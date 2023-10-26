Как жила и чем запомнилась Эми Уайнхаус

В возрасте 12 лет Уайнхаус была принята в престижную театральную школу имени Сильвии Янг, а год спустя она получила свою первую гитару. Но к 16 годам Уайнхаус исключили за то, что она «не прикладывала усилий» и проколола нос.

В том же году у нее случился свой первый большой прорыв, когда одноклассник и близкий друг, поп-певец Тайлер Джеймс, передал ее демо-кассету своему лейблу A & R, который искал джазовую вокалистку. Эта возможность привела ее к заключению контракта на запись с Island/Universal.

Дебютный альбом: Frank

Ее дебютный альбом Frank (2003) был признан критиками смесью джаза, поп-музыки, соула и хип-хопа. Альбом был номинирован на Mercury Music Prize, а также на две премии BRIT awards за лучшую женскую сольную исполнительницу и лучшее городское выступление. Дебютный сингл с альбома, Stronger Than Me, принес новому исполнителю награду Айвора Новелло. Фрэнк также получил статус дважды платинового.

За это время у Уайнхаус начала приобретать репутацию неуравновешенной тусовщицы, часто появляющейся в своем клубе или на телевизионных выступлениях слишком пьяной, чтобы спеть целый сет. У нее также завязались бурные отношения с ассистентом по музыкальным видео Блейком Филдер-Сивиллом, который признался, что приобщил Уайнхаус к запрещенным препаратам. На публике ссоры пары часто перерастали в драки на кулаках и драматические сцены.