Как сложились судьбы актеров сериала «Молодежка»

Авторы предложили зрителям не совсем типичный для ТВ того времени сюжет - рассказ об игроках и тренерах провинциальной юниорской хоккейной команды «Медведи», в которую пришел новый тренер Макеев, готовый превратить инертных пацанов в боеспособный коллектив.
Конечная цель - попадание в Молодежную хоккейную лигу (или просто «молодежку» - отсюда и название сериала). Несмотря на то, что сценаристы насытили сериал мелодраматическими моментами, зритель не сразу оценил диковинную спортивную упаковку.
Но у проекта была сильная поддержка - Министерство культуры, КХЛ (Континентальная хоккейная лига, вторая по уровню лига мира после НХЛ), поэтому проект сворачивать не стали.
Публика к телехоккеистам привыкла и в итоге их полюбила, позволив сериалу просуществовать на экранах шесть лет. Увы, молодые актеры, сыгравшие основных героев (тех самых игроков «Медведей») и продержавшиеся в проекте все шесть сезонов, большими звездами так и не стали.
Влад Канопка, 36 лет (Андрей Кисляк)
Влад Канопка. Фото: личная страница Влада Канопка в социальной сети
Один из самых ярких героев сериала: за шесть сезонов избалованный прокурорский сыночек превращается в рыцаря без страха и упрека. В такую трансформацию поверить непросто, но актерских способностей Влада хватило для того, чтобы выглядеть убедительно.
Тем удивительнее постмолодежный провал Канопки: у артиста не было ни одной стоящей роли - можно вспомнить разве что мимолетное появление во втором сезоне относительно популярного сериала «Горюнов». Хочется верить, что Влад свой шанс еще получит.
Иван Жвакин, 31 (Александр Костров)
Иван Жвакин. Фото: личная страница Ивана Жвакина в социальной сети
Казалось, этот статный брюнет, от которого млели все фанатки «Молодежки», обречен играть героев-любовников и получать главные роли. Но пока ведущие партии достаются другим, а Жвакин действует на подхвате - выражаясь хоккейным языком, играет в третьем звене.
Скромным успехом можно считать появление во втором сезоне «Ищейки» и в третьем «Мажоре», а также большую (но все же не главную) роль в «Девушках с Макаровым».
Илья Коробко, 31 (Михаил Пономарев)
Илья Коробко. Фото: канал СТС
Илья сыграл защитника Пономарева, самого правильного и морально устойчивого «медведя». Ну а кого еще играть с таким лицом? Подобный типаж не затерялся бы в советском кино, но сейчас Илье добывать роли не так просто.
Правда, в фильмах про войну («Единичка») он смотрится неплохо. Коробко также мелькнул в недавнем хите «Пищеблок», а еще снялся в другом спортивном сериале, но уже про волейбол («Чайки»).
Иван Мулин, 31 (Антон Антипов)
Иван Мулин и Марина Зудина в сериале «Содержанки». Фото: онлайн кинотеатр START
Иван, сыгравший взрывного нападающего Антипова, стал одним из немногих «медведей», чья карьера не ушла под лед, - он запомнился по главной роли в неплохом сериале «Перевал Дятлова» и засветился в «Содержанках» (правда, в самом неудачном сезоне - четвертом).
А еще он сыграл в картине «Хрусталь», выдвигавшейся на «Оскар» от Белоруссии (правда, в итоговый список номинантов фильм не попал).
Александр Соколовский, 34 (Егор Щукин)
Александр Соколовский. Фото: личная страница Александра Соколовского в социальной сети
Капитан «Медведей» из-за травмы быстро закончил игровую карьеру, зато стал детским тренером и не исчезал из поля зрения фанатов на протяжении всех сезонов «Молодежки». Не исчез Соколовский и после ее окончания, пусть и лавров особых не снискал: сыграл в «Бывших» и в «Грандах», а также посмеялся над собой в «Мылодраме».
Ну а самым заметным достижением актера стала победа в 2016-м в шоу «Ледниковый период», где Саша выступал в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.
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Макар Запорожский, 34 (Дмитрий Щукин)
Макар Запорожский. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Макар сыграл брата Егора Щукина и вратаря «Медведей», который бросает спорт из-за проблем с сердцем, но остается постоянным героем сериала. Запорожский, пожалуй, стал самым успешным «медведем», ведь в 2018-м он сыграл в голливудском шпионском триллере «Красный воробей», где стал партнером Дженнифер Лоуренс.
Также в активе Макара роли в заметных отечественных сериалах и фильмах - «Метод», «Триггер», «Улетный экипаж», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «22 минуты».
Игорь Огурцов, 30 (Семен Бакин)
Игорь Огурцов. Фото: личная страница Игоря Огурцова в социальной сети
Игоря многие запомнили по роли хулигана в сериале «Школа» - там он крутил любовь с героиней Натальи Терешковой.
С ней же Игорь заводит экранный роман и в «Молодежке», правда, здесь он уже не хулиган, а милый парень, вратарь «Медведей». После «Молодежки» Игорь не затерялся, но и не взлетел до небес: в его активе неплохие работы в таких проектах, как «Закон каменных джунглей», «Хрустальный», «Спасская».
Скоро на канале СТС, который показывал «Молодежку», выйдет специальное шоу (так называемый реюнион, то есть воссоединение), посвященное юбилею хоккейной саги. Актеры сериала соберутся вместе и вспомнят о том, как проходили съемки.
Тяжелая артиллерия
Бондарчук и Фетисов
Федор Бондарчук и Екатерина Климова. Фото: канал СТС
Многие из основных актеров сериала пришли в «Молодежку» сложившимися звездами. Денис Никифоров (тренер Макеев) был известен по трилогии «Бой с тенью», Николай Добрынин (отец Бакина) - по «Сватам», не нуждались в представлении Федор Бондарчук (владелец «Медведей» Калинин), Вадим Андреев (начальник полиции Самойлов) и другие мэтры.
Известен был и Владимир Зайцев (главный интриган сериала Казанцев), но зрители прежде всего знали его голос - актер постоянно озвучивал Джейсона Стейтема и Роберта Дауни-младшего.
Также в разные годы в «Молодежке» появлялись Сергей Шакуров, Екатерина Климова, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Андрей Мерзликин, Максим Дрозд, Владимир Яглыч и другие знаменитости. Не обошлось и без звезд хоккея: самих себя сыграли Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Никита Гусев и Вячеслав Фетисов.
Наследие
От плавания до регби
Если до «Молодежки» на нашем ТВ почти не было сериалов о спорте (вспомнить можно разве что посвященный фигуристам «Жаркий лед»), то после премьеры хоккейной саги спортивные проекты стали штамповать с бешеной скоростью.
Снимали и о хоккее («Слава», «Крюк»), и о футболе («В созвездии Стрельца», «Вне игры», «Большая игра», «Домашнее поле»), и о волейболе («Дылды», «Чайка»), и о биатлоне («Выстрел»), и о фигурном катании («Последний аксель»), и о плавании («Мамы чемпионов»), и об автоспорте («Мастер»)... А два года назад даже появился сериал «Регби»!