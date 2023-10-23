Единственная дочь маэстро российской эстрады и успешная телеведущая: биография Марии Градской

Биография знаменитости
В ноябре 2021 года пришла печальная новость: не стало Александра Градского. Легендарный исполнитель и композитор скончался на 73-м году жизни вследствие обширного ишемического инфаркта головного мозга.
Деятели шоу-бизнеса и артисты начали выражать соболезнования в социальных сетях. Дети маэстро советской эстрады Даниил и Мария Градские обратились к средствам массовой информации с просьбой уважать их траур по отцу и не вмешиваться в частную жизнь.
Выросла в семье знаменитостей
Биография Марии Градской началась14 января 1986 года в Москве. Девочка стала вторым ребенком в браке Александра и Ольги Градских. Ее брат Даниил родился в предпоследний мартовский день 1981 года.
Маша Градская с родителями и старшим братом. Фото: соцсети
Музыка в доме Градских звучала непрестанно. Маша с детства впитывала любовь к прекрасному. Больше всего прочего она полюбила занятия балетом и музыкой, однако профессионального образования не получила.
После окончания гимназии Мария по настоянию матери и отца отправилась учиться в Англию. В строгой традиционной школе продолжательница звездной династии изучала историю театра и искусства, а также живопись. Вернувшись в Москву, Градская всерьез задумалась о карьере журналиста, но провалилась на вступительных экзаменах. Делать было нечего, и Мария поступила на факультет искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, из стен которого вышла в 2007 году.
Не грезила о публичной профессии, но в молодости пробовала себя в журналистике
Градская-младшая с раннего возраста привыкла к повышенному вниманию общественности, поэтому никогда не грезила о публичной профессии. Однако в студенческие годы девушка рискнула попробовать себя в качестве телеведущей. Эта попытка себя не оправдала, и Градская, наученная горьким опытом, оставила мысли пробиться на сцену и выбрала другую деятельность: занималась рекламой в ресторанном бизнесе, организовывала художественные выставки, работала арт-дилером.
Молодая Маша Градская. Фото: соцсети
Казалось, мечта о журналистской карьере стремительно исчезала за горизонтом. Однако судьба преподнесла Марии еще один шанс. В начале второго десятилетия XXI века отец позвал дочь на телевизионное шоу «Голос», где сам сидел в кресле наставника. На проекте Маша стала его верной помощницей и советчиком: не пропускала ни одной съемки и репетиции, помогала подбирать репертуар.
Карьера Градской сделала резкий скачок вверх, когда осенью 2013 года ее пригласили стать ведущей программы «В наше время» на Первом канале.
Более опытные коллеги Марии, к слову, отмечали ее уверенность в кадре и прочили ей большой карьерный рост на телевидении. Интересно, что сначала представительницу звездой семьи позвали на шоу в качестве зрителя, однако во время записи программы ей вдруг сообщили, что случился форс-мажор, и попросили срочно появиться в кадре.
Мария Градская со знаменитым отцом на шоу «Голос». Фото: соцсети
Карьера Градской на Первом канале продолжала развиваться: вскоре она «сменила прописку», став корреспондентом программы «Доброе утро».
Личная жизнь Градской
Дочь Александра Градского не спешит приоткрывать завесу тайны, которой окутана ее личная жизнь. В 2016 году Мария, однако, рассекретила возлюбленного, опубликовав совместные фото в соцсетях. Ее избранником оказался российский бизнесмен Илья Карпов. По словам гражданской жены Градского Марины Коташенко, пара проживала в Майами. За годы отношений влюбленные пока не обзавелись детьми.
Мария Градская на телевидении. Фото: соцсети
Старший брат Марии также унаследовал творческие гены отца. Даниил Градский увлекался музыкой и однажды даже пришел на шоу «Голос». Последние годы мужчина занимается бизнесом.
Дочь маэстро практически не общается с журналистами и ведет непубличный образ жизни. Однако после смерти Александра Градского она сделала исключение, чтобы обратиться к средствам массовой информации с просьбой уважать ее горе и право на частную жизнь. Наследница вспомнила отца как «удивительного, талантливого, чуткого и замечательного папу, человека, в котором умещалась целая вселенная».
Мария Градская со своим избранником Ильей Карповым. Фото: соцсети
Интересные факты
1. К числу любимых сериалов Мария Градская отнесла историческую драму «Аббатство Даунтон» и ситком «Теория Большого взрыва».
2. Дочери Александра Градского нравится творчество советского оперного певца Муслима Магомаева.