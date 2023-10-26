«Протянула время»: почему на самом деле Вячеслава Гришечкина до сих пор не захоронили

Прах актера Вячеслава Гришечкина до сих пор не захоронен. Меж тем 24 октября исполнилось уже 40 дней со дня смерти артиста. Впрочем, недавно в беседе с «Комсомольской правдой» дочь актера Ольга сообщила, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, и скоро ее отец найдет последнее пристанище.
«Чтобы перенести прах в существующий колумбарий на Новодевичьем кладбище, необходимо получить разрешение, — рассказала Ольга KP.RU. — И вот совсем недавно мы согласовали данный процесс. В нашей стране это занимает какое-то время. Но могу точно сказать, что скоро это произойдет. Пусть никто не беспокоится».
Однако директор Вячеслава Гришечкина Максим Миллер считает, что в сложившейся ситуации ответственность лежит не только на ритуальной службе, но и на самой Ольге. И если бы она начала раньше заниматься решением этого вопроса, то все бы сложилось по-другому.
Вячеслав Гришечкин с концертным директором Юрием и директором Максимом Миллером (на фото справа). Фото: соцсети
«На Новодевичьем кладбище быстро ничего не делается. Там нужно получить разрешение, подождать, пока его одобрят, собрать все документы.
Но дочка Вячеслава Германовича тоже протянула время из-за своих внутренних убеждений. Мол, это мой отец, и я сделаю сама так, как мне надо, - отметил Максим Миллер.
- Когда получаешь свидетельство о смерти, нужно сразу идти и писать заявление. Тогда, возможно, дело бы пошло быстрее. А она пока занималась своими делами, работой».
- А вы не знаете, когда точно пройдет процесс захоронения праха?
- Пока только одной дочери это известно. Еще никого на процесс захоронения не звали. Но на погребении в колумбарии, куда не нужно никакого приглашения, в любом случае соберутся люди.
- Вы переживаете из-за этой ситуации?
- Меня это просто бесит. Прошло уже сорок дней, и его душа по христианским обычаям уже покинула этот мир. А Вячеслав так и не захоронен и не увидел свое место, как это и положено. Это просто ужасно.
- У вас с Вячеславом Германовичем были больше дружеские или рабочие отношения?
- Мы больше дружили. Но при этом у нас было разветвление. Работа есть работа, а дружба – дружбой.
- Актер был верующим человеком?
- Да. всегда молился, на праздники, на Пасху, мы ходили на ночное служение. Он часто ставил свечки ушедшей жене Анне, а последние годы – еще и своей маме.
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Вячеслав Гришечкин. Фото: Global Look Press
- Вячеслав Германович вам снился?
- Приснился как раз на сорок дней. В начале сна я пытался его лечить, а он сказал: «Меня лечить не надо». Потом мы почему-то перенеслись на кухню его дома. Там Вячеслав сидел, пил чай. Я спросил: «Сладкое будешь?». Он ответил: «Нет», а потом развернулся и ушел. Все. Скорее всего, попрощался со мной.
И в тот же день я слушал утреннее радиошоу и неожиданно заиграла песня Александра Градского, под которую мы с ним познакомились и с которой связана личная история. Возможно, это просто совпадение.
Напомним, что Вячеслав Гришечкин ушел из жизни из-за проблем с сердцем 15 сентября. Прощание с ним прошло в Театре на Юго-Западе, а затем тело артиста кремировали. Еще при жизни актер рассказывал, что хотел быть похороненным рядом с любимой женой Анной на Новодевичьем кладбище.