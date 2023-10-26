Гламур и театральная вычурность: биография эпатажного модельера Джона Гальяно

Кто такой Джон Гальяно?
Джон Гальяно — британский модельер. После окончания Central Saint Martins он запустил собственную линию одежды. Известный причудливым, эпатажным дизайном, он возглавлял французские дома высокой моды Givenchy (1995–1996) и Christian Dior (1996–2011). В 2011 году его карьера пошла на спад, когда он был арестован за антисемитские высказывания в парижском баре.
Витрина магазина Джона Гальяно на улице Сент-Оноре в Париже. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Гальяно родился в британской заморской территории Гибралтар 28 ноября 1960 года. Его мать-испанка и отец из Гибралтара перевезли семью в Южный Лондон, когда мальчику было шесть лет.
Его мать, преподаватель фламенко, гордилась внешним видом семьи и одевала своего сына в тщательно продуманные наряды, даже когда брала его с собой по самым простым поручениям. Несмотря на то что его дразнили неряшливо одетые одноклассники, мать Гальяно привила ему смелость и творческую восприимчивость.
Джона Гальяно во время показа мод Christian Dior весна-лето 2010 в Париже, 25 января 2010 г. Фото: Global Look Press
Профессиональная карьера и трудности
Гальяно поступил в Центральный колледж искусств и дизайна Сент-Мартинс в 1981 году. Во время учебы в школе он работал костюмером в Британском национальном театре, известной труппе в Лондоне, следя за тем, чтобы актеры труппы выглядели идеально.
Его выпускная коллекция 1984 года, вдохновленная Французской революцией и озаглавленная Les Incroyables, была полностью куплена независимым лондонским модным бутиком Browns. Вскоре Гальяно основал свой собственный лейбл и пользовался поддержкой различных финансовых спонсоров.
Его коллекции были одновременно драматичными и замысловатыми, но всего за несколько лет его тщательно продуманное видение было разрушено отсутствием делового мастерства. Он обанкротился в 1990 году.
Джон Гальяно для Christian Dior, 6 июля 2005 г. Фото: Global Look Press
Диор и Живанши
Гальяно годами испытывал финансовые трудности, продолжая с перерывами работать продюсером, пока не встретил и не заручился поддержкой главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур и креативного директора американского издания Vogue Андре Леона Тэлли.
Коллеги познакомили его с португальским модельером Сао Шлюмберже. Чтобы восстановить свое положение, Шлюмберже одолжила ему свой дом для показа мод, и несколько топ-моделей работали бесплатно. Он создал всю коллекцию из одного рулона ткани.
В итоге Гальяно был назначен главным дизайнером Givenchy в 1995 году, став первым британским дизайнером, возглавившим французский дом высокой моды. Через два года он перешел в Christian Dior.
Гальяно создал некоторые из самых известных коллекций индустрии, в том числе «Бланш Дюбуа» в октябре 2008 года (вдохновленную фильмом 1951 года «Трамвай «Желание»), «Наполеон и Жозефина» в марте 1992 года (вдохновленную историей любви этих знаменитых исторических личностей) и «Принцесса Лукреция» в октябре 1993 года (вдохновленную русской принцессой).
Помимо одежды, которую надевают его модели, Гальяно известен своими собственными драматическими костюмами для финального поклона, завершая свои шоу в фантастических нарядах, вдохновленных такими личностями, как Наполеон Бонапарт и американские астронавты.
Гальяно был назван британским дизайнером года в 1987, 1994 и 1997 годах, а в 2009 году он стал кавалером французского ордена Почетного легиона — награды, ранее присуждавшейся светилам моды Иву Сен-Лорану и Сьюзи Менкес.
Ансамбль высокой моды Джона Гальяно (для Christian Dior), весна-лето 2003, 12 октября 2016 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 2011 году Гальяно попал в заголовки газет из-за скандала. Британский таблоид The Sun опубликовал видео, на котором Гальяно делает антисемитские высказывания в адрес итальянских туристов в парижском баре.
Его противоречивое поведение было горячей темой и обсуждалось далеко за пределами мира моды. После отстранения дизайнера от должности в феврале 2011 года компания Christian Dior объявила в марте 2011 года, что начала процедуру окончательного увольнения Гальяно.
Модель представляет творение Джона Гальяно во время недели моды женской готовой одежды осень-зима 2017/2018 в Париже, Франция, 5 марта 2017 г. Фото: Global Look Press