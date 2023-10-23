Как Виктория Бекхэм пела в Spice Girls, вышла замуж за Дэвида Бекхэма и стала успешным дизайнером

Кто такая Виктория Бекхэм?

Виктория Бекхэм прославилась как участница британской поп-группы Spice Girls. Группа выпустила свой дебютный альбом Spice в 1996 году, имевший ошеломляющий успех и разошедшийся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

После распада группы в 2000 году Бекхэм начала сольную музыкальную карьеру, а позже занялась модой, разработав в 2004 году линию джинсов под названием VB Rocks. В 2007 году Бекхэм отправилась в турне в честь воссоединения со Spice Girls, но в конечном счете сосредоточила свою карьеру на моде, запустив собственную линию одежды в 2008 году.

Виктория также попадает в заголовки газет из-за ее громкого брака с бывшей звездой футбола Дэвидом Бекхэмом.