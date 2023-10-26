«Протянула время»: почему на самом деле Вячеслава Гришечкина до сих пор не захоронили

Прах актера Вячеслава Гришечкина до сих пор не захоронен. Меж тем 24 октября исполнилось уже 40 дней со дня смерти артиста. Впрочем, недавно в беседе с «Комсомольской правдой» дочь актера Ольга сообщила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, и скоро ее отец найдет последнее пристанище.

«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение, — рассказала Ольга KP.RU. — И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится».

Однако директор Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает, что в сложившейся ситуации ответственность лежит не только на ритуальной службе, но и на самой Ольге. И если бы она начала раньше заниматься решением этого вопроса, то все бы сложилось по-другому.