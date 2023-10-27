Широкий выбор кружков и китайский язык за 1,6 млн рублей в год: чем школа детей Прилучного отличается от обычной

Недавно бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, поделилась в соцсетях, что оплачивать дорогую частную школу для детей Тимофея и Мии ей приходится самостоятельно. Teleprogramma.pro выяснила, в каком учебном заведении получают образование дети актеров и чем эта школа отличается от обычной.

В этом году Тимофей пошел в четвертый класс, а Мия — во второй в подмосковной школе «Лидеры» с углубленным изучением иностранных языков.

Образовательное учреждение работает по классической программе с индивидуальным подходом к каждому ученику и дополнительно создает необходимые условия для всестороннего развития ребенка: в стоимость включены занятия в кружках, творческих студиях и спортивных секциях.