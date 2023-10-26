Мачо английского кинематографа: как Хью Грант добился успеха

Дети

Закоренелый холостяк, Хью Грант состоял в нескольких длительных отношениях, но никогда не был женат. Он встречался с моделью и актрисой Элизабет Херли с 1986 по 2000 год (пара вместе основала компанию Simian Films) и встречался со светской львицей Джемаймой Хан в течение трех лет.

Позже Грант встречался с хозяйкой ресторана Тинглан Хонг, которая родила ему двоих детей: дочь Табиту (2011 г.р.) и сына Феликса (2013 г.р.). Примерно в то же время он начал встречаться со шведским телепродюсером Анной Эберштейн, которая является матерью троих его детей: сына Мунго (2012 г.р.), дочери (2015 г.р.) и еще одного сына (2018 г.р.).