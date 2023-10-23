Спортивное детство, сравнение со знаменитыми родителями и роман с партнершей по льду: победы и поражения фигуриста Ивана Букина

Биография спортсмена
Иван Букин – наследник известной в фигурном мире фамилии. Отец Андрей Букин блистал в танцах на льду с «рыжеволосой бестией» Натальей Бестемьяновой. Когда в этот вид спорта пришел сын, многие опасались, что Ваня не обретет собственного лица и его так и будут сравнивать с родителями. Но парень доказал, что намерен выстраивать свою спортивную биографию.
Любовь к спорту и суровая дисциплина с детства
Иван Букин родился 16 сентября 1993 года в Москве. Отец мальчика — советский фигурист Андрей Букин, выступавший в паре с Натальей Бестемьяновой. Мать Елена Васюкова — бывшая одиночница, артистка Театра ледовых миниатюр Игоря Бобрина.
Родители Ивана не собирались давить на сына. Кроме того, звездный отец сразу предупредил, что «пропихивать» его никуда не собирается и что Иван, если захочет, всего добьется сам. Поэтому сначала Ваня Букин отправился в секцию по плаванию. А в фигурное катание, как ни странно, его привела бабушка. На тот момент мальчику было 5 лет.
Маленький Ваня Букин на льду. Фото: соцсети
Восемь лет мальчик был в одиночном катании. И, как он сам говорит, был не в сильном восторге от этого спорта, ему совсем не удавались тройные прыжки. Но вскоре Иван перешел в танцы на льду, встав в пару с Еленой Ильиных. Прокатались ребята недолго и без особых результатов, Елена ушла к другому партнеру, оставив Букина в одиночестве.
В 2008 году его партнершей стала Александра Степанова. На тот момент ему было 13, а ей – 11 лет. Саша каталась в петербургской ледовой академии у Валентины Чеботаревой.
Новая партнерша по льду и бесконечные тренировки
Иван и Александра стали тренироваться под началом Ирины Жук и Александра Свинина. С 2009 года Букин входит в состав сборной России. Вместе со своей партнершей дважды участвовал в чемпионате мира среди юниоров, завоевав в первый год серебро, а на следующий взяв золото.
Не менее удачно закончились и юниорские Гран-при. В 2010 и 2011 годах ребята были третьими, а вот в 2012 году получили золотую медаль. В этом же году фигуристы взяли золото молодежной Спартакиады.
Ваня Букин и Саша Степанова на тренировках. Фото: соцсети
Взрослые соревнования, победы и поражения
С 2013 года пара Букина стала выступать и на взрослых соревнованиях. На зимней Универсиаде им не удалось взойти на пьедестал, но выступили они достойно и заняли 5 место. Через две недели пара выступила на первом в их жизни чемпионате России во взрослой лиге. Ребята по итогам соревнований стали шестыми.
Это было предсказуемо, так как у них в соперниках были более опытные фигуристы, в том числе Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. А вот на чемпионате России среди юниоров с легкостью стали чемпионами.
Букина и Степанову включили в сборную России. Они должны были участвовать в чемпионате мира среди юниоров, но пара снялась с соревнований из-за болезни. Впервые ребята стали чемпионами во взрослой лиге на международном турнире Finlandia Trophy. Через два года они вновь стали золотыми призерами на этом конкурсе. В сезоне 2017/2018 взяли серебро.
Александра Степанова и Иван Букин на льду. Фото: соцсети
С 2015 года Букин и Степанова участвуют в чемпионатах Европы и мира. В мировом первенстве пара выступила трижды, но результаты к этому моменту были средние, выше девятого места ребята не поднимались. Однако на чемпионате Европы в 2015 году им удалось взять бронзу.
В конце 2016 года пара достойно выступила на национальном чемпионате. Эмоциональный и технически сложный танец на льду был оценен в 188,28 балла, что позволило Степановой и Букину завоевать серебро первенства. Тем не менее на последующем ЧЕ никто из руководства сборной ставку на пару Александры и Ивана не делал: все усилия были направлены на продвижение Бобровой и Соловьева.
Такое положение дел возмутило Наталью Бестемьянову. Фигуристка, которая вместе с Андреем Букиным подключилась к тренировкам пары, высказала свое мнение публично и оказалась права. Печальный итог такой политики не заставил себя ждать: фавориты оказались на третьем месте, тогда как Степанова и Букин, которые явно могли составить конкуренцию сильнейшим парам турнира, — на пятом.
Иван Букин и Александра Степанова во время соревнований. Фото: соцсети
В декабре 2017 года прошел чемпионат России по фигурному катанию. Иван и Александра стали серебряными призерами сезона 2017/2018. Как и в прошлом году, они уступили лишь олимпийским чемпионам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву.
В январе 2018 года Букин и Степанова выступили на чемпионате Европы, который прошел в Москве. Иван и Александра выиграли бронзовые медали, уступив Соловьеву и Бобровой, а также французам Гийому Сизерону и Габриэлле Пападакис.
На долгожданную Олимпиаду в Корее Букина, как и коллегу из парного катания Ксению Столбову, не допустили. Причем Международный олимпийский комитет даже не удосужился объяснить причины такого поступка. Фигурист не замешан в допинговых скандалах и намеревался подать иск в спортивный арбитраж.
В 2019 году у пары Степановой и Буркина не обошлось без проблем: из-за травмы Александры спортсмены вынуждены были взять тайм-аут на 2,5 месяца. После этого до подготовки к первому этапу Гран-при в США Skate America оставалось меньше месяца.
Ребята сумели мобилизоваться, в результате — почетное 2-е место на пьедестале международного состязания. Серебро спортсмены взяли и в Японии, выступив на этапе Гран-при NHK Trophy.
Иван Букин и Александра Степанова во время своего выступления. Фото: соцсети
В конце 2020 года звездная пара одержала победу на чемпионате России, завоевав право на участие в мировом чемпионате, которое прошло в Стокгольме. В ожидании мировых состязаний пара поучаствовала в Кубке Первого канала, подготовив яркое и запоминающееся выступление. На ЧМ по фигурному катанию – 2021 Иван и Александра заняли 5-е место.
Сезон 2021/2022 начался для спортивного дуэта не совсем удачно. У Александры обозначились проблемы со здоровьем, из-за которых пара пропускала не только тренировки, но даже не появилась на контрольном прокате в Челябинске. Отсутствовали они и на важных соревнованиях. Для танцоров сезон начался сразу с итальянского этапа Гран-при в Турине.
Третье место фигуристы завоевали на этапе Гран-при Internationaux de France, а на чемпионате России в 2022 году Букин и Степанова стали победителями второй раз подряд. Уверенное выступление на европейском первенстве в январе 2022 года принесло паре серебряные медали.
А в феврале 2022 года Иван и Александра удостоились возможности выступать за свою страну на Олимпиаде в Пекине. После ритмического танцы россияне шли на 5-м месте, но в произвольном танце остались лишь восьмыми, в общей таблице финишировав на шестой позиции.
Иван Букин со своими родителями. Фото: соцсети
Слухи о романе с Александрой Степановой и рождение сына
Как часто бывает в парном фигурном катании, многие поклонники и журналисты приписывают романы партнерам. Поэтому и Ивана с Сашей не обошли стороной подобные слухи, ко всему прочему, ребята смотрятся вместе шикарно. Рост Ивана — 182 см, у Александры – 167 см, на фоне статного и харизматичного Ивана девушка становится еще более изящной и утонченной. Но, к сожалению поклонников пары, у Ивана с Александрой Степановой исключительно дружеские и спортивные взаимоотношения.
Но недавно в интервью они все же признались, что в юности влюбленность была. Однако сейчас партнеры на льду ощущают себя как брат с сестрой.
В 2012 году Иван начал встречаться с Аленой Самарской. Девушка старше молодого человека на 5 лет, но эта разница в возрасте пару нисколько не смущала. Алена — хореограф, раньше работала в Санкт-Петербургском Михайловском театре. Несмотря на то, что в официальном браке ребята не состоят, живут Иван и Алена вместе, как муж и жена.
В 2018 году появились слухи, что Иван расстался со своей избранницей: в его персональном профиле в соцсетях перестали появляться их совместные снимки. Сам спортсмен никак не комментировал ситуацию.
Однако слухи не имели под собой реальной подоплеки. Более того, в январе 2022 года фигурист сообщил радостную новость о рождении сына Артема.
Иван Букин со своей избранницей Аленой Самарской. Фото: соцсети
Иван Букин сейчас
Начало сезона 2022/2023 для пары вновь началось неудачно — Александра Степанова травмировалась, из-за чего пришлось отменить выступления на контрольных прокатах. Возникли слухи о возможном уходе дуэта из профессионального спорта, на которые отреагировала сама спортсменка. Фигуристка сообщила прессе, что в их планах — кататься до следующей Олимпиады и попытать еще раз счастья в национальном первенстве.
Тем временем у Ивана случился телевизионный дебют — он согласился поучаствовать в шоу «Ледниковый период», где его партнершей стала телеведущая Алла Михеева.