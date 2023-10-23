Как Виктория Бекхэм пела в Spice Girls, вышла замуж за Дэвида Бекхэма и стала успешным дизайнером

Виктория Бекхэм. Фото: Global Look Press

Виктория Бекхэм прославилась как участница группы Spice Girls, но после ухода из коллектива продолжила свой успешный путь.

Кто такая Виктория Бекхэм?

Виктория Бекхэм прославилась как участница британской поп-группы Spice Girls. Группа выпустила свой дебютный альбом Spice в 1996 году, имевший ошеломляющий успех и разошедшийся тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

После распада группы в 2000 году Бекхэм начала сольную музыкальную карьеру, а позже занялась модой, разработав в 2004 году линию джинсов под названием VB Rocks. В 2007 году Бекхэм отправилась в турне в честь воссоединения со Spice Girls, но в конечном счете сосредоточила свою карьеру на моде, запустив собственную линию одежды в 2008 году.

Виктория также попадает в заголовки газет из-за ее громкого брака с бывшей звездой футбола Дэвидом Бекхэмом.

Виктория Бекхэм в конце своего показа на Парижской неделе моды весна-лето 2024, 30 сентября 2023 года, Париж, Франция. Фото: Global Look Press

Ранняя жизнь начинающего танцора

Виктория Адамс родилась 17 апреля 1974 года в Хартфордшире, Англия. Выросшая в богатой семье, Бекхэм начала изучать балет в юном возрасте. Она продолжила свой интерес к танцам в театральном колледже Laine Arts в Суррее.

После трех лет обучения Бекхэм переехала в Лондон, чтобы попробовать себя в качестве танцовщицы. Ее счастливый случай наступил, когда в 1993 году она ответила на приглашение пройти кастинг в новую женскую поп-группу.

Spice Girls

Созданная менеджером Крисом Хербертом группа, которая впоследствии станет известна как Spice Girls, начала репетировать вместе. Окончательный состав группы сформировался к середине 1993 года и включал Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Халливелл, Эмму Бантон и Викторию Адамс (Бекхэм). Группа хотела большего творческого контроля и вскоре порвала с Гербертом. Позже они подписали контракт с менеджером Брайаном Фуллером и получили контракт с Virgin Records.

Каждая из пяти участниц Spice Girls разработала свой собственный образ: Браун была известна как «Страшная Спайс»; Чисхолм была «Спортивная Спайс»; Холливелл была «Джинджер Спайс»; Бантон была «Бэби Спайс»; а Бекхэм была «Шикарная Спайс». Они выпустили свой дебютный альбом Spice в 1996 году и достигли вершины чартов с запоминающейся танцевально-поп-песней Wannabe в следующем году. Следующий сингл Say You'll Be There поднялся до 3-й строчки чарта Billboard 200. В итоге альбом был продан тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

Послание группы girl power привлекло значительную аудиторию, особенно девочек-подростков. В 1997 году группа выпустила свой второй альбом Spiceworld, а в начале следующего года снялась в одноименном фильме.

Несмотря на то, что песня 2 Become 1 стала хитом, Spice Girls не смогли повторить успех своей дебютной записи. Фильм включал камео таких исполнителей, как Элвис Костелло, Боб Гелдоф и Элтон Джон, и имел некоторый успех в прокате, собрав около 30 миллионов долларов.

В 2000 году Spice Girls выпустили альбом Forever, записанный после ухода Холливелл из группы. Когда остальные участники разошлись, чтобы заняться другими проектами, Бекхэм ушла в сольную карьеру, выпустив одноименный альбом в 2001 году.

The Spice Girls и Элтон Джон. 1997 г. Фото: Global Look Press

Воссоединение

The Spice Girls воссоединились для серии концертов в 2007 и 2008 годах. В июне 2012 года они снова воссоединились, на этот раз, чтобы объявить о создании нового мюзикла об их взлете и падении «Viva Forever!», написанного Дженнифер Сондерс и названного в честь сингла группы 1998 года № 1. В том году группа также выступила на церемонии закрытия летних Олимпийских игр, проходивших в Лондоне.

Слухи об очередном воссоединении появились в феврале 2018 года, когда Spice Girls встретились в Лондоне с бывшим менеджером Саймоном Фуллером. Неделю спустя TMZ сообщила, что летний тур действительно в разработке, хотя группа еще ничего официально не подтвердила.

Концерт Spice Girls в Кельне. 20.12.2007 г. Фото: Global Look Press

Брак с Дэвидом Бекхэмом

В 1997 году Виктория познакомилась со звездой футбола Дэвидом Бекхэмом, тогда выступавшим за «Манчестер Юнайтед». Вскоре эти двое стали одной из самых популярных пар Британии, известной в таблоидах как «Пош» и «Бекс».

Они обручились в 1998 году и 4 марта 1999 года родили своего первого общего ребенка, сына Бруклина. Тем летом пара поженилась на пышной церемонии в замке в Ирландии. У Бекхэмов есть еще трое детей: сыновья Ромео (родился 1 сентября 2002 года) и Круз (20 февраля 2005 года) и дочь Харпер (10 июля 2011 года).

Бекхэмы собрались переезжать в Испанию, когда Дэвид подписал выгодный контракт, чтобы играть за мадридский «Реал» в 2003 году. Четыре года спустя это случилось в Америке, где известная звезда футбола подписала контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Приезд Бекхэмов в Голливуд вызвал настоящий ажиотаж в средствах массовой информации. Подруга и соседка Бекхэма, модель и телеведущая Хайди Клум, рассказала Harper's Bazaar:

«Под всем этим гламуром скрывается действительно прекрасный человек, искренний, забавный и такая замечательная мать».

Миа Риган, Ромео Бекхэм, Круз Бекхэм, Харпер Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, Бруклин Пельц Бекхэм и Никола Пельц Бекхэм на премьере документального сериала Netflix «Бекхэм», Лондон, 03.10.2023. Фото: Global Look Press

Одежда Виктории Бекхэм

Добившись успеха в качестве поп-певицы в 1990-х, Бекхэм стала одной из самых фотографируемых женщин в мире, а таблоиды, похоже, следили чуть ли не за каждым ее шагом с мужем-звездой футбола. Извлекая выгоду из своей широкой известности, Виктория Бекхэм создала свой собственный бренд, состоящий из одежды, духов и солнцезащитных очков.

В 2004 году она разработала линию джинсов под названием VB Rocks для бренда Rock & Republic. В 2006 году Бекхэм поделилась своими советами по моде в книге «Лишние полдюйма: прическа, каблуки и все, что между ними». Год спустя Бекхэм запустила свою собственную линию солнцезащитных очков под названием dVb Eyewear, а вскоре за ней последовала линия джинсов.

Хотя Бекхэм присоединилась к Spice Girls на их воссоединениях, она несколько раз говорила, что ее основное внимание уделяется моде. В 2008 году она расширила свою линию одежды, представив новую линию платьев.

«Все, что я создаю, я бы носила сама», - однажды сказала Бекхэм.

Ее бизнес-империя также включает в себя линию ароматов.

Виктория Бекхэм для Emporio Armani осень/зима 2009/2010. 06.08.2009 г. Фото: Global Look Press

Другие проекты

Бекхэм написала автобиографию «Учусь летать», которая стала бестселлером в Великобритании после ее публикации в 2001 году.

Бекхэм пригласила телезрителей окунуться в свою жизнь с помощью специального реалити-шоу Victoria's Secrets, которое транслировалось по британскому телевидению в 2000 году.

С тех пор она была в центре внимания нескольких других телевизионных программ, в том числе «Быть Викторией Бекхэм», «Настоящие Бекхэмы», «Виктория Бекхэм - Миля в их шкуре» и «Виктория Бекхэм: приезд в Америку».

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