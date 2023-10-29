Как сложились судьбы актеров сериала «Молодежка»

Авторы предложили зрителям не совсем типичный для ТВ того времени сюжет - рассказ об игроках и тренерах провинциальной юниорской хоккейной команды «Медведи», в которую пришел новый тренер Макеев, готовый превратить инертных пацанов в боеспособный коллектив.

Конечная цель - попадание в Молодежную хоккейную лигу (или просто «молодежку» - отсюда и название сериала). Несмотря на то, что сценаристы насытили сериал мелодраматическими моментами, зритель не сразу оценил диковинную спортивную упаковку.

Но у проекта была сильная поддержка - Министерство культуры, КХЛ (Континентальная хоккейная лига, вторая по уровню лига мира после НХЛ), поэтому проект сворачивать не стали.

Публика к телехоккеистам привыкла и в итоге их полюбила, позволив сериалу просуществовать на экранах шесть лет. Увы, молодые актеры, сыгравшие основных героев (тех самых игроков «Медведей») и продержавшиеся в проекте все шесть сезонов, большими звездами так и не стали.

Влад Канопка, 36 лет (Андрей Кисляк)