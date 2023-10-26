Король сцены и волшебник киноэкрана: биография знаменитого британца Иэна Маккеллена

Ранняя жизнь

Иэн Мюррей Маккеллен родился в Бернли, Ланкашир, Англия, 25 мая 1939 года. Его отец, Денис Мюррей Маккеллен, был мирянином-проповедником и инженером-строителем, а его мать, Марджери Лоис Сатклифф, была домохозяйкой. Их семья, в которую также входила сестра Маккеллена, Джин, была религиозной, но относительно терпимой.

Трагедия произошла в 1951 году, когда мать Маккеллена умерла от рака молочной железы; будущему актеру на тот момент было всего 12 лет. Горе снова обрушилось на семью 12 лет спустя, в 1963 году, когда Денис Маккеллен погиб в автомобильной аварии.

Маккеллен учился в школе Болтона, а его актерская карьера началась в маленьком театре Болтона. Его родители и сестра поощряли его ранний интерес к актерскому мастерству, водя его на многие театральные постановки, включая пьесы Шекспира.

В дополнение к своему интересу к актерскому мастерству, Маккеллен был прилежным учеником. В возрасте 18 лет он выиграл стипендию для обучения в колледже Святой Екатерины Кембриджского университета, где подружился с актером Дереком Джейкоби.