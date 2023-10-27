Широкий выбор кружков и китайский язык за 1,6 млн рублей в год: чем школа детей Прилучного отличается от обычной

Мия и Тимофей — дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Фото: соцсети

Teleprogramma.pro узнала, что входит в стоимость обучения детей Прилучного.

Недавно бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, поделилась в соцсетях, что оплачивать дорогую частную школу для детей Тимофея и Мии ей приходится самостоятельно. Teleprogramma.pro выяснила, в каком учебном заведении получают образование дети актеров и чем эта школа отличается от обычной.

В этом году Тимофей пошел в четвертый класс, а Мия — во второй в подмосковной школе «Лидеры» с углубленным изучением иностранных языков.

Образовательное учреждение работает по классической программе с индивидуальным подходом к каждому ученику и дополнительно создает необходимые условия для всестороннего развития ребенка: в стоимость включены занятия в кружках, творческих студиях и спортивных секциях. 

Частная школа «Лидеры» с углубленным изучением иностранных языков. Фото: сайт школы «Лидеры»

Кабинеты частной школы оборудованы по последнему слову техники, а количество учащихся в классе не превышает 16 человек. Продумана и система безопасности — здание охраняется ЧОПом, действует пропускной режим, поэтому посторонние в школу попасть не могут.

Кабинет в частной школе «Лидеры». Фото: сайт школы «Лидеры»

Меню в столовой диетическое и ничем не отличается от питания в бюджетных средних школах. Но кормят учеников 4 раза в день, что невозможно в обычном учебном заведении.

За деньги, которые платят родители, ребята углубленно изучают английский и китайский языки с носителями, могут посещать вокальную или музыкальную студию, заниматься скетчингом или художественным мастерством, создавать керамические изделия или танцевать хип-хоп. 

После занятий желающие могут заниматься в театральной студии: в школе оборудована настоящая сцена. Кроме того, детей с 5 лет обучают финансовой грамотности, и по окончании курса им выдается сертификат о прохождении ступени.

Театральная сцена в частной школе «Лидеры». Фото: сайт школы «Лидеры»

Также в частном образовательном учреждении работают кружки программирования и робототехники, а для любителей спорта открыты секции по художественной гимнастике, плаванию, баскетболу и боевым искусствам.

Согласно информации на сайте частной школы, стоимость года обучения составляет 835 тысяч 920 рублей, но если учатся двое детей из одной семьи, предоставляется скидка 5%. 

Таким образом, Агата заплатила 1 млн 630 тысяч рублей за образование своих отпрысков в этом году. Это еще не учитывая ежегодный целевой взнос в размере 55 тысяч рублей, расходы на форму, канцтовары и другие необходимые школьникам вещи.

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Судя по отзывам родителей учеников, они полностью довольны процессом образования и готовы ежегодно отдавать немалые суммы за такое разнообразие дополнительных программ. Кроме того, школа обещает воспитать лидера из каждого ребенка, вырастить самодостаточных и уверенных в себе личностей.

Занятия плаванием в частной школе «Лидеры». Фото: сайт школы «Лидеры»

Напомним, согласно первоначальному соглашению, Прилучный платит в качестве алиментов 200 тысяч рублей. Этих денег явно недостаточно даже для покрытия расходов на школу.

Агата Муцениеце подала на Павла в суд с требованием увеличить алименты. Актриса считает, что ее бывший муж должен делиться своими доходами и 30 процентов перечислять на содержание детей.

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