Играл в КВН, попал на ТНТ, поел червяков в Африке: каким оказался путь Михаила Стогниенко к славе

Михаил Стогниенко родился в обычной семье красноярцев 3 февраля 1985 года. В детстве он не помышлял о сцене, старался не выделяться на фоне сверстников, хотя высокий рост это едва ли позволял, но отличался чувством юмора. Домашние обожали смотреть КВН, поэтому Миша тоже присоединялся к родным у экрана телевизора.

После школы Михаил в 2003 году поступил в Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева. Через четыре года родной исторический факультет, на котором учился Стогниенко, отмечал 65-летие, и от каждой группы требовалось творческое поздравление.