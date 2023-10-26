Гламур и театральная вычурность: биография эпатажного модельера Джона Гальяно

Диор и Живанши

Гальяно годами испытывал финансовые трудности, продолжая с перерывами работать продюсером, пока не встретил и не заручился поддержкой главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур и креативного директора американского издания Vogue Андре Леона Тэлли.

Коллеги познакомили его с португальским модельером Сао Шлюмберже. Чтобы восстановить свое положение, Шлюмберже одолжила ему свой дом для показа мод, и несколько топ-моделей работали бесплатно. Он создал всю коллекцию из одного рулона ткани.

В итоге Гальяно был назначен главным дизайнером Givenchy в 1995 году, став первым британским дизайнером, возглавившим французский дом высокой моды. Через два года он перешел в Christian Dior.

Гальяно создал некоторые из самых известных коллекций индустрии, в том числе «Бланш Дюбуа» в октябре 2008 года (вдохновленную фильмом 1951 года «Трамвай «Желание»), «Наполеон и Жозефина» в марте 1992 года (вдохновленную историей любви этих знаменитых исторических личностей) и «Принцесса Лукреция» в октябре 1993 года (вдохновленную русской принцессой).

Помимо одежды, которую надевают его модели, Гальяно известен своими собственными драматическими костюмами для финального поклона, завершая свои шоу в фантастических нарядах, вдохновленных такими личностями, как Наполеон Бонапарт и американские астронавты.

Гальяно был назван британским дизайнером года в 1987, 1994 и 1997 годах, а в 2009 году он стал кавалером французского ордена Почетного легиона — награды, ранее присуждавшейся светилам моды Иву Сен-Лорану и Сьюзи Менкес.