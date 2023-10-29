Какими подарками балуют знаменитости своих близких

Тимур презентовал своей девушке новенький «Порше» стоимостью около 30 миллионов рублей (модель 911 Turbo S). Валентина (на фото справа она со своим четырехколесным другом) подчеркивает: «Я искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались и вы ощутили такие же сильные эмоции! Не важно, что это: Porshe, рождение ребенка, покупка квартиры, выздоровление близкого человека... Не переставайте мечтать, и они у вас сбудутся». Что ж, девушка знает, о чем говорит...

Комик Денис Дорохов недавно тоже раскошелился на презент для любимой женщины. Правда, 36-летний Дорохов задаривает не новую пассию, а законную жену и мать двоих своих сыновей Эльвиру. Да и покупка чуть дешевле: Дорохов подарил супруге новенький электромобиль «Тесла» - цена стартует от 5 миллионов рублей.

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Именной компьютер с бриллиантами - 23 миллиона рублей

Блогер Николай Nemifist подарил подруге, певице и блогеру Инстасамке (настоящее имя - Дарья Зотеева) компьютер. Казалось бы, ничего особенного. Но здесь все не так просто. Идею продумывали пару месяцев: компьютер встроен в специальный стол в розовом и белом цветах - в стиле Барби. Также на компьютере написано имя Инстасамки: надпись выполнена из 320 бриллиантиков на белом золоте. В итоге компьютер и все сопутствующие аксессуары потянули на... 23 миллиона рублей!

Квартира - 20 миллионов рублей