Денис Майданов: как талантливый автор песен стал суперзвездой и нашел свою «Вечную любовь»

Денис Майданов — человек, который не только завоевал сердца миллионов россиян своей проникновенной музыкой, но и оставил след в общественной жизни страны.

Детство и образование

Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в Балакове, Саратовская область, в семье служащих. Его отец Василий родом из Могилевской области Белоруссии, он работал на инженерных должностях химических предприятий, а мать Евгения была инспектором в «Саратовгэсстрое», а затем — начотдела кадров в «Жилстрое».

Детство Дениса было омрачено ранним разводом родителей, который произошел, когда ему было всего восемь лет. С тех пор мать воспитывала его одна. Чтобы помочь ей в трудные финансовые времена, сын с 13 лет начал подрабатывать дворником и охранником в детском саду, где в то время пришлось трудиться матери, мыл машины.

Интерес к музыке Денис проявил рано, в возрасте восьми лет, тогда же он сочинил свои первые стихи. К 13 годам он уже освоил гитару, подражая любимой рок-группе «Чайф» и Виктору Цою — эти советские бэнды были его любимыми. Творчество привело его в музыкальную школу, он принимал участие в художественной самодеятельности и пел в школьном ВИА.