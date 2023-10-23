Играл в КВН, попал на ТНТ, поел червяков в Африке: каким оказался путь Михаила Стогниенко к славе

Михаил Стогниенко родился в обычной семье красноярцев 3 февраля 1985 года. В детстве он не помышлял о сцене, старался не выделяться на фоне сверстников, хотя высокий рост это едва ли позволял, но отличался чувством юмора. Домашние обожали смотреть КВН, поэтому Миша тоже присоединялся к родным у экрана телевизора.
После школы Михаил в 2003 году поступил в Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева. Через четыре года родной исторический факультет, на котором учился Стогниенко, отмечал 65-летие, и от каждой группы требовалось творческое поздравление.
Михаил Стогниенко в студенчестве. Фото: соцсети
Михаил с сокурсником выступили с несколькими юмористическими скетчами, чем привели в восторг зрительный зал на юбилее факультета. А вузовская команда КВН «ВИАсиПЕД» позвала Стогниенко в состав.
КВН
Так, дальнейшую судьбу Стогниенко и решил случай. Почти год он был автором шуток в команде, а с 2008 года стал сам выходить на сцену. Вскоре «ВИАсиПЕД» смогла добиться успехов на многих юмористических фестивалях города и края. Но в 2010-м распалась – кто куда, а Михаил задумался, по какому пути пойти: продолжать развиваться в юморе или работать по специальности.
Михаил Стогниенко в команде КВН «ВИАсиПЕД». Фото: соцсети
В это же время в Красноярске сформировалась и начала репетиции новая команда КВН «Плохая компания». Имидж, который строила сборная, – это ребята с района и жаргонные шуточки. Стогниенко решил влиться в труппу и отправил заявку. Его не только приняли, но и сделали капитаном. Тогда Стогниенко уже носил стрижку под ноль, бороду и был широкоплеч и брутален, рост комика – 175 см, вес 75 кг.
Михаил Стогниенко в команде КВН «Плохая компания». Кадр из шоу
В 2011 году «Плохая компания» добралась до чемпионства Центральной лиги КВН, в 2013-м выступала в Высшей лиге. В том году красноярцы во главе со Стогниенко прошли до четвертьфинала, но вылетели.
Михаил Стогниенко в команде КВН «Плохая компания». Кадр из шоу
Зато команда в том же сезоне «плохих» сибиряков забрала «Большой КиВиН в светлом» в Юрмале, блестяще проявив свои музыкальные способности. А в 2014 году юмористы взяли «Малый КиВиН в светлом» и выиграли в полуфинале Высшей лиги. Вскоре после этого Стогниенко получил заманчивое предложение с телевидения.
«Однажды в России»
Шоу «Однажды в России», появившееся на ТНТ в 2014 году, решило в 2016 году обновить состав. И Стогниенко вместе с другими кавээнщиками оказался в числе новичков скетч-шоу.
Михаил Стогниенко на съемках шоу «Однажды в России». Фото: соцсети
Михаилу досталось характерное амплуа – роли вышибалы, сурового босса, бандита или охранника у него получаются по сей день отменно. А с коллегами, которые входили в костяк проекта, Стогниенко был давно знаком. Так что влился он в коллектив быстро.
Личная жизнь
В 2017 году Стогниенко со сцены, в момент, когда снимали новый выпуск «Однажды в России», попросил руки своей возлюбленной. Она сидела в зале – участница команды КВН «Все серьезно» из Кемерова Оксана Хрипливец, с которой встречался Михаил со студенческой скамьи.
Михаил Стогниенко и Оксана Хрипливец. Фото: соцсети
Когда Михаил получил работу на ТНТ, он переехал в Москву вместе с Оксаной, девушка стала заниматься кастинг-вопросами на проекте «Танцы».
Конечно, она тогда сказала «да». И красивую свадьбу пара сыграла в 2018 году, пригласив только самых близких. А потом молодожены отправились в свадебное путешествие в Италию. Детей у супругов пока нет.
Другие проекты
Звезда ТНТ регулярно принимает приглашения сняться в различных проектах. Так, он был участником шоу «Студия СОЮЗ», где состязался в музыкальных познаниях с блогером Николаем Соболевым, и «Где логика?» вместе с Денисом Дороховым.
Михаил Стогниенко и Денис Дорохов в шоу «Где логика?». Фото: соцсети
В 2021 году Стогниенко стал участником проекта «Игра» – экс-команды КВН «Плохая компания» и «Так-то» объединились в новую сборную. Правда, через несколько выпусков шоу было закрыто со скандалом.
В 2022 году Стогниенко стал ведущим юмористической программы «Это миниатюры», компанию ему составил Валерий Равдин. Это шоу, где начинающие юмористы состязаются между собой за денежный приз.
Михаил Стогниенко и Валерий Равдин в шоу «Это миниатюры». Кадр из шоу
В новогоднюю ночь Михаил блистал в оригинальном проекте ТНТ «СамоИрония судьбы», вместе с другими звездами телеканала.
Карьера сегодня
В 2023 году юморист согласился поехать в Африку, чтобы проверить себя и свои возможности. В новый сезон реалити-шоу «Новые звезды в Африке» попали также другие юмористы – Александр Пташенчук, Евгения Искандарова, Евгений Маласаев, Елена Борщева, которые образовали свою коалицию.