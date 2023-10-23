Умница и красавица: биография супермодели Джиджи Хадид

Кто такая Джиджи Хадид?
Джиджи Хадид впервые начала работать моделью, когда ей было два года. Хадид родилась в 1995 году и является дочерью модели Иоланды Хадид, бывшей звезды «Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз». Она увлекалась верховой ездой и игрой в волейбол в средней школе Малибу, прежде чем в 17 лет вернуться к моделингу.
Хадид продолжила работать с такими брендами, как Tom Ford и Versace, Reebok и Victoria's Secret. Она продолжила свой успех, безостановочно появляясь на обложках международных модных журналов и на подиумах каждой крупной Недели моды.
Ранняя жизнь и образование
Елена Нура Хадид родилась в Лос-Анджелесе 23 апреля 1995 года, а выросла в соседней Санта-Барбаре, где верховая езда стала ее первой страстью. Модельный бизнес был у нее в крови, поскольку ее мать, бывшая звезда «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» Иоланда Хадид, сама была известной голландской моделью. Ее отец — палестино-американский застройщик Мохаммед Хадид.
Маленькая Джиджи Хадид с мамой. Фото: Global Look Press
Ее модельная карьера началась с 2 лет со съемок для Baby Guess, Guess Kids и Guess. После этого Хадид увлеклась соревнованиями по езде на велосипеде и клубной игре в волейбол.
Желая «иметь нормальное детство и ходить в среднюю школу», она стала капитаном университетской команды по волейболу в средней школе Малибу (которую она окончила в 2013 году) и даже участвовала в юношеских олимпийских отборочных соревнованиях по волейболу.
После окончания средней школы осенью 2013 года она переехала на Восточное побережье, чтобы изучать криминальную психологию в Новой школе в Нью-Йорке. Но после того, как в том же году она подписала свой первый профессиональный контракт с IMG Models, ее выступления в качестве модели нарушили расписание занятий, и в конце концов она приостановила учебу.
Джиджи Хадид в 18 лет. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Братья и сестры
У Хадид есть младшие сестра и брат, сестру зовут Белла, брата — Анвар. Как и их старшая сестра, оба также являются моделями.
Сестры Хадид обе участвовали в показе мод Victoria's Secret, вместе снимались в весенне-летних кампаниях Fendi и Moschino 2017 года, а в 2017 году стали первыми братьями и сестрами, которые были включены в список самых высокооплачиваемых моделей мира Forbes.
Джиджи, Белла и Анвар Хадид. Фото: соцсети
Помимо двух старших сводных сестер по отцовской линии (Мариэль и Аланы), у Хадид также было пять сводных сестер во время брака ее матери с музыкальным продюсером Дэвидом Фостером, в том числе Эрин и Сара Фостер, звезды едва известного канала VH1.
Основные моменты карьеры
Хадид дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Desigual's runway в феврале 2014 года. Благодаря французскому редактору моды Карин Ройтфельд Джиджи оказалась на обложке ее книги о моде CR весной 2014 года.
В июле 2014 года она появилась вместе с Патриком Шварценеггером в осенне-зимней кампании Tom Ford Eyewear, а позже в том же году снялась в других различных модных и парфюмерных кампаниях дизайнера. К январю 2015 года Maybelline также назначила ее послом своего бренда.
Джиджи Хадид и Патрик Шварценеггер в рекламе Tom Ford Eyewear. Фото: соцсети
Ее первое появление на подиуме для знаменитого показа мод Victoria's Secret в декабре 2015 года последовало за двумя неудачными кастингами на роль ангела.
Ранее Хадид рассказала Vogue, что после первого отказа она почувствовала, что слишком нервничает и не обрела достаточной уверенности в себе, чтобы добиться успеха. Она официально заработала свои крылья Victoria's Secret во время своего второго появления в шоу в следующем году.
В 2016 году она стала мировым послом бренда Tommy Hilfiger и продолжила сотрудничать с дизайнером над капсульной коллекцией, которую она представила на Неделе моды в Нью-Йорке той осенью. В том же году она начала появляться на подиумах дизайнеров, в том числе: Versace, Chanel, Elie Saab, Fendi, Marc Jacobs, Anna Sui, Miu Miu, Balmain и Diane Von Furstenberg.
Джиджи Хадид на показе Chanel. Фото: соцсети
Впоследствии Хадид дебютировала с коллекцией ботинок Стюарта Вейцмана, а также стала послом бренда Reebok. Она завоевала награду британской моды «Международная модель года» и была названа первой в ряду моделей года.
Выступления на телевидении и в кино
Первый актерский опыт Хадид получила, когда в 2012 году снялась в дипломном проекте консерватории Американского института кино — короткометражном фильме под названием «Девственные глаза».
Ее следующая роль в «короткометражном фильме» появилась в 2014 году, когда она появилась в роли Slay-Z в музыкальном клипе подруги Тейлор Свифт Bad Blood.
Джиджи Хадид и Тейлор Свифт. Фото: соцсети
Помимо появления в музыкальных клипах с Мигелем, Кэлвином Харрисом, Симпсоном, Джонасом и Маликом, она также сняла клип DNCE «Торт у океана» 2015 года.
Хадид впервые появилась на реалити-шоу вместе со своей матерью Иоландой в фильме «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз» в период с 2012 по 2016 год. После камео в «Домохозяйках» она расширила свое реалити-шоу, появившись на Masterchef, Lip Sync Battle и в качестве приглашенного судьи на RuPaul's Drag Race.
Она также была соведущей премии American Music Awards в ноябре 2016 года с квасцом Saturday Night Live Джеем Фараоном, а позже появилась в роли самой себя в комедии 2018 года «Ограбление ансамбля Ocean's 8».
Джиджи Хадид и Джей Фараон — ведущие премии American Music Awards, ноябрь 2016 года. Фото: соцсети
Проблемы со здоровьем
Обращаясь к хейтерам в социальных сетях, которые стыдили ее за слишком худую фигуру в феврале 2018 года, Хадид рассказала, что страдает болезнью Хашимото, аутоиммунным заболеванием щитовидной железы.
Джиджи Хадид. Фото: Global Look Press
Добавив, что с тех пор она получала «надлежащую медикаментозную терапию», а также была «частью комплексного медицинского исследования, которое помогло сбалансировать уровень щитовидной железы», Хадид сказала, что она больше не будет реагировать на негативные комментарии.
Личная жизнь
Впервые сообщалось, что после знакомства с певцами Коди Симпсоном и Джо Джонасом Хадид встречалась с бывшим бойз-бэндером One Direction Зейном Маликом в ноябре 2015 года.
Позже Малик рассказал об их ноябрьской встрече на вечеринке Victoria's Secret в Нью-Йорке, сказав, что именно он подошел к модели и пригласил ее на первое свидание в ресторан Gemma отеля Bowery. В интервью он также назвал ее «очень умной женщиной», «классной», «уверенной в себе» и «крутой».
Джиджи Хадид и Зейн Малик. Фото: соцсети
После совместных съемок в ярком музыкальном клипе Малика Pillowtalk в феврале 2016 года пара снова объединилась для своей первой совместной фотосессии в качестве пары для Vogue в апреле того же года. Хадид сфотографировала своего парня для весенней кампании Versus Versace 2017 года, и они появились в еще одной парной фотосессии для обложки журнала Vogue за август 2017 года.
Пара, которая вместе посетила несколько громких мероприятий, в том числе Met Gala и Неделю моды в Лондоне, подтвердила новость о своем расставании 13 марта 2018 года, но тем же летом воссоединилась.
В апреле 2020 года сообщалось, что Малик и Хадид вместе ждут первенца. В сентябре у них родилась дочь Кхай.
Зейн Малик и Джиджи Хадид с дочкой. Фото: соцсети