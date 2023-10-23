Чудо-женщина с Земли Обетованной: биография молодой актрисы Галь Гадот

Ранняя жизнь

Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Роше Хаайн, Израиль. Ее отец работал инженером, а мать была учительницей. Гадот была спортивным ребенком, изучала танцы и занималась несколькими видами спорта в юности. Одной из ее первых карьерных амбиций было стать хореографом.

Гадот приняла участие в конкурсе «Мисс Израиль» в возрасте 18 лет, думая, что это будет забавный опыт.

«Я никогда не думала, что выиграю, - рассказала она позже. - Я была потрясена, когда они короновали меня».

Эта победа помогла начать ее карьеру модели. Затем Гадот отслужила свой обязательный двухлетний срок в израильских силах обороны, прежде чем отправиться в колледж изучать право.

Во время учебы в колледже Гадот пригласили на пробы на роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008). Роль она не получила, но этот опыт пробудил в ней интерес к актерскому мастерству.

Вскоре она получила роль в израильском телесериале «Бубот».