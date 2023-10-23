Как Алексей Карпенко осуществил свою детскую мечту стать хореографом

Детство и юность

Алексей Карпенко родился 15 января 1982 года в Белгороде в семье танцовщиков. Уже в детстве Алексей определился с будущей профессией и на протяжении всей жизни не сворачивал с намеченного пути.

В 4 года мальчика отдали на танцы. Танцевальным коллективом руководители его родители.