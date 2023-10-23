Чудо-женщина с Земли Обетованной: биография молодой актрисы Галь Гадот

Кто такая Галь Гадот?
Актриса Галь Гадот впервые привлекла к себе внимание как победительница конкурса «Мисс Израиль» в 2004 году. После двух лет военной службы она изучала юриспруденцию, прежде чем заняться актерской карьерой.
Четвертая часть франшизы «Форсаж» стала ее первой ролью в кино. Гадот в конечном итоге была приглашена сыграть супергероиню DC Comics Чудо-женщину на экране, заслужив похвалу за ее ведущую роль в кассовом хите 2017 года «Чудо-женщина».
Галь Гадот в роли Чудо-женщины в фильме «Чудо-женщина» (2017) Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Роше Хаайн, Израиль. Ее отец работал инженером, а мать была учительницей. Гадот была спортивным ребенком, изучала танцы и занималась несколькими видами спорта в юности. Одной из ее первых карьерных амбиций было стать хореографом.
Гадот приняла участие в конкурсе «Мисс Израиль» в возрасте 18 лет, думая, что это будет забавный опыт.
«Я никогда не думала, что выиграю, - рассказала она позже. - Я была потрясена, когда они короновали меня».
Эта победа помогла начать ее карьеру модели. Затем Гадот отслужила свой обязательный двухлетний срок в израильских силах обороны, прежде чем отправиться в колледж изучать право.
Во время учебы в колледже Гадот пригласили на пробы на роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» (2008). Роль она не получила, но этот опыт пробудил в ней интерес к актерскому мастерству.
Вскоре она получила роль в израильском телесериале «Бубот».
«Форсаж» и ранние роли
В 2009 году Гадот дебютировала в кино в роли Жизель в фильме «Форсаж» с Вином Дизелем и Полом Уокером в главных ролях. Она вернулась, чтобы сыграть эту роль в нескольких продолжениях: «Быстрая пятерка» (2011), «Форсаж 6» (2013) и «Форсаж 7» (2015).
За это время Гадот также появилась в 2010 году в фильме «Свидание ночью и днем», а у нее была роль второго плана в израильском полнометражном фильме «Изгнание Шошаны» (2014). Затем она снялась с Райаном Рейнольдсом и Кевином Костнером в боевике «Преступник» (2016) и в комедии «Шпионы по соседству» с Айлой Фишер и Джоном Хэммом.
Галь Гадот. Фото: кадр из к/ф «Форсаж 5» (2011)
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Гадот получила роль всей жизни, когда ее выбрали на роль Чудо-женщины (и ее альтер-эго Дианы Принс) в крупнобюджетном боевике «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» (2016).
Вхождение в образ представляло для нее некоторые трудности, как она рассказала Джимми Киммелу в его ток-шоу. Сначала ее костюм «был таким тесным, что буквально не могла дышать». Несмотря на любые проблемы с гардеробом, Гадот видит значение Чудо-женщины как образца для подражания.
Она объяснила Glamour, что «для меня было важно показать, насколько она независима. Она не полагается на мужчину, и она здесь не из-за любовной истории».
Постер фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016): Бен Аффлек в роли Бэтмена, Генри Кавилл в роли Кларка Кента/Супермена, Галь Гадот в роли Дианы Принс/Чудо-женщины. Фото: Global Look Press
«Чудо-женщина», «Лига справедливости», «Чудо-женщина 1984»
Затем Гадот заработала свой шанс на сольную славу с выходом «Чудо-женщины» весной 2017 года. Фильм режиссера Пэтти Дженкинс имел успех у зрителей, собрав в мировом прокате более 820 миллионов долларов, в то время как критики высоко оценили игру главной героини и Криса Пайна в роли союзника и возлюбленного Чудо-женщины .
Актриса повторила эту роль несколько месяцев спустя для супергеройского ансамбля «Лига справедливости» вместе с Беном Аффлеком в роли Бэтмена и Джейсоном Момоа в роли Аквамена, хотя этот блокбастер не был таким успешным, как отдельный показ Гадот.
Гадот снова повторила свою роль в фильме «Чудо-женщина: 1984» в 2020 году.
Галь Гадот. Фото: кадр из к/ф «Лига справедливости» (2017)
«Смерть на Ниле», «Красное уведомление»
В 2020 году Кеннет Брана снял Гадот в своем детективе «Смерть на Ниле», в котором Эркюль Пуаро (Кеннет Брана), находясь в отпуске на Ниле, должен расследовать убийство молодой наследницы. В следующем году Гадот снялась в комедийном боевике «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном.
Кадр из фильма «Смерть на Ниле» (2020). Галь Гадот в роли Линнет Риджуэй и Арми Хаммер в роли Саймона Дойла. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Гадот замужем за бизнесменом Яроном Версано. Пара поженилась в 2008 году, у них две дочери, Альма и Майя. В феврале 2021 года Гадот подтвердила, что ждет третьего ребенка.
Галь Гадот с Яроном Версано на мировой премьере фильма «Красное уведомление» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 3 ноября 2021 г. Фото: Global Look Press