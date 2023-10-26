Анна Музафарова никогда не сдавалась: как певица прокладывала свой творческий путь

Детство и юность
Анна Дмитриевна Музафарова появилась на свет 11 января 2002 года в Челябинске. Помимо нее родители воспитывали еще одну дочь Яну.
Еще в раннем детстве Аня мечтала стать артисткой и в своих грезах представляла себя на сцене. В 4 года девочку привели в модельное агентство. Так Музафарова стала маленькой манекенщицей.
Анна Музафарова в детстве на конкурсе. Фото: социальные сети
Родители записали ее на занятия по вокалу и хореографии. Частично сбылась и мечта девочки: она попала на сцену, где исполнила ведущую роль в мюзикле «Новогодние приключения Кроша». Зрители были покорены обаянием Ани и поражены ее сильным голосом.
Анна Музафарова с мамой. Фото: социальные сети
После этого юная звезда решила, что будет петь. Так начался ее путь в музыкальной карьере.
Анна Музафарова во время записи песни. Фото: социальная сеть
Музыкальный путь
Родители Ани очень сильно помогали девочке развивать свои таланты, поддерживали во всех начинаниях, не жалели сил и средств. Но и она сама не сидела на месте. Помимо музыкальных уроков на фортепиано, Музафарова принимала участие в многочисленных фестивалях и конкурсах: «Золотой петушок», «Андрюша», «Славянский базар» и «Школа музыки».
Певица Анна Музафарова. Фото: социальные сети
В рамках проекта «Республика KIDS» юная певица выступила в эфире Первого канала, ее пригласили на шоу «Вечерний Ургант».
В 2013 году Анна дошла до полуфинала в «Детской Новой волне», но победить не смогла. Участвовала в конкурсе «Евровидения», вышла в финал и оказалась на 14-м месте.
После чего певица решила попробовать свои силы в шоу «Голос.Дети», где исполнила композицию Reflection, но судьи не оценили ее талант. Однако ее выступление не осталось незамеченным, Дима Билан поднялся на сцену к Анне и пожелал ей удачи на творческом пути.
Анна Музафарова в Москве. Фото: социальные сети
Музафарова не сдавалась, отправилась покорять украинскую версию проекта. На этапе «Слепые прослушивания» юная звезда исполнила песню One Night Only и прошла дальше, завоевав сердца членов жюри.
На этапе «Поединки» девочка отдала победу своей сопернице Екатерине Манузиной и покинула проект.
В 2016 году Анна присоединилась к группе Open Kids. Композиция «Круче всех» принесла им известность. Позже на эту песню сняли яркий клип.
Анна Музафарова в группе Open Kids. Фото: социальные сети
Группа получила награду «Тинейджерский проект года» от премии MusicBox. Юные звезды в рамках концертного тура выступили в «Крокус Сити Холле» в Москве. Аня сразу же стала фавориткой, нашла своих поклонников, которые тщательно следили за ее биографией.
Open Kids еще два раза становились лауреатами премии Nickelodeon Kids’ Choice Awards в категориях «Любимый исполнитель» и «Любимое музыкальное видео».
В феврале 2019 года у группы вышел дебютный альбом Hulla Bubba, в который вошли не только уже ставшие популярными хиты, но и новые треки.
Певица Анна Музафарова в юности. Фото: социальные сети
В марте Музафарова покинула группу по семейным обстоятельствам и вернулась в Россию. Поклонники были в шоке от этой новости.
Но спустя немного времени Анна присоединилась к коллективу Cosmos Girls под продюсерством Григория Лепса, в котором также состоит его дочь Ева Лепс. В июле группа выпустила клип на песню «Частоты».
Анна Музафарова в составе группы Cosmos Girls. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Когда Анна Музафарова только попала в Open Kids, познакомилась с музыкантом Владом Лелюшкиным. Отношения, за которыми тщательно следили поклонники, продлились совсем недолго.
После этого Аня стала встречаться с блогером по имени Максим.
Певица Анна Музафарова во время прогулки. Фото: социальные сети
Анна Музафарова сейчас
Певица продолжает творчески развиваться. О ее карьере и личной жизни поклонники узнают из соцсетей. Их восхищает не только талант, но и внешность певицы. При росте около 160 см Аня остается хрупкой и стройной.
Под публикациями артистки фанаты оставляют множество положительных комментариев, где всячески поддерживают своего кумира.
Анна Музафарова с сестрой Яной. Фото: социальные сети