышать в кино и сериалах тех лет.
Поворотным моментом в музыкальной карьере стала песня «Вечная любовь». Размеренный ритм, проникновенные скрипки и такой же текст о самопожертвовании и чувствах, которые сильнее самой смерти, не могли не превратить ее в настоящий хит. Трек стал «визиткой» Майданова и вот уже 15 лет не исчезает из ротации на радио. С тех пор Денис выпустил несколько альбомов, но ни одна песня не была настолько популярной, как «Вечная любовь».
Денис Майданов на одной сцене с мэтрами эстрады. Фото: Global Look Press
Еще в 2003 году Денис Майданов и Алексей Серебрянников задумали создать группу, которая собралась только в 2009-м под названием «Терминал D». В ее состав вошли также Павел Герасимов, Валерий Желуницын и Дмитрий Осляков. На гастролях Денис Майданов всегда выступает в сопровождении коллектива «Терминал D». Серебрянников покинул команду в 2018-м.
В ноябре 2021 года начал вести программу «Дело молодое» на YouTube, посвященную российским предпринимателям. Всего в его дискографии девять альбомов, он написал музыку к десятку фильмов, стал автором песен для нескольких десятков известнейших артистов.
После победы на выборах в Госдуму. Фото: молодежный.рф
Политическая и общественная деятельность
В марте 2021 года Майданов объявил о своем участии в выборах в Государственную думу по 122-му Одинцовскому одномандатному округу Московской области. После успешных внутрипартийных праймериз в июле того же года его зарегистрировали кандидатом от «Единой России». Выборы прошли в сентябре, Денис получил 40,39 % голосов.
В общественной деятельности Майданов принимает участие в благотворительных проектах, таких как «День добрых дел» Пятого канала, где написал гимн проекта. Занимается благотворительностью, участвует в концертах для пострадавших от стихийных бедствий и является членом Общественного совета при Министерстве культуры России.
В сентябре 2020 года Майданов выдвинул идею установки нового государственного праздника — Дня отца, идею одобрил президент России и утвердил праздник соответствующим Указом.
Денис Майданов с семьей. Фото: соцсети
Личная жизнь Дениса Майданова
С 2005 года Денис женат на Наталье (девичья фамилия — Колесникова). Познакомились они на кастинге «Фабрики звезд» за два года до брака, сейчас жена артиста — его директор и продюсер. В их семье растут двое детей: дочь Влада, родившаяся в 2008 году, и сын Борислав, который появился на свет в 2013 году.
Интересна история знакомства Майдановых: в тот вечер Денис, будучи навеселе, раскритиковал стихи девушки, а утром ему стало стыдно, он встретился с Натальей и извинился.
Влада увлекается музыкой и художественной гимнастикой, учится в языковой школе и занимается большим теннисом. Борислав пока себя не проявил, но, находясь в такой музыкальной семье, тоже проявляет творческие способности.
Майдановы любят активный отдых, часто ездят вместе в дельфинарии, ходят в походы и обожают проводить время в уютной домашней обстановке друг с другом.
Новогодний концерт – 2023. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Денис Майданова — 179 сантиметров, вес — 71 килограмм.
Денис сейчас: хобби, планы, последние новости
Майданов занимается спортом и поддерживает себя в хорошей форме, любит играть в футбол в команде актеров кино. Творчество из его жизни никуда не делось — недавно он выпустил свой десятый альбом. Денис продолжает писать музыку и для других артистов, а сам с удовольствием выступает на сольных концертах и на различных музыкальных фестивалях.
Все свободное время Денис Майданов старается посвящать семье и детям — что, конечно, неудивительно, учитывая, что именно он стал инициатором учреждения Дня отца в России.