Мачо английского кинематографа: как Хью Грант добился успеха

Кто такой Хью Грант?
Хью Грант родился 9 сентября 1960 года в Лондоне, Англия. Популярная комедия 1994 года «Четыре свадьбы и одни похороны» принесла ему премию «Золотой глобус» и сделала актера международным сердцеедом. Позже он стал звездой таких хитов, как «Дневник Бриджит Джонс» и «Примадонна».
Хью Грант в школьные годы. Фото: соцсети
Дети
Закоренелый холостяк, Хью Грант состоял в нескольких длительных отношениях, но никогда не был женат. Он встречался с моделью и актрисой Элизабет Херли с 1986 по 2000 год (пара вместе основала компанию Simian Films) и встречался со светской львицей Джемаймой Хан в течение трех лет.
Позже Грант встречался с хозяйкой ресторана Тинглан Хонг, которая родила ему двоих детей: дочь Табиту (2011 г.р.) и сына Феликса (2013 г.р.). Примерно в то же время он начал встречаться со шведским телепродюсером Анной Эберштейн, которая является матерью троих его детей: сына Мунго (2012 г.р.), дочери (2015 г.р.) и еще одного сына (2018 г.р.).
Хью Грант и Анна Эберштейн с детьми. Фото: соцсети
Совпадение беременностей Хонг и Эберштейн вызвало удивление, но Грант, казалось, был вполне доволен этой главой своей жизни.
«Что меня больше всего удивило, я думаю, это то, насколько я очаровательный отец, — сказал он People во время интервью в 2015 году. — Я разбиваю свое собственное сердце, я такой милый».
«Четыре свадьбы и одни похороны»
Хью Грант и Энди Макдауэлл в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». Фото: кадр из фильма 1994 года
Ранние фильмы Хью Гранта включают его экранный дебют 1982 года в фильме «Привилегированный» и фильм 1992 года «Горькая луна». Большая часть его ранних работ осталась незамеченной, за исключением роли в фильме Исмаила Мерчанта и Джеймса Айвори «Морис», который принес ему награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале 1987 года.
Только после выхода популярной комедии «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году красивый актер стал всемирно известным. Его очаровательное исполнение роли влюбленного принесло Гранту премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Хью Грант и Джулианна Мур в фильме «Девять месяцев». Фото: Global Look Press
В 1995 году, незадолго до дебюта актера в американском кино «Девять месяцев» с Джулианной Мур, Грант был арестован за участие в непристойном действии в припаркованной машине с женщиной по имени Дивайн Браун. Скандал и его фотография мгновенно распространились по средствам массовой информации. За этим последовали извинения Гранта перед его тогдашней подругой Херли.
Хью Грант и Дивайн Браун. Фото: соцсети
«Разум и чувства», «Ноттинг Хилл»
Публичный позор мало что сделал для того, чтобы пустить под откос карьеру Хью Гранта. Вскоре после этого он снялся в нескольких успешных фильмах, в том числе в фильме «Разум и чувства» под руководством Энга Ли в 1995 году и в другом произведении того периода, «Королевская милость».
Он был восстановлен в качестве одного из самых обаятельных исполнителей главной роли Голливуда, когда вернулся в романтическую комедию 1999 года «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс. В том же году он также снялся в мафиозной комедии «Голубоглазый Микки».
Хью Грант и Джулия Робертс в фильме 1999 года «Ноттинг Хилл». Фото: Global Look Press
«Дневник Бриджит Джонс», «Мой мальчик»
Хью Грант и Рене Зеллвегер в фильме 2001 года «Дневник Бриджит Джонс». Фото: Global Look Press
Последующие кассовые хиты, такие как «Дневник Бриджит Джонс» 2001 года с Рене Зеллвегер, «Мой мальчик» 2002 года по книге Ника Хорнби и «Реальная любовь» 2003 года тогда подчеркнули его комедийные способности.
В 2007 году он Грант сыграл с Дрю Дерримор в фильме «С глаз - долой, и чарта - вон!» - картина получила смешанные отзывы от критиков.
Хью Грант и Дрю Дерримор в фильме «С глаз - долой, и чарта - вон!». Фото: Global Look Press
Два года спустя он снялся вместе с Сарой Джессикой Паркер в комедии «Супруги Морган в бегах», которая получила критические отзывы, но имела кассовый успех.
«Примадонна», «Паддингтон-2»
Хотя Грант продолжал сниматься как в больших, так и в малых ролях, в 2016 году он произвел огромное впечатление с биографическим фильмом «Примадонна», получив номинацию на «Золотой глобус» вместе с Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип и Хью Грант в фильме «Примадонна». Фото: Global Look Press
В 2017 году Грант сыграл злодея Феникса Бьюкенена в семейном фильме «Паддингтон-2», ставшем международным хитом. Затем он получил роль Флетчера — детектива, рекламирующего свой диковинный сценарий, в фильме Гая Ричи «Джентльмены» (2019).
Хью Грант в фильме «Джентльмены». Фото: кадр из фильма 2019 года
Роли на телевидении
Грант работал преимущественно в кино, хотя у него было несколько небольших ролей на телевидении на протяжении 1980-х и 90-х годов. В 2018 году он объединился с Беном Уишоу (озвучивающий медвежонка Паддингтона во франшизе фильма «Паддингтон») для передачи Би-би-си «Очень английский скандал», основанной на реальных событиях.
В трехсерийном проекте Грант сыграл лидера Британской либеральной партии Джереми Торпа, который пытался убить своего тайного любовника-гея Нормана Скотта (его играет Уишоу) в 1970-х годах.
Хью Грант на премьере фильма «Паддингтон-2» в зоопарке Берлина. Фото: Global Look Press