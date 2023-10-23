Болезнь не стала помехой: творческий путь талантливого исполнителя Петра Захарова

Детство и юность
Петр Алексеевич Захаров появился на свет 8 июля 1980 года в творческой семье ленинградцев. Родители познакомились во время экспедиции на Крайний Север, где изучали местный фольклор. Отец Петра был талантливым композитором, а мать занималась актерской деятельностью.
С раннего детства жизненный путь Захарова был предопределен. В такой одаренной семье иначе и быть не могло. В семь лет мальчика записали в Хоровое училище имени Михаила Глинки, которое он окончил с отличием.
Петр Захаров в детстве. Фото: социальные сети
Для получения диплома Петр выбрал Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Николая Римского-Корсакова, отделение хорового дирижирования. Но отучился всего два года и перевелся на факультет сольного пения.
Несмотря на заболевание гортани, уже с первого курса Петр принимал участие в спектаклях оперной студии, выступал на многих площадках культурной столицы, занимал призовые места на всероссийских конкурсах. В списке его наград значатся премии на «Весне романса» и «Романсиаде».
Вокалист Петр Захаров. Фото: социальные сети
Петр с детства увлекался спортом, занимался единоборствами. Когда после получения диплома вокалиста призвали в армию, Захаров хотел попасть в десант.
Но творческого молодого человека направили служить в оркестр штаба ЛенВО, где в составе оркестра Захаров с гастролями посетил множество городов нашей страны, и даже побывал в Китае. Также Захаров в это время стал лауреатом всероссийского конкурса «Нева-Десант».
Начало карьеры
Во время службы проблемы со здоровьем усилились — неправильно сросшиеся связки дали о себе знать. Певец почти сорвал свой голос и на протяжении следующего года оставил вокал. Попробовал себя в бизнесе, занимался тренингами и спортом.
Петр Захаров — исполнитель патриотических песен. Фото: социальные сети
Все же творческая натура взяла верх. Еще в школьные годы композитор сочинял небольшие пьесы для фортепиано, а также обрабатывал народные песни для мужского хора. Петр Захаров снова занялся музыкой
В 2006–2007 годах он преподавал «ансамблевое пение» в хоровом училище, а после стал работать солистом в ГКФУ «Петербург-Концерт».
В 2009 году вокалист участвовал в V Международном фестивале «Белая ночь романтической музыки». А в 2012 году занял первое место в международном конкурсе «Гран-при».
Петр Захаров на конкурсе «Мужчина года – 2019». Фото: социальные сети
Репертуар исполнителя состоял в основном из зарубежной и русской классики, эстрадных и военных песен, а также городских романсов и народного творчества.
На концертах Захаров выступал совместно с такими талантливыми исполнителями, как Лидия Долматова, Александр Платонов, Олег Максимов.
Также Петр виртуозно исполнял главные роли в спектаклях «Травиата» и «Дидона и Эней» в Театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, а также в спектакле «Гроза» БДТ имени Георгия Товстоногова.
Выступление Петра Захарова. Фото: социальные сети
«Голос»
В 2018 году Петр Захаров принял участие в шоу «Голос-7» на Первом канале. Для «Слепого прослушивания» исполнитель выбрал одну из своих любимых военных песен — «Смуглянку». Артист едва закончил первый куплет, когда к нему уже развернулись все три наставника-мужчины.
Ани Лорак так и не нажала красную кнопку, но это не повлияло на результат, и Петр прошел дальше. В наставники он выбрал Константина Меладзе.
Петр Захаров на шоу «Голос-7». Фото: социальные сети
На этапе «Поединки» его соперницей стала Люсия Знаменская. Ему предстояло спеть романс «Давай присядем и поговорим». Меладзе сделал выбор в пользу Захарова, и тот продолжил битву за победу.
На очередном этапе Захаров снова обошел своих соперников Маржана Макишева и Леван Кбилашвили. Он исполнил Love story. Все члены жюри единогласно поддержали Петра и проголосовали за него.
Затем Захаров обошел всех талантливых конкурентов в четвертьфинале и в финале, став победителем шоу «Голос. Перезагрузка».
Певец Петр Захаров. Фото: социальные сети
Тренинги и творческая карьера
Победа в шоу «Голос» сделала Петра Захарова популярным исполнителем. Он стал выступать с сольными концертами в России и за границей. Артист по-прежнему исполнял любимые арии, военные песни, романсы.
9 мая в День Победы в сопровождении хора Сретенского монастыря исполнил известную песню «На безымянной высоте» из кинофильма «Тишина». Композиция не сопровождалась музыкой, потому что не нуждалась в этом, благодаря сочетанию более двадцати сольных голосов.
Кроме того, Захаров создал собственную «Школу голоса» и ведет прогрессивные тренинги по улучшению мастерства голоса для бизнеса и творчества. Его курсы признаны лучшим бизнес-проектом 2021 года в Санкт-Петербурге.
Вокалист Петр Захаров на выступлении. Фото: социальные сети
Личная жизнь
О личной жизни Петра Захарова мало что известно. В своем интервью он сообщил, что идеальной женщиной для него будет близкий по мышлению и мировоззрению человек, способный понимать практический без слов. Однако,пока Петр не женат и не обзавелся детьми.
Захаров не только трижды в неделю занимается спортом для поддержания формы, но и получил тренерское образование и лицензию массажиста.
Петр Захаров в Хельсинках. Фото: социальные сети
Петр Захаров в настоящее время
Петр Захаров продолжает заниматься творчеством, сейчас он продолжает работать солистом в ГБУК «Петербург-Концерт» и также ведет свои тренинги.
В 2019 году артист снялся в рекламе шоколада. В 2022 году с Еленой Шевченко записал совместный клип на песню «Любимое кафе».
Также не так давно дебютировал в короткометражке «Шаг навстречу. Петр Захаров» режиссера Анастасии Артамоновой.