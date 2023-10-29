Какими подарками балуют знаменитости своих близких

Казалось бы, кому какое дело, что условный артист Сидоров подарил жене на годовщину свадьбы? Но нет, здесь ошибиться нельзя: подаришь букетик и тортик - станешь в глазах публики скупердяем, преподнесешь новый особняк на Лазурном Берегу - превратишься в показушника и транжиру.
Конечно, во всем надо знать меру, хотя, выбирая между репутацией транжиры и жадины, знаменитости чаще всего останавливаются на первом варианте, благо денежки на дорогие презенты у них водятся. И недавние подарки, которые звезды сделали своим близким (а также получают сами), это подтверждают.
Автомобиль - 30 миллионов рублей
Фото: личная страница Валентины Ивановой в социальной сети
Модель Валентина Иванова на тридцатилетие получила подарок от своего жениха, сорокалетнего артиста и бизнесмена Тимура Юнусова (он же Тимати), - шикарную иномарку.
Фото: личная страница Валентины Ивановой в социальной сети
Тимур презентовал своей девушке новенький «Порше» стоимостью около 30 миллионов рублей (модель 911 Turbo S). Валентина (на фото справа она со своим четырехколесным другом) подчеркивает: «Я искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались и вы ощутили такие же сильные эмоции! Не важно, что это: Porshe, рождение ребенка, покупка квартиры, выздоровление близкого человека... Не переставайте мечтать, и они у вас сбудутся». Что ж, девушка знает, о чем говорит...
Комик Денис Дорохов недавно тоже раскошелился на презент для любимой женщины. Правда, 36-летний Дорохов задаривает не новую пассию, а законную жену и мать двоих своих сыновей Эльвиру. Да и покупка чуть дешевле: Дорохов подарил супруге новенький электромобиль «Тесла» - цена стартует от 5 миллионов рублей.
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Именной компьютер с бриллиантами - 23 миллиона рублей
Блогер Николай Nemifist подарил подруге, певице и блогеру Инстасамке (настоящее имя - Дарья Зотеева) компьютер. Казалось бы, ничего особенного. Но здесь все не так просто. Идею продумывали пару месяцев: компьютер встроен в специальный стол в розовом и белом цветах - в стиле Барби. Также на компьютере написано имя Инстасамки: надпись выполнена из 320 бриллиантиков на белом золоте. В итоге компьютер и все сопутствующие аксессуары потянули на... 23 миллиона рублей!
Квартира - 20 миллионов рублей
Фото: личная страница Натальи Рудовой в социальной сети
Актриса Наталья Рудова довела маму до слез радости, презентовав ей на день рождения двушку в Москве (на фото женщина инспектирует свое новое жилище). Сорокалетняя артистка исполнила давнюю мамину мечту.
Когда Наташе было 12 лет, родители развелись, и девочка с матерью и сестрой остались без собственного жилья. Мама воспитывала сестер Рудовых одна, скитаясь с ними по съемным квартирам. Правда, в последние годы Валентина Павловна жила уже в собственной квартире, но в Иванове. А теперь у нее есть жилье и в столице.
Фото: личная страница Натальи Рудовой в социальной сети
Наташа радуется: «Не передать словами, что это значит для мамы и для моей семьи! Мамуля теперь москвичка!»
Свадебный салон - 10 миллионов рублей
Кинопродюсер Сарик Андреасян выкупил свадебный салон, в котором прошли съемки его сериала «Мендельсон», и подарил своей жене, актрисе Лизе Моряк.
Сыгравшая в «Мендельсоне» Лиза так прониклась ролью, что ре-шила и в реальной жизни заняться «подвенечным» бизнесом. Вряд ли девушка будет сама контролировать все процессы, но с ролью хозяйки точно справится. Подобный бизнес «под ключ» стоит около десяти миллионов рублей.
Смартфон - 250 тысяч рублей
Фото: t.me/Kamila Valieva
А вот фигуристке Камиле Валиевой не пришлось ничего дарить - ей самой достался неплохой подарок от фаната из США. Олимпийская чемпионка получила iPhone 15 Pro Max 1TB - такой телефончик стоит четверть миллиона рублей. Другой болельщик поддержал почин и подарил спортсменке дорогие аксессуары для нового айфона.
Кстати
Любимой маме - 200 тысяч в месяц
Сложно назвать материальную помощь презентом, но, с другой стороны, для многих из нас деньги были и остаются лучшим подарком. Не спорит с этим и Настя Ивлеева. После того как Анастасия развелась, она попросила маму переехать к ней, поэтому Наталья Анатольевна большую часть времени теперь проводит в загородном особняке дочери.
Но при этом женщина периодически навещает свой дом в поселке Разметелево Ленинградской области, где прошел ремонт, который оплатила Настя. Естественно, Наталье Анатольевне необходимы деньги, поэтому Ивлеева ежемесячно дает маме по двести тысяч рублей на личные расходы, а также отдельную сумму на ведение хозяйства.