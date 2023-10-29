Как стремящиеся похудеть знаменитости в последнее время ставят один рекорд за другим

Певица два месяца худела, готовясь к съемкам в телешоу: Седокова стала участницей нового сезона проекта «Последний герой». Шоу снимается сейчас в Таиланде - там жарища, поэтому артистка ходит то в шортах, то в купальнике.

За зиму Анна набрала 10 кг - налегала на спагетти, булочки, картошку фри и прочие калорийные вкусности и поправилась до 70 кг. К концу лета села на диету: «Очень жестко ограничила себя в питании, полностью отказалась от алкоголя, стала правильно питаться и заниматься спортом».

Правила Седоковой: ежедневные физические нагрузки, полный отказ от фастфуда и мучного, алкоголя и калорийной пищи.

Михаил Шуфутинский, 75 лет