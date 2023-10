Ее называют королевой мелизматического пения: кто такая Кристина Агилера

Кто такая Кристина Агилера?

Певица Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк. Агилера начала свою карьеру в качестве актера в совершенно новом фильме «Клуб Микки Мауса». Она быстро прославилась после выхода своего хитового сингла Genie in a Bottle, который принес ей премию «Грэмми» как лучшему новому исполнителю.

Другие ее хитовые синглы включают What a Girl Wants, Come on Over Baby, Lady Marmalade и сексуально заряженный Dirrty. В последние годы Агилера выступала в качестве тренера и наставницы в шоу-конкурсе певцов The Voice.