Любовь к русской культуре, фольклору и православные мотивы: что известно о лидере группы «Калинов мост» Дмитрии Ревякине

Биография звезда
Основатель и бессменный лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин занимает видное место на российской рок-сцене уже десятки лет. Музыкант идет путем постоянных духовных исканий, что находит отражение в его творчестве. В ранних песнях исполнителя были выражены фольклорные и языческие мотивы, от которых он со временем перешел к православию, даже отказываясь петь на концертах композиции прошлых лет.
Рос творческой личностью
Дмитрий Ревякин родился 13 февраля 1964 года в Новосибирске, но его детство прошло в Забайкалье. Семья жила в поселке Первомайском Читинской области, куда ее главу отправили по распределению. Отец работал строителем, мать преподавала русский язык и литературу.
Ранний период биографии Ревякина неразрывно связан с книгами и музыкой. Он любил слушать пластинки и петь, а еще занимался в музыкальной школе по классу баяна. Пристрастия мальчика охватывали широкий спектр — от Модеста Мусоргского до советской эстрады. А вот увлечение западным роком пришло только в старшей школе. Раньше прогрессивные записи в глубинке было не достать.
Дмитрий Ревякин в молодости. Фото: соцсети
Окончив школу, парень отправился в Новосибирск, где поступил в электротехнический институт. В студенческие годы Дима не оставлял занятия музыкой, стал активно писать стихи, к тому же стоял на дискотеках за диджейским пультом. В молодости Ревякин предпринял несколько попыток поиграть в музыкальных коллективах, но они заканчивались неудачами до тех пор, пока он не собрал группу «Калинов мост», с которой решил исполнять собственный материал.
Создание группы «Калинов мост» и увлечение культурой хиппи
Дебютный концерт коллектива «Калинов мост» состоялся в 1986 году в Новосибирском электротехническом институте. Но в то время творчество музыкантов не отличалось стабильностью, поэтому Ревякин подумывал о сольных выступлениях. Он записал альбомы «Обломилась доска» и «Всякие разные песни», которые увидели свет гораздо позже.
Дмитрия увлекла романтика его группы. Вдохновленные движением хиппи, парни пели о молодости, свободе и любви, постепенно обрастая более сложными темами. Тексты у Ревякина получались образными, насыщенными специфической лексикой — славянизмами и сочиненными на их манер новыми словами. «Узарень», «дарза», «выворотень».
Группа «Калинов мост» в начале своего пути. Фото: соцсети
Дмитрий по праву считается мастером лирической и трогательной любовной песни. Композиции «Родная», «Сберегла» полны чистых образов и светлых чувств. По мере расширения репертуара у группы становилось все больше поклонников, привлеченных текстами Ревякина.
Артист с группой начал гастролировать, проводил концерты, засиживался в студиях, где профессиональные сессионные музыканты помогали при записи альбомов, благодаря чему звучание «Калинова моста» становилось более сложным и разнообразным. К концу 1990-х популярность коллектива стала так велика, что Дмитрий решился на переезд в Москву.
В начале 2000-х годов путь духовных исканий привел Ревякина к православию. Он не просто перестал писать про язычников и шаманов, но и отказывался исполнять старые песни на концертах. Теперь в его лирике зазвучали мотивы веры, подвига и истории.
Дмитрий Ревякин на концерте. Фото: соцсети
Сольное творчество и сотрудничество с рэперами
Мировоззренческий слом не повлиял на творческую плодовитость — Дмитрий продолжил регулярно пополнять дискографию. Со временем материала стало так много, что музыкант решил вернуться к идее сольного творчества. Вышли пластинки «Жатва» и «Змееборец».
Помимо этого, Ревякин охотно экспериментировал и сотрудничал с другими музыкантами. Результатом удачной коллаборации стали песни «Корабль», «Подорожник», созданные совместно с рэп-группой «25/17».
Попытка переосмыслить наследие Александра Башлачева вылилась в целый альбом «Серебро и слезы», вышедший в 2014 году.
В 2019 году у «Калинова моста» вышел альбом «Даурия», посвященный малой родине лидера — Забайкалью. Ревякин назвал проект данью родному краю, где он вырос.
Группа «Калинов мост» на сегодняшний день. Фото: соцсети
Продолжая удивлять поклонников работоспособностью, вскоре после этого Ревякин представил сборник Kosmotango с заглавным синглом «Плакса». А у «Калинова моста» в 2022 году вышел альбом «Холсты».
Личная жизнь музыканта
С будущей женой Дмитрий познакомился во времена студенчества. Именно Ольга Ревякина придумала в 1986 году оригинальное название его группе. Девушка стала музой и главным критиком музыканта. Поначалу они жили в Новосибирске на съемных квартирах, где и родился их сын Степан. Больше детей у пары не было.
В 2005 году в личной жизни певца произошла трагедия: его супруга скоропостижно скончалась от сердечного приступа. Памяти жены он посвятил пластинку «Сердце», вышедшую четыре года спустя. Оставшись вдовцом, Дмитрий долго не стремился к переменам, храня память об Ольге как о любви всей жизни. Сын Степан стал директором группы «Калинов мост» и помогает отцу в организационной работе.
Дмитрий Ревякин и его жена Ольга. Фото: соцсети
Только спустя почти 15 лет после тяжелой утраты Ревякин намекнул в интервью, что его сердце вновь несвободно. Он признался, что рядом с ним находится женщина, которая вдохновила на создание пластинки Kosmotango. Раскрывать ее имя Дмитрий Александрович не стал.
Ревякин сейчас
Сейчас о новостях из творческой биографии Ревякина поклонники узнают на официальном сайте группы «Калинов мост», где публикуются фото и видео. Там же размещены афиши концертов. В 2023 году музыканты посетили Тверь, Новосибирск, Санкт-Петербург. Выступили они и на телевидении — побывали на «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ.
Дмитрий Ревякин с сыном Степаном. Фото: соцсети