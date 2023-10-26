Как Витас был Ихтиандром, похитил жену и стал божеством в Китае

Иногда кажется, что певец Витас – герой мифа. Долгие годы некоторые поклонники артиста действительно верили, что он потомок Ихтиандра и может взрывать голосом банки.

В одном из своих интервью певец рассказывал, что на один из его концертов зрители реально принесли банки, надеясь, с помощью его голоса зарядить воду. В свое время люди так заряжали воду, слушая экстрасенса Анатолия Кашпировского.

Но если в России сейчас Витас - популярный певец, то в Китае его действительно боготворят. Там ему установлен памятник.

В нашей стране же артиста знают с разных сторон, в том числе и с темных. Подробнее – об ангелах и демонах одного из самых эксцентричных певцов нашей эстрады – в материале Teleprogramma.pro.

Настоящее имя

Настоящее имя артиста – Виталий Владасович Грачев.

Детство и родители

Он родился в латвийском Даугавпилсе 19 февраля 1979 года. Когда Виталий был маленький, семья Грачевых переселилась в Одессу, где жил дедушка Витаса Аркадий Маранцман.

Мама артиста Лилия Михайловна души не чаяла в своем единственном сыне. В те времена в СССР был дефицит товаров, поэтому женщина сама шила для него одежду. Кстати, даже после обретения популярности Витас выходил на сцену в вещах, сшитых мамой. А вот с отцом певец одно время не общался.

Виталий рано столкнулся с потерями, повлиявшими на его судьбу. Сначала из жизни ушел его дедушка Аркадий, а затем, в 2001 году, и мама.

Но в определенный момент артист сблизился с отцом, солистом вокально-инструментального ансамбля, который отчасти и привил ему интерес к музыке. Певец учился в музыкальной школе, осваивал игру на аккордеоне.

В одном из своих интервью Виталий рассказывал, что у него был необычный педагог Геннадий Сергеевич. И он сразу же определил, что мальчик наделен талантом.