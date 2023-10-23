Как Алексей Карпенко осуществил свою детскую мечту стать хореографом

Детство и юность
Алексей Карпенко родился 15 января 1982 года в Белгороде в семье танцовщиков. Уже в детстве Алексей определился с будущей профессией и на протяжении всей жизни не сворачивал с намеченного пути.
В 4 года мальчика отдали на танцы. Танцевальным коллективом руководители его родители.
Алексей Карпенко с родителями. Фото: социальные сети
В 13 лет Алексей по совету матери поступил в воронежское хореографическое училище и ни разу не пожалел об этом. В Воронеже педагоги очень требовательно относились к ученикам. Преподаватели научили Карпенко не только народному танцу, которым он занимался с детства, но и помогли освоить новые современные направления.
Карьерный путь
В 2000 году после окончания училища Алексей переехал в Москву. Сначала он некоторое время работал в балете знаменитого цирка на Цветном бульваре. Но вскоре, артист понял, что нужно профессионально продвигаться и ушел из цирка в шоу Аниты Цой «Астероидные танцы», затем стал танцевать в мюзикле «Метро».
Постановщик танцев Алексей Карпенко. Фото: социальные сети
В 2002 году Карпенко утвердили в мюзикл Notre Dame de Paris. На этом проекте Алексей завел многолетнюю дружбу с Мигелем. В 2011 году хореографы совместно создавали танцевальное шоу «Майданс» в Украине.
Затем в его творчестве было сотрудничество с русским балетом «Возрождение». Карпенко занимался также подготовкой церемонии открытия игр в Астане и Всемирной универсиады 2013 года и многочисленные хореографические постановки мюзиклов.
Карпенко совместно с хореографом Натальей Тереховой в 2012 году подготовили номер «Кошмар перед Рождеством» для участников телешоу «Болеро». Алексей стал автором нескольких номеров церемоний вручения премий MTV и «Муз-ТВ».
Алексей Карпенко во время работы. Фото: социальные сети
В 2015 году Алексей и Мигель вновь объединились в совместном проекте. Коллега Карпенко открыл в Москве хореографическую школу Proтанцы и взял Алексея одним из преподавателей. Дизайнеры потрудились на славу: по их задумке помещение позволяло превратить учебные классы-трансформеры в концертную площадку.
По концепции школы возраст учащихся не был ограничен, поэтому хореограф разрабатывал новые программы, которые подходили одинаково и взрослым и детям. Центр стал популярным, и на его базе даже открыли несколько филиалов в разных городах России.
В сентябре 2018 года Карпенко вместе с коллегами по телешоу Екатериной Решетниковой и Игорем Рудником участвовал в проекте «Равный равному. Танцы» в Челябинске. Наряду с профессионалами на сцену выходили ребята, имеющие какую-то форму инвалидности. Хореографы потом признались, что этот проект не только подарил новый опыт, но и заставил взглянуть на жизнь по-иному.
Алексей Карпенко и Мигель. Фото: социальные сети
Танцы
В телешоу «Танцы» на ТНТ Алексей Карпенко работал с 2014 года. На проект его привел Мигель.
Хореограф полюбился зрителям с первой серии, но сам Карпенко признался, что проект занимал почти все его время.
Несмотря на несколько ярких групповых номеров, хореограф предпочитает ставить сольные. Также Карпенко считает, что тот, кто обладает определенной энергетикой, способной зацепить зрителя, получает все преимущества.
У него есть свои любимчики на проекте, но он не выделяет никого из участников. Всем одинаково он старается передать свои знания и умения.
Алексей Карпенко на отдыхе. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Личная жизнь танцовщика часто вызывает бурные обсуждения у его поклонников. Алексей развелся с первой женой. От этого брака у Карпенко есть сын Никита, которому хореограф посвящает все свободное время и часто берет подростка в путешествия по миру. Артист уже посетил Европу, Израиль и Азию.
Алексей Карпенко со своим сыном Никитой. Фото: социальные сети
В марте 2016 года Мигель в эфире шоу объявил о женитьбе Алексея и Натальи, а также о том, что у хореографов родилась дочь. В 2019 году они вместе ездили в Африку, на остров Занзибар.
Алексей Карпенко с женой Натальей Тереховой. Фото: социальные сети
Алексей Карпенко сейчас
В 2020 году начались съемки 7-го сезона «Танцы», где Алексей снова стал хореографом. Из-за пандемии проект был приостановлен, но в марте 2021 года возобновился.