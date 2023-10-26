Король сцены и волшебник киноэкрана: биография знаменитого британца Иэна Маккеллена

Кто такой Иэн Маккеллен?
Родившийся в 1939 году в Бернли, Англия, Иэн Маккеллен стал признанным актером британской сцены благодаря своим выступлениям в таких произведениях, как «Эдуард II». Он также стал популярным киноактером, получив номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Боги и монстры» с Бренданом Фрейзером. С тех пор маститый актер закрепил свой культовый статус, сыграв роль Магнето в фильмах «Люди Икс» и Гэндальфа во франшизе «Властелин колец».
Иэн Маккеллен в роли волшебника Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001). Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Иэн Мюррей Маккеллен родился в Бернли, Ланкашир, Англия, 25 мая 1939 года. Его отец, Денис Мюррей Маккеллен, был мирянином-проповедником и инженером-строителем, а его мать, Марджери Лоис Сатклифф, была домохозяйкой. Их семья, в которую также входила сестра Маккеллена, Джин, была религиозной, но относительно терпимой.
Трагедия произошла в 1951 году, когда мать Маккеллена умерла от рака молочной железы; будущему актеру на тот момент было всего 12 лет. Горе снова обрушилось на семью 12 лет спустя, в 1963 году, когда Денис Маккеллен погиб в автомобильной аварии.
Маккеллен учился в школе Болтона, а его актерская карьера началась в маленьком театре Болтона. Его родители и сестра поощряли его ранний интерес к актерскому мастерству, водя его на многие театральные постановки, включая пьесы Шекспира.
В дополнение к своему интересу к актерскому мастерству, Маккеллен был прилежным учеником. В возрасте 18 лет он выиграл стипендию для обучения в колледже Святой Екатерины Кембриджского университета, где подружился с актером Дереком Джейкоби.
Иэн Маккеллен и Фелисити Кендал в постановке театра «Лицеум» во время Эдинбургского фестиваля 1972 года. Фото: Global Look Press
Карьера на сцене, в кино и на телевидении
Во время учебы в Кембридже Маккеллен присоединился к Обществу Марлоу, появляясь в таких постановках, как «Генрих IV» и «Доктор Фауст». В 1961 году он появился в своей первой профессиональной постановке «Человек на все времена».
Маккеллен перешел из региональных репертуарных театров в Вест-Энд, заработав признание за широкий спектр своих выступлений. Он был посвящен в рыцари в 1991 году за свои достижения на сцене.
«Шесть степеней отчуждения», «И оркестр играл»
Также выдающийся киноактер, Маккеллен получил широкое признание за свои работы на киноэкране в 1990-х годах после нескольких ролей в Голливуде и телевизионных проектах. В 1993 году Маккеллен сыграл второстепенную роль южноафриканского магната в фильме «Шесть степеней отчуждения».
В 1995 году вышел фильм «Ричард III» c Аннетт Бенинг и Маккелленом в главной роли, а в 1997 году телефильм «И оркестр играл» об эпидемии СПИДа, за который он был номинирован на премию «Эмми». Он также снялся в крупном студийном фильме «Способный ученик», основанном на романе Стивена Кинга.
Иэн Маккеллен. Фото: кадр из к/ф «Ричард III» (1995)
«Люди Икс», «Властелин колец»
Более поздние фильмы Маккеллена завоевали еще более широкую аудиторию. В 2000 году он снялся в первом из нескольких фильмов о людях Икс в роли злодея Магнето. В 2006 году он появился в экранизации бестселлера «Код Да Винчи».
Во время съемок «Людей Икс» Маккеллен получил роль волшебника Гэндальфа в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». За свою работу в сериале он получил премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль второго плана, а также номинацию на премию «Оскар». Маккеллен согласился повторить роль в последующей трилогии Джексона «Хоббит», первая часть которой была выпущена в декабре 2012 года.
Иэн Маккеллен. Фото: кадр из к/ф «Люди Икс – 2» (2003)
«Грешники», «Мистер Холмс»
В 2013 году Маккеллен воссоединился со своим старым другом Джейкоби в британском ситкоме Vicious. Два года спустя он перенес свою фирменную серьезность на большой экран, сыграв самого знаменитого детектива литературы в фильме «Мистер Холмс».
Маститый актер продолжал сниматься в фильмах «Красавица и чудовище» (2017), «Чистая правда» (2018), «Хороший лжец» (2019) и «Кошки» (2019).
Иэн Маккеллен. Фото: кадр из к/ф «Кошки» (2019)