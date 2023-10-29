Как стремящиеся похудеть знаменитости в последнее время ставят один рекорд за другим

Анна Седокова, 40 лет
Анна Седокова. Фото: личный архив Анастасии Седоковой в социальной сети, фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певица два месяца худела, готовясь к съемкам в телешоу: Седокова стала участницей нового сезона проекта «Последний герой». Шоу снимается сейчас в Таиланде - там жарища, поэтому артистка ходит то в шортах, то в купальнике.
За зиму Анна набрала 10 кг - налегала на спагетти, булочки, картошку фри и прочие калорийные вкусности и поправилась до 70 кг. К концу лета села на диету: «Очень жестко ограничила себя в питании, полностью отказалась от алкоголя, стала правильно питаться и заниматься спортом».
Правила Седоковой: ежедневные физические нагрузки, полный отказ от фастфуда и мучного, алкоголя и калорийной пищи.
Михаил Шуфутинский, 75 лет
Михаил Шуфутинский. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета, фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Певец приближался к нынешнему рекорду планомерно, вдохновленный молодой женой (Светлане 47 лет). Недавно Шуфутинский пошутил: «Света сказала: «Ты толстый, старый, нудный и противный. Срочно бросай свой стиль жизни».
В каждой шутке есть доля правды - за два года артист похудел на 30 кг. А за последние семь месяцев сбросил еще 18 кг, поменяв образ жизни и начав следовать рекомендациям супруги.
Правила Шуфутинского: разрешается есть все, что хочется, но в определенные дни; регулярные занятия плаванием.
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Михаил Галустян, 43 года
Михаил Галустян. Фото: t.me/galustyanmihael, фото: Сергей Киселев/Агенство «Москва»
Актер и продюсер достиг идеальной спортивной формы: таким он не был даже в молодости, когда его команда КВН «Утомленные солнцем» стала чемпионом Высшей лиги.
Михаил добился спортивной фигуры с помощью регулярных тренировок - появились кубики пресса, бицепсы. Если прежде артист весил 80 кг, то сейчас в нем всего 67.
Правила Галустяна: не есть после шести вечера; регулярные физические нагрузки в спортзале.
Ида Галич, 33 года
Ида Галич. Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети, фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Блогер и телеведущая три года назад после родов сбросила 25 кг, которые набрала за время беременности, и вернулась к своему привычному весу - 63 кг при росте 170 см. Последний год Ида целенаправленно сбрасывала вес и к октябрю избавилась от рекордных 16 кило - теперь она весит 47 кг. Галич поясняет:
«Несколько лет назад, когда все делали себе липосакцию, думала: и я хочу. Слава богу, я не пошла на все это. Красивой можно стать с помощью спорта и питания. Я называю это «бмпп» - более-менее правильное питание. Я не ушла в ЗОЖ, но знаю, где могу съесть шоколадку, и понимаю, что это не должно быть постоянно».
Правила Галич: 10 тысяч шагов ежедневно; под запретом вредная пища - фастфуд, жирное, мучное; сладкое только один раз в неделю; ужин без гарнира - мясо и салат.
Отчаянные меры
Скальпель и Маргарита
Маргарита Суханкина. Фото: личная страница Маргариты Суханкиной в социальной сети
Певица Маргарита Суханкина всю жизнь пробовала разные диеты - помогали они до 45 лет, и артистка держала вес 70 кг. Потом ограничения в питании перестали работать - и к 55 годам Суханкина набрала 96 кг. Два года назад артистка при росте 174 см уже весила более 100 кг. Маргарита вспоминает: «Я не могла нагнуться - завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах…»
В итоге солистка «Миража» решилась на шунтирование желудка, сделать которое ей посоветовал известный по шоу «Кривое зеркало» комик Александр Морозов, решивший таким образом свою проблему с лишним весом. Эта операция одновременно является рестриктивной (задерживающей прохождение пищи) и мальабсорбтивной (уменьшающей всасывание калорий в тонкой кишке). Через месяц после операции Маргарита похудела на 8 кг, а через год - уже на 35 кг.
Сейчас, спустя 2 года, артистка держит вес и занялась косметологическими процедурами, чтобы лицо не провисло после такого резкого похудения: «Слежу за белками и витаминами в рационе, долго все пережевываю. Вынуждена пожизненно пить витамины. Теперь диетолог - мой организм: сам говорит - мол, стоп, я нажрался».
За Маргариту, конечно, можно порадоваться, но повторять ее рискованный опыт все же не стоит - лучше делать зарядку и правильно питаться.