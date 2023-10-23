Как Игорь Корнелюк написал неофициальный гимн Санкт-Петербурга, работал над «Мастером и Маргаритой» и влюбился в 12 лет

Как однажды пошутил певец и композитор Игорь Корнелюк, если даже однажды ему придется петь в переходе, то стоит только затянуть знакомое: «Там для меня горит очаг…», как он снова разбогатеет.

Поклонники музыканта каждый раз ищут в песне «Город, которого нет» новые смыслы. И некоторые даже находят в ней библейский след, утверждая, что это композиция о ремесленнике Агасфере, который должен скитаться из века в век до второго пришествия Христа.

По библейской легенде, когда Иисуса, несшего свой крест, вели мимо дома этого человека, и он попросил разрешения прислониться к его стене, то Агасфер не позволил ему это сделать. И за это он обречен на вечное скитание и презрение людей. Однако это лишь фанатская теория.

Но почему же у многих из нас так щемит сердце, стоит только услышать знакомое: «Мне до него последний шаг, и этот шаг ценнее жизни»…? Возможно, разгадка кроется в судьбе самого композитора…

Детство и родители

Игорь Евгеньевич родился 16 ноября 1962 года в деревне Волынка Брестской области, в Беларуси. Его родители не связаны с миром искусства. Отец Евгений Касьянович работал на железной дороге маневровым диспетчером в западном парке станции «Брест-Восточный, а мама Нина Афанасьевна – инженером. А вот бабушка играла на фортепиано и исполняла романсы под гитару. На этом инструменте также играла и его сестра.

В шесть лет Игоря отдали в музыкальную школу. Артист пел на семейных праздниках, аккомпанируя себе на баяне. А первую песню под названием «Россия, милая Россия, березок стройные стволы…» сочинил уже в девять лет.

Но всерьез о профессии композитора он подумал уже в 12 лет, на что повлияла несчастная любовь. В этом возрасте Игорь играл на ионике в местном Дворце культуры, получая за это 30 рублей в месяц. Там же он увидел девочку по имени Люба и впервые влюбился. Но, к сожалению, это чувство оказалось безответным. К сожалению, для подростка, но не для будущего композитора.