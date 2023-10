Как Виктория Бекхэм пела в Spice Girls, вышла замуж за Дэвида Бекхэма и стала успешным дизайнером

Spice Girls

Созданная менеджером Крисом Хербертом группа, которая впоследствии станет известна как Spice Girls, начала репетировать вместе. Окончательный состав группы сформировался к середине 1993 года и включал Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халливелл, Эмму Бантон и Викторию Адамс (Бекхэм). Группа хотела большего творческого контроля и вскоре порвала с Гербертом. Позже они подписали контракт с менеджером Брайаном Фуллером и получили контракт с Virgin Records.

Каждая из пяти участниц Spice Girls разработала свой собственный образ: Браун была известна как «Страшная Спайс»; Чисхолм была «Спортивная Спайс»; Холливелл была «Джинджер Спайс»; Бантон была «Бэби Спайс»; а Бекхэм была «Шикарная Спайс». Они выпустили свой дебютный альбом Spice в 1996 году и достигли вершины чартов с запоминающейся танцевально-поп-песней Wannabe в следующем году. Следующий сингл Say You'll Be There поднялся до 3-й строчки чарта Billboard 200. В итоге альбом был продан тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

Послание группы girl power привлекло значительную аудиторию, особенно девочек-подростков. В 1997 году группа выпустила свой второй альбом Spiceworld, а в начале следующего года снялась в одноименном фильме.

Несмотря на то, что песня 2 Become 1 стала хитом, Spice Girls не смогли повторить успех своей дебютной записи. Фильм включал камео таких исполнителей, как Элвис Костелло, Боб Гелдоф и Элтон Джон, и имел некоторый успех в прокате, собрав около 30 миллионов долларов.

В 2000 году Spice Girls выпустили альбом Forever, записанный после ухода Холливелл из группы. Когда остальные участники разошлись, чтобы заняться другими проектами, Бекхэм ушла в сольную карьеру, выпустив одноименный альбом в 2001 году.