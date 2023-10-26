Талантливый барабанщик и муж Елены Ваенги: творческий путь Романа Садырбаева

Детство и юность
17 февраля 1983 года в Краснодаре родился будущий барабанщик Роман Садырбаев. С тех пор население Кубанской столицы растет с каждым годом. В городе проживает множество разных национальностей, в том числе татары, к которым и причисляется Роман.
Садырбаев рос в семье музыкантов. Будучи ребенком, любил наблюдать, как готовят его родные, и даже мечтал стать поваром. Но позже решил пойти по стопам своих родителей и поступил в Краснодарский музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова.
Затем он переехал в Северную столицу России и продолжил образование на эстрадном отделении Санкт-Петербургского университета культуры и искусств.
Роман Садырбаев в начале карьерного пути. Фото: социальные сети
Музыка
В городе на Неве Садырбаев стал работать с коллективом «Сурганова и оркестр», возглавляемым Светланой Сургановой.
В 2008 году Руслан Сулимовский, двоюродный племянник Елены Ваенги и концертный директор певицы, предложил кубанцу Садырбаеву присоединиться к группе своей родственницы. Так Роман начал играть в команде знаменитой певицы.
Перкуссионист Роман Садырбаев на концерте Елены Ваенги. Фото: социальные сети
Муж Елены Ваенги
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Роман, муж автора песни «Курю», пишет, что отрицательно относится как к курению, так и к алкоголю. По словам барабанщика, этому во многом поспособствовали его романтические чувства к Елене и пример певицы-трудоголика.
Когда Елена Ваенга начинала работать с Романом Садырбаевым, она уже 13 лет жила в гражданском браке с Иваном Матвиенко, о котором всегда отзывалась с теплом. Однако у них не было детей, поэтому Елена была несчастна.
В 2011 году Ваенга приняла решение расстаться с Иваном. Им удалось сохранить дружеские отношения: бывшие возлюбленные хорошо общаются и живут по соседству.
Роман Садырбаев с женой Еленой на отдыхе. Фото: социальные сети
В августе 2012 года Елена стала мамой. У них с Романом родился сын, которого назвали Иван. Елена призналась, кто является отцом ее ребенка, только в апреле 2015 года во время гастролей в Уфе.
В последний день сентября 2016 года пара официально зарегистрировала свои отношения. На свадьбу помимо родителей Елены также пришли ее дедушка и бабушка.
В конце того же года Роман серьезно заболел гриппом и попал в реанимацию. Но все обошлось благополучно.
В 2018 году появились слухи о разрыве между Еленой и Романом: молодой муж (разница в возрасте между супругами 6 лет), не сопровождал ее в поездке в Париж, а на фотографиях с Ванечкой чаще позировал Иван Матвиенко.
Сплетни прекратились, когда в феврале 2020 года певица опубликовала совместные фотографии с мужем и сыном и продемонстрировала поклонникам, что в семье все хорошо.
Барабанщик Роман Садырбаев с Еленой Ваенгой. Фото: социальные сети
Роман Садырбаев сейчас
В августе 2021 года Роман Садырбаев вместе с женой и сыном стал участником экологического проекта «Чистая Арктика». Он опубликовал фотографию с этой акции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В конце того же года музыкант засветился в стилизованной фотосессии с незнакомкой. Барабанщик примерил нежно-розовую рубашку, бежевые брюки и жилет. В качестве аксессуара на запястье красовались массивные дорогие часы. Его спутницей в винтажном платье в горошек оказалась Алена Петровская, близкая подруга семьи.
Петровская считает Садырбаева одним из самых талантливых перкуссионистов. Она также была одним из гостей на свадьбе Ваенги и Садырбаева и давно дружит со звездной семьей.
Роман Садырбаев с семьей во время участия в экологическом проекте «Чистая Арктика». Фото: социальные сети
Роман продолжает выступать на концертах своей жены.
Весной в Сети появились слухи о том, что Елена Ваенга снова беременна, но на следующий день они были опровергнуты. Певица пояснила, что фотография с округлившимся животом была просто сделана с неудачного ракурса, а на самом деле Ваенга была в корсете.
Барабанщик Роман Садырбаев во время концерта. Фото: социальные сети