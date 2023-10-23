Болезнь не стала помехой: творческий путь талантливого исполнителя Петра Захарова

Детство и юность

Петр Алексеевич Захаров появился на свет 8 июля 1980 года в творческой семье ленинградцев. Родители познакомились во время экспедиции на Крайний Север, где изучали местный фольклор. Отец Петра был талантливым композитором, а мать занималась актерской деятельностью.

С раннего детства жизненный путь Захарова был предопределен. В такой одаренной семье иначе и быть не могло. В семь лет мальчика записали в Хоровое училище имени Михаила Глинки, которое он окончил с отличием.