Как Игорь Корнелюк написал неофициальный гимн Санкт-Петербурга, работал над «Мастером и Маргаритой» и влюбился в 12 лет

Как однажды пошутил певец и композитор Игорь Корнелюк, если даже однажды ему придется петь в переходе, то стоит только затянуть знакомое: «Там для меня горит очаг…», как он снова разбогатеет.
Поклонники музыканта каждый раз ищут в песне «Город, которого нет» новые смыслы. И некоторые даже находят в ней библейский след, утверждая, что это композиция о ремесленнике Агасфере, который должен скитаться из века в век до второго пришествия Христа.
По библейской легенде, когда Иисуса, несшего свой крест, вели мимо дома этого человека, и он попросил разрешения прислониться к его стене, то Агасфер не позволил ему это сделать. И за это он обречен на вечное скитание и презрение людей. Однако это лишь фанатская теория.
Но почему же у многих из нас так щемит сердце, стоит только услышать знакомое: «Мне до него последний шаг, и этот шаг ценнее жизни»…? Возможно, разгадка кроется в судьбе самого композитора…
Детство и родители
Игорь Евгеньевич родился 16 ноября 1962 года в деревне Волынка Брестской области, в Беларуси. Его родители не связаны с миром искусства. Отец Евгений Касьянович работал на железной дороге маневровым диспетчером в западном парке станции «Брест-Восточный, а мама Нина Афанасьевна – инженером. А вот бабушка играла на фортепиано и исполняла романсы под гитару. На этом инструменте также играла и его сестра.
В шесть лет Игоря отдали в музыкальную школу. Артист пел на семейных праздниках, аккомпанируя себе на баяне. А первую песню под названием «Россия, милая Россия, березок стройные стволы…» сочинил уже в девять лет.
Но всерьез о профессии композитора он подумал уже в 12 лет, на что повлияла несчастная любовь. В этом возрасте Игорь играл на ионике в местном Дворце культуры, получая за это 30 рублей в месяц. Там же он увидел девочку по имени Люба и впервые влюбился. Но, к сожалению, это чувство оказалось безответным. К сожалению, для подростка, но не для будущего композитора.
Игорь Корнелюк в детстве. Фото: соцсети
Ведь именно безответная любовь способствовала тому, что Игорь захотел выразить свои невысказанные чувства с помощью музыки. Стал сочинять песни про любовь, используя стихи Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и других классиков. Но первое время, конечно, воспринял происходящее как катастрофу и даже заболел.
Учеба
После восьмого класса Игорь Корнелюк поступил в Брестское музыкальное училище в класс композитора Марка Мусина, писавшего музыку для Брестского драматического театра. Но уже в то время он играл в рок-группе, а впоследствии по совету преподавателя уехал в Ленинград, известный своей хорошей композиторской школой.
С 1978 года по 1982 год Игорь учился в музыкальном училище при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, на теоретико-композиторском факультете. Уже в тот период Корнелюку доверили написать музыку к спектаклю «Трубач на площади» для Московского драматического театра им. Пушкина.
Окончив училище с отличием, музыкант еще пять лет проучился в Ленинградской консерватории по классу композиции.
На становление композиторского дара Игоря Евгеньевича влияла разная музыка. В молодости это была группа Queen, в музыкальном училище - джаз. Учась в консерватории, музыкант увлекался произведениями Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина.
Игорь Корнелюк в молодости. Фото: соцсети
Первые успехи
В 80-е годы появляются его песни, которые становятся хитами: «Милый», «Мальчик с девочкой дружил», «Дожди». Слова к композициям Игоря Корнелюка в то время писала поэтесса Регина Лисиц. И многие их совместные песни принесли успех звездам эстрады.
Например, благодаря песне «Узнай» певица Анне Вески стала лауреатом фестиваля в Сопоте. Также в репертуар артистки вошли песни «Я не понимаю, что со мной», «Обезьяна», «Гороскоп» и другие произведения.
А Светлана Медяник, исполнившая песню «Не со мной» Игоря Корнелюка, завоевала второе место на телеконкурсе «Юрмала-86». На следующий год сам Игорь Евгеньевич был назван лучшим автором и исполнителем песен собственного сочинения. Его композиции исполняли Эдита Пьеха, Филипп Киркоров, Михаил Боярский и многие другие артисты.
В это же время Корнелюк работал музыкальным руководителем ленинградского театра «Буфф», сочинял для него музыку.
После ухода из театра Игорь Корнелюк активно начал развивать свою музыкальную карьеру. Один за другим выходят его альбомы: «Билет на балет», «Подожди», «Я не могу так жить». Певца и композитора приглашают на «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, его произведения звучат в интеллектуальном шоу «Что? Где? Когда?», а концертные залы, где он выступает переполнены.
Игорь Корнелюк. Фото: Global Look Press
В 1998 году выходит альбом музыканта «Привет, а это Корнелюк», а в 2017-м – сборник «Игорь Корнелюк. Лучшие песни». В 2021 году он много гастролирует, становится участником фестиваля «Бархатный сезон» в Сочи и появляется в праздничном выпуске программы.
А весной того же года в Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке состоялась премьера спектакля «Кабала святош. Мольер», музыку к которой написал Игорь Корнелюк.
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Кино
Игорь Евгеньевич также создал саундтреки ко многим известным фильмам и мюзиклам. Например, широко известны следующие его работы конца 80-х годов: детская опера «Тяни-Толкай, или Айболит со Зверинской улицы» и саундтрек к киноленте «Музыкальные игры».
В начале 90-х он и сам снялся в фильме «Куд-куд-куда, или Провинциальные истории с интермедиями и дивертисментом в финале», сюжет и музыкальный материал которого впоследствии использовал в совместных концертах с певицей Илоной Броневицкой.
«Город, которого нет»
Но самым известным кинохитом Игоря Корнелюка, конечно, стала песня из сериала «Бандитский Петербург» - «Город, которого нет».
Сериал о лихих 90-х был снят по роману писателя и журналиста Андрея Константинова, прекрасно разбиравшегося в криминальном и бизнес-мире Питера тех лет. А саундтрек к фильму Игорю Корнелюку предложил написать режиссер Владимир Бортко. Заглавная мелодия к сериалу рождалась несколько месяцев.
Авторов текста к песне «Город, которого нет» стала вышеупомянутая Регина Лисиц. Но когда композиция была полностью готова и одобрена режиссером, Корнелюку вдруг показалось, что текст песни чрезвычайно сложный и абстрактный, особенно это касалось припева.
По его же настоянию Регина Лисиц изменила основной рефрен на строчки: «Мне до тебя рукой подать, чтоб удержать одно мгновенье. Дай мне тебя не потерять, моя любовь – мое спасенье…». Но в конце-концов все вернулись к первоначальному варианту песни, который знает и любит зритель.
Премьера двух первых серий сериала «Бандитский Петербург» состоялась весной 2000-го года. Картина о нравах криминального мира, а также о любви, предательстве и прощении имела феноменальный успех у аудитории. В 2003 году под эту композицию фигурист Евгений Плющенко катался на Чемпионате мира по фигурному катанию и стал его победителем.
Как рассказал в одном из своих интервью композитор, после выхода сериала на экраны он получал мешки писем не только из России, но из государств СНГ, Франции, Канады, Америки, Германии, Израиля и многих других стран. Игорь Корнелюк отмечает, что песня «Город, которого нет» звучит на каждом его концерте.
И, кстати, даже самые прожженные циники не могут сдержать слез, вспоминая кадр из сериала «Бандитский Петебург», когда героиня Ольги Дроздовой сидит за столиком на берегу Босфора и горько плачет по любимому человеку, который больше никогда не придет.
Песня «Город, которого нет» звучит в последней серии, когда героиня Ольги Дроздовой плачет по любимому мужчине. Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Композиция «Город, которого нет» стала неофициальным гимном города на Неве. Впрочем, по словам самого Игоря Корнелюка, она посвящена не только Питеру, но и жизни вообще.
Ведь главный герой сериала сталкивается с роком и понимает, что он уже не дойдет до конечной цели живым, но по-прежнему действует по принципу: «Делай что должно и будь что будет». Эта песня о неизбежности судьбы, одиночестве, волнениях души и тоске по чему-то настоящему, чего не объяснишь словами. Или по кому-то настоящему…
«Мастер и Маргарита»
Еще одной знаковой совместной работой режиссера Владимира Бортко и композитора Игоря Корнелюка стала музыка к сериалу «Мастер и Маргарита».
Как рассказывал музыкант в одном из своих интервью, сначала он хотел отказаться от предложения Бортко, не потому что боялся трамвая или кирпича, который падает на голову, а просто не верил в возможность экранизации. Но после разговора с режиссером бросился в эту авантюру, как в омут с головой.
«Думаю, люди, которые за это брались, не до конца понимали, о чем роман. Бортко сформулировал одной фразой - и она совпала с моим представлением. Это книга о том, что надо верить в Бога, - рассказывал Игорь Корнелюк в интервью Fontanka.ru. - Что кирпич просто так на голову никому не упадет. И каждому воздастся не только по деяниям его, но и по вере».
Как признался Игорь Корнелюк, прежде чем приступить к работе над музыкой к «Мастеру и Маргарите», он попросил благословения у священника. И батюшка благословил его со словами: «Если уж это будут делать, то пусть лучше ты!». Тогда композитор понял, что имеет моральное право взяться за великое произведение.
«Потому что писать такие контрастные вещи, как Распятие и бал Сатаны – тут крыша может съехать, - сказал Корнелюк. - Я показывал куски музыки своему духовнику, и он сказал удивительную вещь: «Ты угодил обоим».
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Как рассказывал в том же интервью Игорь Корнелюк, всего в книге 256 персонажей, и невозможно всех персонофицировать музыкой, иначе получится каша. Но главным героям он все же подарил свое звучание.
Например, в теме Воланда хор по латыни поет демонические заклинания, которые по просьбе композитора нашли лингвисты. Например, слово «Inri», которая отчетливо звучит в заглавной мелодии сериала расшифровывается как Igne natura renovatur integra (В огне возрождается природа) и одновременно Iesus Nasareus Rex Iudaeus (Иисус Назарянин - король иудеев).
«Когда вникал во все это, сталкивался с такими вещами, что оторопь брала. Не нужно человеку соваться туда, куда не следует», - признается Игорь Корнелюк.
Всего же работа над «Мастером и Маргаритой» заняла у Игоря Евгеньевича больше года. Как отмечал композитор в интервью программе «Утро на BBC» в течении этого времени он жил в состоянии марафонца, который бежит длинную дистанцию, но должен бежать как спринтер из-за больших объемов. Но все-таки Игорь Евгеньевич выдержал этот марафон.
Также его музыка звучит и в фильмах «Тарас Бульба» и «Идиот» Владимира Бортко.
Телепроекты
Игорь Евгеньевич участвует и в разных телепроектах. Так, в 2014 году он вошел в состав жюри конкурса «Один в один!», неоднократно приходил в студию программы «Пусть говорят» и рассказал о радостях и перипетиях своей жизни в передаче «Судьба человека» Бориса Корчевникова.
Осенью 2022 года артист занял место наставника пятого сезона шоу «Голос. 60 +». А его партнерами по судейской коллегии стали Елена Ваенга, Александр Малинин и Валерий Сюткин. По словам Корнелюка, предложение Первого канала он принял по совету друзей.
Игорь Корнелюк в проекте «Голос.60+». Фото: Первый канал
«Стать наставником мне предложил Юрий Аксюта. Если честно, у меня сейчас очень много другой работы – в ноябре грядет мой юбилей, я готовлю концерт с симфоническим оркестром, - отметил тогда музыкант. - Когда о предложении Аксюты узнали мои друзья и родные, они сказали: «Не смей отказываться, иди!». Вот, я и пошел».
Жена Марина и сын Антон
В 17 лет Игорь познакомился со студенткой отделения хорового дирижирования Мариной, а уже через два года они поженились. Свадьба состоялась между выпускными экзаменами в училище и вступительными в консерваторию. Параллельно Игорь работал над спектаклем «Трубач на площади» с участием Николая Фоменко. Свадьбу сыграли на первый гонорар.
Свадьба Игоря Корнелюка. Фото: соцсети
Вскоре на свет появился сын Антон. Чтобы хоть как-то обеспечивать семью, Корнелюк также подрабатывал на свадьбах. И этот период в его жизни длился до тех пор, пока Игорь Евгеньевич не стал знаменитым.
Однажды на очередной свадьбе к музыканту подошел один из гостей и спросил, знает ли он песню «Предъявите билет». А ведь это был один из хитов Игоря Корнелюка, который вовсю набирал популярность в то время.
Тяжелые времена уже давно позади. Сейчас Марина занимается организацией концертов супруга. А Антон работает в сфере компьютерных технологий.
Игорь Корнелюк с сыном Антоном в детстве. Фото: соцсети
«В юности я не догадывался, как мне повезло с женой. Мало у кого из друзей тех лет сохранились семьи, многие разошлись, кто-то женился заново, а я все еще с Мариной.
Поначалу она зацепила меня внешними данными — симпатичная, милая… Но главное, она оказалась очень уютным человеком, - сказал Игорь Корнелюк о своей жене в одном из своих интервью.
По словам композитора, в его жизни всякое бывало, в том числе и измены. Но жена всегда находила в себе силы и терпение, чтобы прощать его.
Игорь Корнелюк. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост композитора - 180 сантиметров, вес - 95 килограммов.
Игорь Корнелюк сейчас
Игорь Корнелюк по-прежнему в строю – дает концерты не только в России, но и в родной Беларуси. А о своих творческих новостях артист рассказывает в соцсетях. Больше всего концертов, конечно, приходится на Санкт-Петербург – городе, где для композитора горит очаг как вечный знак его незабытых истин.