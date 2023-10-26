Как жила и чем запомнилась Эми Уайнхаус

Кем была Эми Уайнхаус?
Эми Уайнхаус ворвалась в музыкальный бизнес, когда в возрасте 16 лет одноклассница передала ее демо-кассету звукозаписывающему лейблу. Она подписала свой первый контракт на запись в качестве джазовой вокалистки, и позже ее музыка превратилась в эклектичную смесь джаза, поп-музыки, соула и R & B.
Уайнхаус получила пять премий «Грэмми», связанных с ее альбомом 2006 года Back to Black, и заслужила признание за такие песни, как заглавный трек Rehab и Love Is a Lossing Game. Уайнхаус трагически погибла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет.
Эми Уайнхаус на концерте Summer Soul Festival 9 января 2011 г. Флорианополис, Санта-Катарина, Бразилия. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Эми Джейд Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в пригороде Саутгейт в Лондоне, Англия. Ее отец, Митч Уайнхаус, работал водителем такси, в то время как мать Дженис работала фармацевтом. В ранние годы Уайнхаус была погружена в музыку; многие ее родственники со стороны матери были профессиональными джазовыми музыкантами, а ее отец в детстве пел со своей семьей.
Бабушка Уайнхаус по отцовской линии когда-то встречалась с легендой британского джаза Ронни Скоттом. Уайнхаус выросла, слушая разнообразную музыку — от Джеймса Тейлора до Сары Вон. В возрасте 10 лет ее привлекли американские R & B и хип-хоп-группы, в том числе TLC и Salt-N-Pepa, и она основала недолговечную любительскую рэп-группу Sweet n Sour.
Эми Уайнхаус в юности. Фото: соцсети
В возрасте 12 лет Уайнхаус была принята в престижную театральную школу имени Сильвии Янг, а год спустя она получила свою первую гитару. Но к 16 годам Уайнхаус исключили за то, что она «не прикладывала усилий» и проколола нос.
В том же году у нее случился свой первый большой прорыв, когда одноклассник и близкий друг, поп-певец Тайлер Джеймс, передал ее демо-кассету своему лейблу A & R, который искал джазовую вокалистку. Эта возможность привела ее к заключению контракта на запись с Island/Universal.
Дебютный альбом: Frank
Ее дебютный альбом Frank (2003) был признан критиками смесью джаза, поп-музыки, соула и хип-хопа. Альбом был номинирован на Mercury Music Prize, а также на две премии BRIT awards за лучшую женскую сольную исполнительницу и лучшее городское выступление. Дебютный сингл с альбома, Stronger Than Me, принес новому исполнителю награду Айвора Новелло. Фрэнк также получил статус дважды платинового.
За это время у Уайнхаус начала приобретать репутацию неуравновешенной тусовщицы, часто появляющейся в своем клубе или на телевизионных выступлениях слишком пьяной, чтобы спеть целый сет. У нее также завязались бурные отношения с ассистентом по музыкальным видео Блейком Филдер-Сивиллом, который признался, что приобщил Уайнхаус к запрещенным препаратам. На публике ссоры пары часто перерастали в драки на кулаках и драматические сцены.
Эми Уайнхаус с гитарой. Фото: соцсети
Back to Black
К 2006 году ее управляющая компания, наконец, предложила Уайнхаус пройти курс реабилитации. Вместо этого она порвала связи с компанией и написала материал для своего второго, получившего признание критиков альбома Back to Black (2006). Песня Rehab вошла в топ-10 хитов в Соединенном Королевстве и принесла исполнительнице еще одну премию Айвора Новелло за лучшую современную песню.
Альбом также имел успех у критиков, принес артистке премию BRIT Award за лучшую женскую сольную исполнительницу и номинацию BRIT за лучший британский альбом в 2007 году.
Менее чем через месяц после ее победы в Британии состоялся американский дебют Back to Black. Это был мгновенный успех, поднявшийся выше в музыкальных чартах Billboard, чем любой другой американский дебют британской исполнительницы в истории звукозаписи. Альбом оставался в топ-10 в течение нескольких месяцев, продав миллион копий к концу того лета, а Rehab также вошел в топ-10 американских хитов.
Брак и неустойчивое поведение
В апреле 2007 года Уайнхаус и Филдер-Сивил были помолвлены. Уайнхаус рассказала, что ее роман с 23-летним парнем послужил источником вдохновения для нескольких треков Back to Black. Пара поженилась 18 мая 2007 года на церемонии в Майами, штат Флорида.
Эми Уайнхаус и Блейк Филдер-Сивил. Фото: соцсети
8 августа 2007 года певицу госпитализировали приема алкоголя и других веществ. Этот эпизод отложил запланированное турне по Северной Америке. В объявлении от 21 августа 2007 года указывалось, что Уайнхаус предписан отдых и она работает с врачами над улучшением своего здоровья.
Аресты
Однако европейское турне Уайнхаус осенью 2007 года планировалось продолжить. Но во время пребывания в Норвегии в октябре 2007 года анонимное сообщение привело полицию в отель звезды в Бергене, где она была арестована и провела ночь в тюрьме. Уайнхаус, ее муж Филдер-Сивил и третье неустановленное лицо были заключены в тюрьму. Троица была освобождена после уплаты штрафа в размере 715 долларов.
В ноябре 2007 года муж Уайнхаус был снова арестован за то, что предложил взятку в размере 400 000 долларов бармену, на которого он предположительно напал в июне 2007 года. После своего ареста Уайнхаус появилась в середине ноября на Национальной крытой арене Бирмингема, чтобы выступить, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения, и некоторые зрители ответили освистыванием и уходом.
Уайнхаус отменила все концерты и публичные выступления до конца 2007 года, снова сославшись на «предписания врача». Месяц спустя Уайнхаус была арестована по подозрению в попытке вмешаться в дело своего мужа. Она добровольно явилась в полицейский участок и была арестована до допроса. Позже она обвинила юридические проблемы своего мужа в своей неспособности продолжить турне.
Эми Уайнхаус выступает на фестивале Lollapalooza-2007 в Чикаго, штат Иллинойс. Фото: Global Look Press
Несмотря на ее непоследовательный график гастролей, альбом Уайнхаус продолжал продаваться, став платиновым почти пять раз в этом году. Он стал самым продаваемым альбомом 2007 года в Соединенном Королевстве.
Рекордные победы на «Грэмми»
В мае 2008 года певицу задержали для допроса, но ей не было официально предъявлено обвинение. Все же ей отказали в американской визе, из-за чего она не смогла выступить вживую на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2008 году. Вместо этого она выступала в Лондоне по спутниковой связи.
Эми Уайнхаус выступает в Rock in Rio Madrid в Арганда-дель-Рей 4 июля 2008 года в Мадриде. Фото: Global Look Press
Во время вечерней церемонии Уайнхаус получила пять премий «Грэмми», включая призы за лучшую новую исполнительницу, пластинку года и песню года, став первой британской певицей, получившей пять премий «Грэмми», а также сравнявшись с певицей Бейонсе по количеству побед на «Грэмми» исполнительницы за один вечер. (Ноулз побила этот рекорд в 2010 году, когда получила шесть премий «Грэмми» за один вечер; а Адель сравняла этот рекорд с шестью победами на «Грэмми» в 2012 году.)
Личные неудачи
Несмотря на ее музыкальный успех, здоровье и личная жизнь Уайнхаус начали быстро ухудшаться. Ее эксцентричное поведение продолжилось в июне 2008 года, когда она, казалось, ударила фаната во время выступления на музыкальном фестивале в Гластонбери в Англии.
Лондонец Джеймс Гостелоу, 25 лет, рассказал BBC News, что Уайнхаус ударила его локтем в лоб после того, как кто-то из толпы позади него бросил в нее шляпой. На широко распространенном видео инцидента было видно, как Уайнхаус нанесла серию ударов кулаками в толпу. Гостелоу сказал, что у него не было намерения подавать жалобу в полицию, и Уайнхаус избежала уголовного преследования.
Эми Уайнхаус. Фото: Global Look Press
После концерта Уайнхаус вернулась в лондонскую клинику, где проходила лечение от «следов эмфиземы легких» и нерегулярного сердцебиения. В том же месяце Филдер-Сивил и трое других подсудимых признали себя виновными в нападении и препятствовании правосудию.
К концу 2008 года брак певицы распался. Уайнхаус начала длительное пребывание на карибском острове Сент-Люсия, во время которого она, предположительно, встретила нового любовника. А таблоиды связали Филдера-Цивила с немецкой моделью Софи Шандорф.
В январе 2009 года представитель Уайнхаус подтвердил, что между мужем и женой начался бракоразводный процесс, и Филдер-Сивил подал на развод, сославшись на супружескую измену в качестве причины разрыва.
Эми Уайнхаус прибывает в Вестминстерский магистратский суд, Лондон, Англия. 17 марта 2009 года. Фото: Global Look Press
Попытка возвращения
Несмотря на личные неудачи, 2009 год оказался еще одним сильным годом для Уайнхаус. В 2008 году ее альбом Back to Black был объявлен вторым по продажам альбомом в мире, а в 2009 году она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса за «наибольшее количество наград «Грэмми», завоеванных британской исполнительницей женского пола».
Кроме того, Уайнхаус объявила, что она открывает свой собственный звукозаписывающий лейбл Lioness Records, позже подписав контракт со своей 13-летней крестницей Дионн Бромфилд в качестве первого музыканта на лейбле.
Дионн Бромфилд, 13-летняя певица и крестница Эми Уайнхаус. Фото: Global Look Press
Смерть
Певица трагически погибла 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от случайного отравления алкоголем.
Документальный фильм
Жизнь и карьера Уайнхаус были в центре внимания получившего признание критиков документального фильма «Эми» режиссера Асифа Кападии, который вышел на экраны в 2015 году. В то время как работа получила широкую известность, получив премию «Оскар» в 2016 году за лучший документальный фильм, менее чем лестное изображение отца Уайнхаус расстроило ее семью.
Семья опубликовала заявление через представителя после показа кино на Каннском кинофестивале 2015 года, в котором говорится, что проект «является упущенной возможностью прославить ее жизнь и талант, и что он вводит в заблуждение и содержит некоторые факты элементарной лжи».
Фреска Эми Уайнхаус от художника JXC Designs за ее любимым пабом The Hawley Arms в Кэмден-Тауне, Лондон, Великобритания. 22 июля 2021 г. Фото: Global Look Press