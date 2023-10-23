Умница и красавица: биография супермодели Джиджи Хадид

Кто такая Джиджи Хадид?

Джиджи Хадид впервые начала работать моделью, когда ей было два года. Хадид родилась в 1995 году и является дочерью модели Иоланды Хадид, бывшей звезды «Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз». Она увлекалась верховой ездой и игрой в волейбол в средней школе Малибу, прежде чем в 17 лет вернуться к моделингу.

Хадид продолжила работать с такими брендами, как Tom Ford и Versace, Reebok и Victoria's Secret. Она продолжила свой успех, безостановочно появляясь на обложках международных модных журналов и на подиумах каждой крупной Недели моды.

Ранняя жизнь и образование

Елена Нура Хадид родилась в Лос-Анджелесе 23 апреля 1995 года, а выросла в соседней Санта-Барбаре, где верховая езда стала ее первой страстью. Модельный бизнес был у нее в крови, поскольку ее мать, бывшая звезда «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» Иоланда Хадид, сама была известной голландской моделью. Ее отец — палестино-американский застройщик Мохаммед Хадид.