Единственная дочь маэстро российской эстрады и успешная телеведущая: биография Марии Градской

Биография знаменитости

В ноябре 2021 года пришла печальная новость: не стало Александра Градского. Легендарный исполнитель и композитор скончался на 73-м году жизни вследствие обширного ишемического инфаркта головного мозга.

Деятели шоу-бизнеса и артисты начали выражать соболезнования в социальных сетях. Дети маэстро советской эстрады Даниил и Мария Градские обратились к средствам массовой информации с просьбой уважать их траур по отцу и не вмешиваться в частную жизнь.

Выросла в семье знаменитостей

Биография Марии Градской началась14 января 1986 года в Москве. Девочка стала вторым ребенком в браке Александра и Ольги Градских. Ее брат Даниил родился в предпоследний мартовский день 1981 года.