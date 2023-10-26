Ее называют королевой мелизматического пения: кто такая Кристина Агилера

Кто такая Кристина Агилера?
Певица Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк. Агилера начала свою карьеру в качестве актера в совершенно новом фильме «Клуб Микки Мауса». Она быстро прославилась после выхода своего хитового сингла Genie in a Bottle, который принес ей премию «Грэмми» как лучшему новому исполнителю.
Другие ее хитовые синглы включают What a Girl Wants, Come on Over Baby, Lady Marmalade и сексуально заряженный Dirrty. В последние годы Агилера выступала в качестве тренера и наставницы в шоу-конкурсе певцов The Voice.
Кристина Агилера на 50-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми», 3 декабря 2008 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кристина Мария Агилера родилась 18 декабря 1980 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, в семье отца Фаусто Ксавье Агилеры и его жены Шелли Лорейн Фидлер. Ранняя семейная жизнь Агилеры была неспокойной. Ее отец, эквадорский иммигрант и сержант армии США, был жестоким мужем. Только когда Агилере исполнилось шесть, ее матери удалось расторгнуть брак и перевезти двух своих дочерей (Кристину и ее младшую сестру Рейчел) к новой жизни в Рочестер, штат Пенсильвания.
В раннем возрасте у Агилеры появилась глубокая любовь к музыке — дар, который она, без сомнения, унаследовала от своей музыкальной матери, опытной скрипачки и пианистки. К тому времени, когда она училась в начальной школе, громкий голос Агилеры прокатился по ряду местных шоу талантов, вызывая резкую зависть у ее одноклассников и даже некоторых родителей. Все стало настолько плохо, что мать Агилеры в конце концов приняла решение обучать свою дочь на дому.
Тем не менее, Агилера продолжала выступать, и в 1990 году она получила место в национальной синдицированной телевизионной программе Star Search. Там девятилетний вундеркинд поразил публику завораживающим исполнением песни Этты Джеймс «Воскресный вид любви», заняв второе место в конкурсе.
All I Wanna Do
В 1993 году Агилера привлекла больше внимания всей страны, когда получила место «Ловца мышей» в All New Mickey Mouse Club. Ее коллегами по актерскому составу были будущие звезды, в том числе Джастин Тимберлейк, Бритни Спирс, Райан Гослинг и Кери Рассел.
Амбициозная певица продержалась в программе всего два года, прежде чем переехала со своей матерью в Японию, где записала хитовый сингл All I Wanna Do с японской поп-иконой Кейзо Наканиши. Вскоре последовал еще один успех.
Christina Aguilera
В 1998 году Агилеру пригласили спеть Reflection в саундтреке к фильму Уолта Диснея «Мулан». Певица дебютировала на полностью женском концертном фестивале Lilith Fair в следующем году и подписала контракт с RCA Records.
Также в 1999 году она выпустила свой дебютный альбом Christina Aguilera, который разошелся тиражом более 8 миллионов копий отчасти благодаря хитам Genie in a Bottle и What a Girl Wants, возглавившим чарты. Альбом принес Агилере премию «Грэмми» 2000 года как лучшему новому исполнителю.
Певица Кристина Агилера на мировой премьере диснеевского фильма «Мулан», 9 марта 2020 года в Голливуде, Лос-Анджелес. Анхелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Lady Marmalade
С коллегами по Mouseketeers Спирс и Тимберлейком, также возглавляющими чарты своей музыкой, Агилера стала одним из ведущих лиц группы подростков-поп-звезд. Но ей было некомфортно поддерживать безупречно чистый имидж, навязанный ей такой ролью.
После совместной работы с Пинк, Майей и Лил Ким над популярным синглом Lady Marmalade Агилера выпустила свой второй альбом Stripped в октябре 2002 года. Как следует из названия, поп-суперзвезда вступила на новый путь. В высшей степени сексуализированный и более властный, чем его предшественники, альбом включал в себя ряд хитовых синглов, включая Dirrty, Beautiful и Make Over.
Фото: обложка второго альбома Кристины Агилеры Stripped
Stripped
В сочетании с серией новых пирсингов и татуировок Агилера и ее новая музыка поразили одних критиков, в то же время расположив к ней других. Stripped разошлись тиражом более 4 миллионов копий, и Агилера вполне справедливо была непримирима ни к музыке, ни к своему внешнему виду.
«Я знала, что это был смелый шаг, и я знала, что многие люди не будут готовы к этому», – сказала певица об альбоме в интервью New York Times.
Back to Basics
В 2006 году Агилера снова изменила курс, выпустив альбом Back to Basics, двухдисковую коллекцию влиятельных стандартов с 1920-х по 1940-е годы. Как и в случае со своим предыдущим альбомом, Агилера использовала музыку, чтобы помочь определить свой стиль. Она также на какое-то время приняла классический образ Джин Харлоу.
Фото: обложка второго альбома Кристины Агилеры Stripped Back to Basics
Bionic
В 2010 году Агилера вернулась в магазины звукозаписи с Bionic. На этом альбоме она экспериментировала с более электронным звучанием, в котором участвовало сотрудничество с Le Tigre и M.I.A. В то время как Bionic почти достигли вершины чартов, им не удалось выпустить ни одного крупного сингла-хита.
В том же году Агилера дебютировала в кино в мюзикле «Бурлеск», сыграв одну из главных ролей вместе с Шер. Агилера также написала несколько песен для саундтрека к фильму, в том числе Show Me How You Burlesque — второстепенный хит. Хотя многие с нетерпением ждали выхода фильма, в конечном счете он был оклеветан критиками и в значительной степени проигнорирован кинозрителями.
В это время Агилера, казалось, спотыкалась в профессиональном и личном плане. На Суперкубке в феврале 2011 года она, казалось, забыла некоторые слова Национального гимна. Вскоре после этого поп-звезда была арестована за пьянство в общественном месте. Оба инцидента вызвали волну историй о ее возможном алкоголизме.
Кристина Агилера. Фото: кадр из к/ф «Бурлеск» (2010)
Liberation
15 июня 2018 года Агилера выпустит свой шестой студийный альбом Liberation. Исполнительным продюсером альбома является Агилера, а в первом сингле с альбома Accelerate участвуют Ty Dolla $ign и 2 Chainz.
Кристина Агилера в шоу Джимми Фэллона с новым альбомом Liberation, 15 июня 2018 г. Фото: Global Look Press
Судья «Голоса»
Однако к весне 2011 года Агилера встала на ноги, получив постоянное место в новом телевизионном конкурсе «Голос». Агилера выступала в качестве судьи/тренера для певцов, соревнуясь с командами, возглавляемыми другими музыкальными талантами Си Ло Грин, Блейком Шелтоном и Адамом Левином.
Хотя ходили слухи о закулисной драме между Агилерой и членами ее команды, поп-звезда доказала, что является решительной сторонницей своих протеже. Летом 2011 года она даже записала свой вокал для группы Левайна Maroon 5 для их мегахитового сингла Moves Like Jagger. После финала 3-го сезона «Голоса» в 2012 году Агилера объявила, что на время покидает сериал. В четвертом сезоне шоу ее заменила Шакира.
Примерно в то время, когда она покинула The Voice, Агилера выпустила альбом Lotus. Пластинка получила теплый прием. Она гораздо лучше справилась с ролью вокалистки в сингле рэпера Pitbull Feel This Moment, который дуэт исполнил вместе в финале 4 сезона сериала «Голос». Примерно в это же время Агилера объявила, что вернется в пятый сезон шоу, а позже она вернулась в кресло судьи в 8 сезоне.
Доказав, что ее вокальные данные остаются одними из лучших в бизнесе, Агилера в 2015 году получила премию «Грэмми» с A Great Big World за их балладу «Скажи что-нибудь». В том же году поп-звезда-ветеран также вернулась к своим ранним телевизионным корням с повторяющейся ролью в кантри-музыкальной драме «Нэшвилл».
Блейк Шелтон, Адам Левин, Си Ло Грин и Кристина Агилера в третьем сезоне популярного телешоу США «Голос». Фото: Global Look Press
Paper
В преддверии дебюта научно-фантастического фильма «Зои» на кинофестивале в Трайбеке в 2018 году, в котором она сыграла роль, Агилера дала интервью журналу Paper и появилась на его обложке без макияжа.
Певица рассказала о своем постоянно меняющемся образе, от «парней без задниц и двух заплетенных косичек» до «ретро-гламура в стиле старого Голливуда» и о своих более свежих решениях.
«Я нахожусь в том месте, даже в музыкальном плане, где это освобождающее чувство – иметь возможность отбросить все это назад и оценить, кто ты есть, и твою первозданную красоту», – сказала она.
Муж и дети
Во время съемок фильма «Бурлеск» (2010) у Агилеры завязались романтические отношения с ассистентом режиссера Мэтью Ратлером.
У певицы есть сын Макс от ее предыдущего брака с продюсером Джорданом Братманом; пара поженилась в 2005 году, рассталась в 2010 году и завершила свой развод в 2011 году. Агилера и Ратлер объявили о своей помолвке в День Святого Валентина 2014 года, а 16 августа того же года у них родилась дочь Саммер Рейн.
Кристина Агилера, Мэтью Ратлер, Саммер Рейн Ратлер и Макс Брэтман на мировой премьере мультфильма «Семейка Аддамс», 6 октября. 2019 год в Сенчури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press