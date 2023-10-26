Талантливый барабанщик и муж Елены Ваенги: творческий путь Романа Садырбаева

Детство и юность

17 февраля 1983 года в Краснодаре родился будущий барабанщик Роман Садырбаев. С тех пор население Кубанской столицы растет с каждым годом. В городе проживает множество разных национальностей, в том числе татары, к которым и причисляется Роман.

Садырбаев рос в семье музыкантов. Будучи ребенком, любил наблюдать, как готовят его родные, и даже мечтал стать поваром. Но позже решил пойти по стопам своих родителей и поступил в Краснодарский музыкальный колледж имени Н.А. Римского-Корсакова.

Затем он переехал в Северную столицу России и продолжил образование на эстрадном отделении Санкт-Петербургского университета культуры и искусств.