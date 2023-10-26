Ее называют королевой мелизматического пения: кто такая Кристина Агилера

Ранняя жизнь

Кристина Мария Агилера родилась 18 декабря 1980 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, в семье отца Фаусто Ксавье Агилеры и его жены Шелли Лорейн Фидлер. Ранняя семейная жизнь Агилеры была неспокойной. Ее отец, эквадорский иммигрант и сержант армии США, был жестоким мужем. Только когда Агилере исполнилось шесть, ее матери удалось расторгнуть брак и перевезти двух своих дочерей (Кристину и ее младшую сестру Рейчел) к новой жизни в Рочестер, штат Пенсильвания.

В раннем возрасте у Агилеры появилась глубокая любовь к музыке — дар, который она, без сомнения, унаследовала от своей музыкальной матери, опытной скрипачки и пианистки. К тому времени, когда она училась в начальной школе, громкий голос Агилеры прокатился по ряду местных шоу талантов, вызывая резкую зависть у ее одноклассников и даже некоторых родителей. Все стало настолько плохо, что мать Агилеры в конце концов приняла решение обучать свою дочь на дому.

Тем не менее, Агилера продолжала выступать, и в 1990 году она получила место в национальной синдицированной телевизионной программе Star Search. Там девятилетний вундеркинд поразил публику завораживающим исполнением песни Этты Джеймс «Воскресный вид любви», заняв второе место в конкурсе.