Сын моряка, ставший легендарным фигуристом и тренером: биография спортсмена Евгения Платова

Однако пробыл на льду мальчик недолго — через несколько месяцев отец ушел в рейс, и маме из-за работы стало не до того, чтобы водить сына на каток. Потом пауза затянулась, и в результате у маленького Жени случился трехлетний перерыв.

За это время он по примеру старшей сестры Марины попробовал себя в легкой атлетике, причем успешно. Однако этот вид спорта так и не увлек будущего олимпийского чемпиона — он с тоской вспоминал фигурное катание.

В итоге мальчик вернулся на лед, но к тому моменту ему уже исполнилось 9 лет, и уровень подготовки Жени был значительно ниже, чем у сверстников. Девятилетние уже делали двойные прыжки, а ему такие элементы не давались. Тогда-то он и решил уйти в танцы на льду — они показались технически проще.

Первые медали и пара с Еленой Крыкановой

Первым тренером начинающего фигуриста стал Борис Рублев, а первой партнершей — Елена Крыканова, в то время считавшаяся лидером в своей возрастной группе. Поэтому поначалу Жене было непросто — уровень у талантливой фигуристки был значительно выше. Однако вскоре он догнал партнершу и в паре с Еленой трижды завоевывал золотые медали на чемпионатах мира среди юниоров.