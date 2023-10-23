Сын моряка, ставший легендарным фигуристом и тренером: биография спортсмена Евгения Платова

Биография звезды спорта
Выступления, с помощью которых Евгений Платов добился олимпийских золотых медалей, поклонники фигурного катания вспоминают и сегодня. Несмотря на трудности спортивного пути, его дуэт с Оксаной Грищук принес стране два комплекта высших наград и навсегда вписал имена спортсменов в историю российских танцев на льду.
Сын моряка, с детства влюбленный в спорт
Евгений Платов родился 7 августа 1967 года в Украинской ССР, в Одессе. Отец был моряком и даже в советские времена бывал за границей. На коньки мальчик впервые встал в 6 лет, чему родственники очень обрадовались: в семье все, включая бабушку и дедушку, были поклонниками фигурного катания.
Маленький Женя Платов во время тренировки. Фото: соцсети
Однако пробыл на льду мальчик недолго — через несколько месяцев отец ушел в рейс, и маме из-за работы стало не до того, чтобы водить сына на каток. Потом пауза затянулась, и в результате у маленького Жени случился трехлетний перерыв.
За это время он по примеру старшей сестры Марины попробовал себя в легкой атлетике, причем успешно. Однако этот вид спорта так и не увлек будущего олимпийского чемпиона — он с тоской вспоминал фигурное катание.
В итоге мальчик вернулся на лед, но к тому моменту ему уже исполнилось 9 лет, и уровень подготовки Жени был значительно ниже, чем у сверстников. Девятилетние уже делали двойные прыжки, а ему такие элементы не давались. Тогда-то он и решил уйти в танцы на льду — они показались технически проще.
Первые медали и пара с Еленой Крыкановой
Первым тренером начинающего фигуриста стал Борис Рублев, а первой партнершей — Елена Крыканова, в то время считавшаяся лидером в своей возрастной группе. Поэтому поначалу Жене было непросто — уровень у талантливой фигуристки был значительно выше. Однако вскоре он догнал партнершу и в паре с Еленой трижды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира среди юниоров.
Евгения Платов и Елена Крыканова на льду. Фото: соцсети
Во «взрослую» группу Евгений, тем не менее, перешел с новой партнершей Ларисой Федориновой. С ней успехи были не такими выдающимися – на чемпионатах СССР ребята не поднимались выше четвертго места.
В 1989 году в спортивной биографии юноши случился переломный момент — его поставили в пару с Оксаной Грищук. Работать с девушкой было непросто, она отличалась колоссальным трудолюбием и сложным характером. Однако успехи пары были несомненными, и молодых фигуристов начали готовить к Олимпийским играм 1994 года в Лиллехаммере.
Сначала их тренером была Наталья Дубова, но незадолго до соревнований Евгений и Оксана перешли к Наталье Линчук. Причем изначальной причиной такой перестановки стал конфликт Оксаны и Натальи.
Евгений Платов и его вторая партнерша Оксана Грищук. Фото: соцсети
Пара с Навкой и возвращение к Грищук
Евгений какое-то время колебался и даже встал в пару с Татьяной Навкой, но затем под давлением бывшей партнерши опомнился и вновь начал кататься с Оксаной. Под руководством Линчук спортсменам пришлось сменить и музыку, и программу, но трудности подготовки окупились – зажигательный «Rock Around the Clock» принес фигуристам олимпийское золото.
К следующей Олимпиаде готовиться было труднее, и в итоге Оксана и Евгений вновь сменили тренера. Работать с ними стала Татьяна Тарасова, подарившая миру не одного олимпийского чемпиона. Спортсменов вновь ждал успех, хотя подготовка изрядно потрепала им нервы. В 1998 году в Нагано пара Платов-Грищук в второй раз получила золотые медали. Кстати, до них никто не становился двукратными победителями Олимпиады в танцах на льду.
Евгений Платов и Татьяна Навка. Фото: соцсети
После этого дуэт распался. Евгений, оставив любительское катание, перешел в профессиональный спорт, а Оксана отправилась покорять Голливуд. Новой партнершей фигуриста стала Майя Усова, также двукратная олимпийская призерка. Вместе с ней Евгений побывал на всех трех ступенях пьедестала ЧМ по фигурному катанию среди профессионалов. В сезоне 1998/1999 пара взяла золото.
После этого Евгений погрузился в тренерскую деятельность. Три года он ассистировал Татьяне Тарасовой в США, работал с Сидзукой Аракавой и Сашей Коэн. Затем легендарный тренер вернулась в Россию, а бывший фигурист остался в Америке и начал работать уже самостоятельно. За годы тренерской деятельности Евгений подготовил две израильские пары, Галит Хайт и Сергея Сахновского, а также Александру и Романа Зарецких.
Личная жизнь спортсмена
Поклонники пары Платов-Грищук приписывали фигуристам роман, но ни Евгений, ни Оксана отношений не подтвердили.
Евгений Платов с первой женой Марией Аникановой. Фото: соцсети
В 1992 году Евгений женился на актрисе и бывшей фигуристке Марии Аникановой. Брак просуществовал три года, а затем распался. Детей в нем не было. Позже в США спортсмен познакомился с американкой Жанин, и вскоре пара начала жить вместе. Гражданский брак продлился 10 лет, после чего Евгений предложил любимой стать его женой. Спортсмен редко говорит о личной жизни, однако известно, что он сильно любит супругу и считает ее очень красивой женщиной.
Фигурист с американской женой по имени Жанин. Фото: соцсети
Платов сейчас
Сейчас фигурист продолжает жить и работать в США, куда перевез и родителей. Он работает тренером. Сначала Евгений работал в Нью-Джерси, на катке Princeton Sports Center, но в 2016 году сменил место работы. Теперь спортсмен — тренер и хореограф фигурного катания в Ледовом центре Palm Beach Ice Works флоридского города Вест Палм Бич.