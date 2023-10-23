Спортивное детство, сравнение со знаменитыми родителями и роман с партнершей по льду: победы и поражения фигуриста Ивана Букина

Биография спортсмена

Иван Букин – наследник известной в фигурном мире фамилии. Отец Андрей Букин блистал в танцах на льду с «рыжеволосой бестией» Натальей Бестемьяновой. Когда в этот вид спорта пришел сын, многие опасались, что Ваня не обретет собственного лица и его так и будут сравнивать с родителями. Но парень доказал, что намерен выстраивать свою спортивную биографию.

Любовь к спорту и суровая дисциплина с детства

Иван Букин родился 16 сентября 1993 года в Москве. Отец мальчика — советский фигурист Андрей Букин, выступавший в паре с Натальей Бестемьяновой. Мать Елена Васюкова — бывшая одиночница, артистка Театра ледовых миниатюр Игоря Бобрина.

Родители Ивана не собирались давить на сына. Кроме того, звездный отец сразу предупредил, что «пропихивать» его никуда не собирается и что Иван, если захочет, всего добьется сам. Поэтому сначала Ваня Букин отправился в секцию по плаванию. А в фигурное катание, как ни странно, его привела бабушка. На тот момент мальчику было 5 лет.