Психолог о детях Пугачевой и Галкина*: «Ребята теряют друзей, это очень плохо»

Недавний переезд семьи Аллы Пугачевой с семьей на Кипр, а до этого в Израиль может оказывать негативное влияние на здоровье и развитие ее детей.

Психолог Анна Завгороднева заявила Teleprogramma.pro, как частая смена места жительства повлияет на успеваемость отпрысков певицы и Максима Галкина* и какие последствия для неокрепшей детской психики это может за собой нести.

«На самом деле какой-то прямой взаимосвязи между переездами и успеваемостью не замечено. Тут вопрос адаптации в нашем традиционном понимании. Наверняка образование детей было продумано и средства позволяют делать это в любом формате. Сейчас, например, можно учиться онлайн, а не в обычной школе. К тому же это дети, которые выросли во всеобщем внимании и активном передвижении своей семьи. В их понимании они жили в одном месте, потом стали жить в другом. Мы же не знаем точно, сколько времени проводили дети Пугачевой до этого в других странах и городах. Может быть, для них разъезды – нормальная история. Тут уже вопрос, есть ли у них привязанность к каким-то близким людям, которые остались в России или в Израиле. Вот это может быть каким-то неприятным фактором».

Психолог Александра Миллер высказала свою точку зрения по этому вопросу.

«Дети более коммуникабельны и адаптируются к обстоятельствам лучше, чем взрослые. Тем не менее, основная проблема – в потере социального круга. В любом случае у них есть друзья, которые важны, и когда они их теряют, это стресс для них. При этом, чем ребенок старше, тем сложнее. Много зависит от обстановки в семье. Очень важна поддержка семьи, потому что дети могут замыкаться в себе. С ними нужно постоянно разговаривать и все обсуждать».

Подведем итоги

Частые переезды могут вызвать стресс у школьников, в основном потому, что они расстаются со своим привычным окружением. Ребенку не дают право выбора и не объявляют заранее о принятом решении. Хуже всего смена места жительства влияет на подростков.

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Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева – психолог, руководитель Психологического центра Анны Завгородневой. Работает со страхами и тревожностью.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.