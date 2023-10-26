Вращается в одном кругу с Элджеем и строит бизнес в Дубае: что известно о новом избраннике Виктории Бони

И как в его жизнь пришла теледива

Но оказалось, что еще во время «Индонезийского периода» в отношениях пары появилась трещина. Виктория рассказала, что познакомилась с Гасановым в 2021 году в Израиле. Поначалу они просто по-дружески общались, но примерно через полгода такой дружбы предприниматель спросил: «Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?». Светская дива отметила, что не готова отвечать на такой вопрос мужчине, состоящему в отношениях.

«Я не хотела никого подталкивать, для меня было важно, чтобы человек сам принял решение! Через два месяца после этого разговора он уже имел твердое намерение разойтись. Тогда мы впервые решили дать шанс нашим отношениям», - рассказала Боня в одном из своих интервью.

Похоже, что, как и Анастасия Волочкова, Виктория относится к тому типу женщин, которым необходимо кричать о своем счастье на весь мир. Периодически в соцсетях теледива публиковала снимки своего возлюбленного со спины и шутливо называла его «папиком».

Когда шило в мешке уже практически невозможно было утаить, Руслан пафосно заявил, что Викторию ему послала чуть ли не Вселенная, что он рожден для того, чтобы любить Вику.

«Мне в Виктории больше всего нравится, что она единственная и неповторимая. У нее есть возможность быть кем она хочет», - говорил бизнесмен журналистам.

А вот подписчики предпринимателя и светской дивы настроены менее романтично и возмущаются в соцсетях, почему они строят свое личное счастье на обломках чужого.

Гасанов продолжает оправдываться, что действительно был женат, что расстался с супругой чуть ли не несколько лет назад, но с уважением относится к своей жене.

Сама же Таисия Василешникова отметила, что они даже венчаны и на сегодняшний день пока не разведены.