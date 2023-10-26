Анна Музафарова никогда не сдавалась: как певица прокладывала свой творческий путь

В рамках проекта «Республика KIDS» юная певица выступила в эфире Первого канала, ее пригласили на шоу «Вечерний Ургант».

В 2013 году Анна дошла до полуфинала в «Детской Новой волне», но победить не смогла. Участвовала в конкурсе «Евровидения», вышла в финал и оказалась на 14-м месте.

После чего певица решила попробовать свои силы в шоу «Голос.Дети», где исполнила композицию Reflection, но судьи не оценили ее талант. Однако ее выступление не осталось незамеченным, Дима Билан поднялся на сцену к Анне и пожелал ей удачи на творческом пути.