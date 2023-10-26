Как Витас был Ихтиандром, похитил жену и стал божеством в Китае

Иногда кажется, что певец Витас – герой мифа. Долгие годы некоторые поклонники артиста действительно верили, что он потомок Ихтиандра и может взрывать голосом банки.
В одном из своих интервью певец рассказывал, что на один из его концертов зрители реально принесли банки, надеясь, с помощью его голоса зарядить воду. В свое время люди так заряжали воду, слушая экстрасенса Анатолия Кашпировского.
Но если в России сейчас Витас - популярный певец, то в Китае его действительно боготворят. Там ему установлен памятник.
В нашей стране же артиста знают с разных сторон, в том числе и с темных. Подробнее – об ангелах и демонах одного из самых эксцентричных певцов нашей эстрады – в материале Teleprogramma.pro.
Настоящее имя
Настоящее имя артиста – Виталий Владасович Грачев.
Детство и родители
Он родился в латвийском Даугавпилсе 19 февраля 1979 года. Когда Виталий был маленький, семья Грачевых переселилась в Одессу, где жил дедушка Витаса Аркадий Маранцман.
Мама артиста Лилия Михайловна души не чаяла в своем единственном сыне. В те времена в СССР был дефицит товаров, поэтому женщина сама шила для него одежду. Кстати, даже после обретения популярности Витас выходил на сцену в вещах, сшитых мамой. А вот с отцом певец одно время не общался.
Виталий рано столкнулся с потерями, повлиявшими на его судьбу. Сначала из жизни ушел его дедушка Аркадий, а затем, в 2001 году, и мама.
Но в определенный момент артист сблизился с отцом, солистом вокально-инструментального ансамбля, который отчасти и привил ему интерес к музыке. Певец учился в музыкальной школе, осваивал игру на аккордеоне.
В одном из своих интервью Виталий рассказывал, что у него был необычный педагог Геннадий Сергеевич. И он сразу же определил, что мальчик наделен талантом.
Витас в детстве. Фото: соцсети
«Учил он меня своеобразно. Поскольку не видел нот, просто наигрывал музыкальный отрывок, - рассказывал Витас в интервью изданию «Семь дней». – И я сразу же его повторял, будто пальцы сами знали, на что нажимать».
Как появился псевдоним
В юности артист устроился работать в Одесский театр пластики и голосовой пародии: виртуозно копировал движения Майкла Джексона, пародировал голоса других звезд. Также он занимался джаз-вокалом с педагогом Анной Рудневой.
Именно там артист и придумал свой псевдоним. Как вспоминал Виталий в интервью изданию «Семь дней», руководитель труппы театра Анатолий Падука контролировал весь коллектив и нередко кричал на своих протеже.
А юный артист, протестовавший против такого обращения, просто уходил прочь, после чего педагог приходил к нему домой и передавал маме певца записку: «Пожалуйста, скажите Виталику, чтобы возвращался». В этих строках будто сквозила надежда на будущее!
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Витас в молодости. Фото: Global Look Press
Как рассказывал вокалист, именно в этом лицее и состоялся его первый сольный концерт под названием «Виталий Грачев: с надеждой на будущее». Но исполнителю показалось, что его имя звучит чересчур громоздко, и он сократил его до Витаса.
Благодаря такому псевдониму Виталия нередко спрашивали, есть ли у него литовские корни. И он отвечал положительно. Мама певца рассказывала ему, что его бабушка действительно всю жизнь прожила в литовском Каунасе.
В том самом колледже артиста заприметил и его будущий продюсер Сергей Пудовкин. Тогда на сцене Виталий изображал разных людей: то беззаботного мальчика, то флиртующую девушку, то счастливого дедушку. После номера, исполненного Витасом, к нему подошел Пудовкин со словами: «Все, едешь со мной в Москву», на что артист удивленно спросил: «Уже завтра?», а Сергей ответил ему: «Надо было еще вчера».
К Виталию с теплотой отнеслась и семья Пудовкина, особенно его мама, которая буквально опекала юного артиста.
Витас и Сергей Пудовкин. Фото: Global Look Press
«Опера № 2»
Благодаря Сергею был снят клип на песню «Опера № 2», кстати, написанную самим Витасом. После выхода видео на экраны артист буквально проснулся знаменитым. Публику поразило то, как виртуозно Виталий поет фальцетом и жабры на его шее, показанные в клипе, и банки, которые взрывались от его голоса.
Образ Витаса буквально мифологизировали, вокруг его имени создавались легенды. И некоторые зрители действительно верили, что артист – потомок Ихтиандра, а его жабры настоящие. Меж тем история была весьма прозаична.
Клип снял известный театральный режиссер Юрий Грымов. И как уверял журналистов Грымов, историю с жабрами сочинил тоже он.
«Придумал прическу, шарф, жабры… Люди в эту пургу поверили… Я снял за небольшие деньги. Мне было интересно с нуля создавать эту историю», — делился режиссер.
Как пояснял Грымов, Сергею Пудовкину очень понравился отснятый клип, однако на этом в сотрудничестве была поставлена точка. И потом клипы для Витаса снимали уже другие режиссеры.
Кадр из клипа «Опера № 2»
А вот раскрыть, как исполнитель поет таким удивительным фальцетом и способен вытягивать любые ноты, оказалось намного сложнее. Многие специалисты долго размышляли над вопросом, почему он не поет в грудном регистре. Некоторые сравнивали Витаса с оперным певцом Эриком Курмангалиевым, практиковавшим подобное пение. Когда-то Эрик произвел фурор в спектакле Романа Виктюка «Мадам Баттерфляй».
Сам Сергей Пудовкин объяснял, что секрет Витаса кроется в особенном устройстве его горла и связок.
Еще в годы начинавшейся популярности артиста доцент кафедры вокала Педагогического университета Елена Кирашвили говорила, что постановка голоса состоит в соединении головного и грудного регистров.
У Витаса же на низких и средних нотах получается не столько пение, сколько речитатив. По словам Елены, это больше характерно для людей, которые профессионально не занимаются вокалом. Как правило, они пользуются при пении только одним из регистров или разделяют их.
Другие хиты
Следом за первым хитом Витас выпускает дебютный альбом «Философия чуда», состоящий из 13 треков, в число которых входят вышеупомянутая «Опера № 2», «Опера № 1» и «7 элемент».
Клип на песню «Опера № 1» снимался во вьетнамском храме Изумрудного Будды. Виталию очень нравится Восток с его буддийской философией спокойствия и созерцательности. Там он считается чуть ли не сакральной фигурой.
В 2003 году вышел альбом «Мама», который артист посвятил своей матери, уже ушедшей из жизни, и сборник «Песни моей мамы», включивший в себя композиции «В краю магнолий» и «Все могут короли».
В России Витас был особенно популярен в начале 2000-х, а потом же его популярность пошла на спад. Тем не менее артист выступал и записывал новые композиции. В эти годы у певца выходили новые альбомы: в 2004 году - «Поцелуй длиною в вечность», в 2006-м - «Возвращение домой-1», в 2007-м - «Возвращение домой-2. Криком журавлиным», в 2008 — «Хиты ХХ века», в 2009 — «Скажи, что ты любишь», в 2010 — «Шедевры трех веков», в 2011 — «Мама и сын».
Нередко Витас выступает в необычных костюмах. Фото: Global Look Press
В 2013 году Витас записал первую часть альбома «История моей любви», через год вышла вторая часть пластинки. В 2016 году у артиста выходят сразу два диска: «MadeinChina» и «ComeJustForYou».
В конце августа 2018-го артист представил новую песню — Roll With the Beat, которую он записал в дуэте с американским хип-хоп-исполнителем Nappy Roots.
Также на этот трек был снят клип, по сюжету которого Витас сначала находится в космической лаборатории, а потом летит на Землю, где устраивает вечеринку. Однако появление артиста в подобном образе вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Не все поклонники приняли подобные метаморфозы.
В сентябре того же года вокалист презентовал клип на песню Give Me Love, где Витас предстал в образе брутального мачо. После выхода этого трека исполнитель не избежал сравнений с группами «Ласковый май» и Modern Talking. В 2019 году выходит новый альбом артиста «Бит бомбит».
Скандалы
Последние годы Витас нередко попадал в скандальные истории. Так, в мае 2013 года внедорожник артиста сбил велосипедистку, после чего, по ее словам, попытался скрыться с места происшествия. К счастью, девушка успела соскочить с велосипеда, который машина певца переехала сначала передними, а потом и задними колесами.
Дело происходило в пятницу вечером на ВДНХ, поэтому свидетелями ДТП стало много людей. Представители вокалиста утверждали, что за рулем был водитель артиста, тогда как очевидцы говорили обратное. К тому же в Интернет попало видео, на котором видно, что музыкант был навеселе.
В мае 2013 года Витас отказался пройти медицинское освидетельствование, и решением мирового судьи Останкинского района столицы его лишили водительских прав на полтора года.
А спустя два месяца артисту было предъявлено окончательное обвинение, с которым он согласился в ходе следственных действий. В августе Останкинский суд признал Виталия Грачева виновным в совершении преступления и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.
Витас. Фото: Global Look Press
В прошлом году Витас снова угодил в скандальную историю. Дело в том, что он брызнул в лицо чиновнику Султану Джандигову газовым баллончиком, после чего у мужчины были диагностированы химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз 1-й степени.
Против певца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Витас озвучивал в СМИ свою версию происшедшего.
Виталий Грачев рассказал, что в ночь на 22 октября отдыхал в караоке-клубе с женой и двумя девушками. Там же в это время находился и Джандигов, который оплатил работу заведения после шести утра. Поэтому и он, и компания Витаса продолжала находиться на месте и на рассвете. В определенный момент, по утверждению Витаса, Султан Джандигов попросил девушку из компании Виталия спеть песню, которую заказал, но ему отказали. Мужчина начал возмущаться: мол, я же за все заплатил.
«Я вступил с ним в диалог, чтобы урегулировать ситуацию. Он узнал меня и вспомнил, что около десяти лет назад мы вместе пели с ним в этом караоке. Мы сфотографировались и разошлись по своим столам», — отмечал Витас в ходе следствия.
Потом, по словам певца, Султан Джандигов, изрядно выпив, начал пренебрежительно отзываться о прическе артиста, продолжал ссориться, предлагал выйти на улицу и разобраться по-мужски. Оценив габариты противника, Витас отказался от этого предложения.
«Конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и применил перцовый баллончик. У меня не было намерения причинить ему вред, я опасался, что он меня ударит. После этого мы с супругой и подругами ушли», — объяснял тогда свое поведение артист.
В марте 2023 года стало известно, что полиция прекратила уголовное дело против Витаса за примирением сторон, о чем РИА Новости рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин. По словам правозащитника, стороны пожали друг другу руки и больше не имеют взаимных претензий.
В начале 2017 году Виталий Грачев оказался замешанным в скандале с участием популярного певца казахского происхождения Димаша Кудайбергенова. Дело в том, что во время конкурса I am singer Димаш исполнил песню Витаса «Опера № 2», благодаря которой артиста полюбили в Китае.
После этого в китайских СМИ появилась информация, что Сергей Пудовкин пожаловался на адвокатскую компанию Watson & Band с просьбой запретить Кудайбергенову петь хиты своего протеже. А меж тем в Поднебесной Кудайбергенова окрестили новым Витасом, что, конечно, не понравилось «оригиналу». Возможно, он приревновал Димаша к той аудитории, которая действительно чуть ли не боготворит его.
Популярность в Китае
Впервые Виталий Грачев отправился в Поднебесную в 2006 году, чтобы выступить на гала-концерте в честь празднования «Года России в Китае» в Пекине. После исполнения композиций Star и Opera № 2 Витас буквально покорил местных зрителей как диапазоном голоса в пять октав, так и сценическими образами. Дело в том, что певец собственноручно разрабатывает дизайн костюмов.
И с этого времени Витас выступил в Китае более 200 раз, в том числе на гала-концерте в честь открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
В Китае Витаса считают чуть ли не божеством. Фото: Global Look Press
В КНР Виталий Грачев дебютировал и как актер. Так, он сыграл в нескольких фильмах, среди которых «Мулан», «Последний секрет Мастера» и «Создание партии». В Поднебесной в официальном фан-клубе Витаса состоят свыше миллиона поклонников, а в Шанхае в честь него установили статую.
По словам самого артиста, памятник изображает практически обнаженного лысого мужчину, играющего на гармонике. А создал его студент китайского университета, по мнению Витаса, находящийся под большим впечатлением от клипа на песню «Опера № 2». А почему именно в стиле ню?
«А в этом клипе я почти голый: в плавках. Было бы что показывать, я бы догола разделся», - пошутил певец.
По словам Витаса, иногда, чтобы скрыться от обезумевших китайских фанатов, ему вместе с продюсером приходилось убегать с площадок через канализацию и воздуховоды.
У Витаса много поклонников и в Китае, и в России. Фото: Global Look Press
Как рассказал певец в интервью «Российской газете», выступая в Китае, он чувствует положительные эмоции и отличную атмосферу, царящие в аудитории.
«Это как стоять лицом к океану и вдыхать свежий воздух. Я рад выступать в этой стране. Каждый раз, когда мой продюсер Сергей Пудовкин говорит мне: «Собирайся, Витас, мы едем в Китай», мое сердце начинает биться чуть чаще, и я готов начать подготовку к поездке как можно раньше».
Телепроекты
Витас неоднократно принимал участие и в телепроектах. Так, в 2014 году он удивлял зрителей разными образами в шоу перевоплощений «Точь-в-точь», превращаясь то в Юрия Шатунова, то в Земфиру, то в Марию Каллас.
Витас в образе Глюкозы в шоу «Точь-в-точь». Фото: Первый канал
В 2015-2016 годах в том же шоу Виталию довелось побывать в образах Стаса Михайлова, солиста AC/DC Брайана Джонсона и многих других персонажей.
Жена и дети
Свою будущую жену Витас увидел на сцене Театра музыкальной комедии, когда она на сцене танцевала со своей сестрой на фестивале «Золотое дитя Одессы». Следующим номером шло выступление артиста с его «Оперой № 2», тогда как в это время Светлана оставалась за кулисами.
Под конец песни Витаса в зале погас свет. Воспользовавшись ситуацией, зайдя за кулисы, Виталий обнял девушку сзади и прошептал ей на ухо: «Милая», молодые люди поцеловались, а после концерта пошли гулять.
20-летний Виталий и 15-летняя Светлана начали общаться, встречаться, гулять по солнечной Одессе. Постепенно они начали понимать, что любят друг друга.
Но в то время певец хотел уехать в Москву, а расстаться со своей возлюбленной он уже не мог. И тогда влюбленные приняли решение совершить побег. Виталий перерезал провод телефона у себя дома, чтобы их родители не могли созвониться, а Света оставила на столе записку: «Дорогая мама, мы с Виталиком уезжаем в Москву. Жить без него я не смогу. Если останусь – покончу с собой».
Витас с женой Светланой и дочерью Аллой. Фото: Global Look Press
Интересно, что молодым людям с легкостью удалось проехать через границу без паспортов. Тогда документов у них не было. На верхних полках поезда расположились женщина с дочкой. И контролер подумал, что эта женщина просто едет в Москву с двумя детьми.
Нынче эта история вспоминается как семейная легенда. Витас и его жена вместе больше 20 лет. У пары трое детей. В ноябре 2008 году на свет появилась дочь Алла, в новогоднюю ночь 2015-го года сын Максим, а 18 мая 2021 – дочь Алиса. Супруги живут на две страны – Россию и Китай, где у Витаса также есть свой дом.
Витас. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Витаса - 175 сантиметров, вес - 60 килограммов.
Витас сейчас
Сейчас в соцсетях Витаса можно встретить немало постов, посвященных его дочери Алле. 14-летняя Алла пошла по стопам отца и в декабре 2022 года выпустила сингл «Птицы». Девочка мечтает продолжить учебу в США. А Витас всегда говорил, что гордится своей семьей и верит в нее. Поэтому остается только пожелать удачи ему и его семейству.