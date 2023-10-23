Как Виктория Бекхэм пела в Spice Girls, вышла замуж за Дэвида Бекхэма и стала успешным дизайнером

Кто такая Виктория Бекхэм?
Виктория Бекхэм прославилась как участница британской поп-группы Spice Girls. Группа выпустила свой дебютный альбом Spice в 1996 году, имевший ошеломляющий успех и разошедшийся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.
После распада группы в 2000 году Бекхэм начала сольную музыкальную карьеру, а позже занялась модой, разработав в 2004 году линию джинсов под названием VB Rocks. В 2007 году Бекхэм отправилась в турне в честь воссоединения со Spice Girls, но в конечном счете сосредоточила свою карьеру на моде, запустив собственную линию одежды в 2008 году.
Виктория также попадает в заголовки газет из-за ее громкого брака с бывшей звездой футбола Дэвидом Бекхэмом.
Виктория Бекхэм в конце своего показа на Парижской неделе моды весна-лето 2024, 30 сентября 2023 года, Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь начинающего танцора
Виктория Адамс родилась 17 апреля 1974 года в Хартфордшире, Англия. Выросшая в богатой семье, Бекхэм начала изучать балет в юном возрасте. Она продолжила свой интерес к танцам в театральном колледже Laine Arts в Суррее.
После трех лет обучения Бекхэм переехала в Лондон, чтобы попробовать себя в качестве танцовщицы. Ее счастливый случай наступил, когда в 1993 году она ответила на приглашение пройти кастинг в новую женскую поп-группу.
Spice Girls
Созданная менеджером Крисом Хербертом группа, которая впоследствии станет известна как Spice Girls, начала репетировать вместе. Окончательный состав группы сформировался к середине 1993 года и включал Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халливелл, Эмму Бантон и Викторию Адамс (Бекхэм). Группа хотела большего творческого контроля и вскоре порвала с Гербертом. Позже они подписали контракт с менеджером Брайаном Фуллером и получили контракт с Virgin Records.
Каждая из пяти участниц Spice Girls разработала свой собственный образ: Браун была известна как «Страшная Спайс»; Чисхолм была «Спортивная Спайс»; Холливелл была «Джинджер Спайс»; Бантон была «Бэби Спайс»; а Бекхэм была «Шикарная Спайс». Они выпустили свой дебютный альбом Spice в 1996 году и достигли вершины чартов с запоминающейся танцевально-поп-песней Wannabe в следующем году. Следующий сингл Say You'll Be There поднялся до 3-й строчки чарта Billboard 200. В итоге альбом был продан тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.
Послание группы girl power привлекло значительную аудиторию, особенно девочек-подростков. В 1997 году группа выпустила свой второй альбом Spiceworld, а в начале следующего года снялась в одноименном фильме.
Несмотря на то, что песня 2 Become 1 стала хитом, Spice Girls не смогли повторить успех своей дебютной записи. Фильм включал камео таких исполнителей, как Элвис Костелло, Боб Гелдоф и Элтон Джон, и имел некоторый успех в прокате, собрав около 30 миллионов долларов.
В 2000 году Spice Girls выпустили альбом Forever, записанный после ухода Холливелл из группы. Когда остальные участники разошлись, чтобы заняться другими проектами, Бекхэм ушла в сольную карьеру, выпустив одноименный альбом в 2001 году.
The Spice Girls и Элтон Джон. 1997 г. Фото: Global Look Press
Воссоединение
The Spice Girls воссоединились для серии концертов в 2007 и 2008 годах. В июне 2012 года они снова воссоединились, на этот раз, чтобы объявить о создании нового мюзикла об их взлете и падении «Viva Forever!», написанного Дженнифер Сондерс и названного в честь сингла группы 1998 года № 1. В том году группа также выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр, проходивших в Лондоне.
Слухи об очередном воссоединении появились в феврале 2018 года, когда Spice Girls встретились в Лондоне с бывшим менеджером Саймоном Фуллером. Неделю спустя TMZ сообщила, что летний тур действительно в разработке, хотя группа еще ничего официально не подтвердила.
Концерт Spice Girls в Кельне. 20.12.2007 г. Фото: Global Look Press
Брак с Дэвидом Бекхэмом
В 1997 году Виктория познакомилась со звездой футбола Дэвидом Бекхэмом, тогда выступавшим за «Манчестер Юнайтед». Вскоре эти двое стали одной из самых популярных пар Британии, известной в таблоидах как «Пош» и «Бекс».
Они обручились в 1998 году и 4 марта 1999 года родили своего первого общего ребенка, сына Бруклина. Тем летом пара поженилась на пышной церемонии в замке в Ирландии. У Бекхэмов есть еще трое детей: сыновья Ромео (родился 1 сентября 2002 года) и Круз (20 февраля 2005 года) и дочь Харпер (10 июля 2011 года).
Бекхэмы собрались переезжать в Испанию, когда Дэвид подписал выгодный контракт, чтобы играть за мадридский «Реал» в 2003 году. Четыре года спустя это случилось в Америке, где известная звезда футбола подписала контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».
Приезд Бекхэмов в Голливуд вызвал настоящий ажиотаж в средствах массовой информации. Подруга и соседка Бекхэма, модель и телеведущая Хайди Клум, рассказала Harper's Bazaar:
«Под всем этим гламуром скрывается действительно прекрасный человек, искренний, забавный и такая замечательная мать».
Миа Риган, Ромео Бекхэм, Круз Бекхэм, Харпер Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Бруклин Пельц Бекхэм и Никола Пельц Бекхэм на премьере документального сериала Netflix «Бекхэм», Лондон, 03.10.2023. Фото: Global Look Press
Одежда Виктории Бекхэм
Добившись успеха в качестве поп-певицы в 1990-х, Бекхэм стала одной из самых фотографируемых женщин в мире, а таблоиды, похоже, следили чуть ли не за каждым ее шагом с мужем-звездой футбола. Извлекая выгоду из своей широкой известности, Виктория Бекхэм создала свой собственный бренд, состоящий из одежды, духов и солнцезащитных очков.
В 2004 году она разработала линию джинсов под названием VB Rocks для бренда Rock & Republic. В 2006 году Бекхэм поделилась своими советами по моде в книге «Лишние полдюйма: прическа, каблуки и все, что между ними». Год спустя Бекхэм запустила свою собственную линию солнцезащитных очков под названием dVb Eyewear, а вскоре за ней последовала линия джинсов.
Хотя Бекхэм присоединилась к Spice Girls на их воссоединениях, она несколько раз говорила, что ее основное внимание уделяется моде. В 2008 году она расширила свою линию одежды, представив новую линию платьев.
«Все, что я создаю, я бы носила сама», - однажды сказала Бекхэм.
Ее бизнес-империя также включает в себя линию ароматов.
Виктория Бекхэм для Emporio Armani осень/зима 2009/2010. 06.08.2009 г. Фото: Global Look Press
Другие проекты
Бекхэм написала автобиографию «Учусь летать», которая стала бестселлером в Великобритании после ее публикации в 2001 году.
Бекхэм пригласила телезрителей окунуться в свою жизнь с помощью специального реалити-шоу Victoria's Secrets, которое транслировалось по британскому телевидению в 2000 году.
С тех пор она была в центре внимания нескольких других телевизионных программ, в том числе «Быть Викторией Бекхэм», «Настоящие Бекхэмы», «Виктория Бекхэм - Миля в их шкуре» и «Виктория Бекхэм: приезд в Америку».