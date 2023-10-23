Любовь к русской культуре, фольклору и православные мотивы: что известно о лидере группы «Калинов мост» Дмитрии Ревякине

Биография звезда

Основатель и бессменный лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин занимает видное место на российской рок-сцене уже десятки лет. Музыкант идет путем постоянных духовных исканий, что находит отражение в его творчестве. В ранних песнях исполнителя были выражены фольклорные и языческие мотивы, от которых он со временем перешел к православию, даже отказываясь петь на концертах композиции прошлых лет.

Рос творческой личностью

Дмитрий Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске, но его детство прошло в Забайкалье. Семья жила в поселке Первомайском Читинской области, куда ее главу отправили по распределению. Отец работал строителем, мать преподавала русский язык и литературу.

Ранний период биографии Ревякина неразрывно связан с книгами и музыкой. Он любил слушать пластинки и петь, а еще занимался в музыкальной школе по классу баяна. Пристрастия мальчика охватывали широкий спектр — от Модеста Мусоргского до советской эстрады. А вот увлечение западным роком пришло только в старшей школе. Раньше прогрессивные записи в глубинке было не достать.