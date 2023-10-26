Вращается в одном кругу с Элджеем и строит бизнес в Дубае: что известно о новом избраннике Виктории Бони

Похоже, Виктория Боня нашла себе мужчину мечты. Им стал 30-летний бизнесмен Руслан Гасанов. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, светская дива называет своего избранника «папиком». Но, очевидно, это связано не с возрастом, а с материальным статусом нового возлюбленного.
Многие помнят, как колко Боня высказывалась о людях с низким доходом. В 2020 году, в разгар пандемии, возмущение звезды вызвало увеличение МРОТ в России.
«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся. Лучше бы бизнесменам помогали, которые работают», - авторитетно заявила тогда телеведущая.
Поэтому вряд ли она будет терпеть рядом с собой альфонса. Но что же известно о Руслане Гасанове? Действительно ли он является тем, за кого себя выдает?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Чем занимался Руслан Гасанов до встречи с Викторий Боней
Руслан Фирудинович Гасанов родился 4 января 1993 года, его малая Родина - Республика Саха (Якутия). Руслан учился в Новосибирском университете экономики и управления, а затем отправился покорять Москву.
Весной 2021 года бизнесмен создал в столице компанию «Солдаут Медиа», которая занималась разработкой программного обеспечения. Но контора просуществовала не больше года, после чего была ликвидирована.
А вот что касается личной жизни, то казалось, что на этом поприще у Гасанова все стабильно. Так, в 2018 году он женился на Таисиии Василешниковой из Новосибирска, с которой встречался на протяжении восьми лет. Пара делилась в соцсетях семейными снимками и выглядела вполне счастливой. Только весной прошлого года они провели отпуск в Индонезии.
И как в его жизнь пришла теледива
Но оказалось, что еще во время «Индонезийского периода» в отношениях пары появилась трещина. Виктория рассказала, что познакомилась с Гасановым в 2021 году в Израиле. Поначалу они просто по-дружески общались, но примерно через полгода такой дружбы предприниматель спросил: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?». Светская дива отметила, что не готова отвечать на такой вопрос мужчине, состоящему в отношениях.
«Я не хотела никого подталкивать, для меня было важно, чтобы человек сам принял решение! Через два месяца после этого разговора он уже имел твердое намерение разойтись. Тогда мы впервые решили дать шанс нашим отношениям», - рассказала Боня в одном из своих интервью.
Похоже, что, как и Анастасия Волочкова, Виктория относится к тому типу женщин, которым необходимо кричать о своем счастье на весь мир. Периодически в соцсетях теледива публиковала снимки своего возлюбленного со спины и шутливо называла его «папиком».
Когда шило в мешке уже практически невозможно было утаить, Руслан пафосно заявил, что Викторию ему послала чуть ли не Вселенная, что он рожден для того, чтобы любить Вику.
«Мне в Виктории больше всего нравится, что она единственная и неповторимая. У нее есть возможность быть кем она хочет», - говорил бизнесмен журналистам.
А вот подписчики предпринимателя и светской дивы настроены менее романтично и возмущаются в соцсетях, почему они строят свое личное счастье на обломках чужого.
Гасанов продолжает оправдываться, что действительно был женат, что расстался с супругой чуть ли не несколько лет назад, но с уважением относится к своей жене.
Сама же Таисия Василешникова отметила, что они даже венчаны и на сегодняшний день пока не разведены.
«Нет желания вариться в этой грязи. Но смотреть на вранье тошно!», - резюмировала молодая женщина.
Руслан Гасанов. Фото: соцсети
Интересно, что в соцсетях избранника Бони путают с его тезкой, певцом Русланом Гасановым. И артист уже отпустил пару шуток на эту тему у себя на странице в соцсетях.
Кстати, Виктория уверяет, что ее возлюбленный тоже обладает вокальными талантами и мог бы выпустить свои песни. А еще, как пишут СМИ, он вращается в одной компании с рэпером Элджеем.
Но, судя по всему, самое главное для Бони не пение, а чтобы финансы не пели романсы. По словам Виктории, Гасанов хорошо помогает ей материально и взял на себя часть необходимых трат. А сама она никогда никого не содержала и не собирается этого делать и впредь.
«В следующем месяце он откроет самое масштабное spot-пространство с рестораном в Дубае. Таких проектов Дубай еще не видел. Поэтому за мои деньги не переживайте. Он не позволяет мне платить даже за мои походы в горы, которые стоят немаленьких денег», — сказала Виктория.
Однако при разговоре о таких масштабах людей обычно терзают смутные сомнения. Поживем – увидим, как говорила мама Евгения Лукашина в фильме «Ирония судьбы или с легким паром!».