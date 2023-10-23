«Думала, что Голливуд — это страшное место»: путь к успеху Эми Адамс

Эми Адамс стала популярной после ролей в фильмах «Июньский жук», «Зачарованный», «Сомнение», «Джули и Джулия» и «Человек из стали» среди многих других. Она получила несколько номинаций на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за свои роли в фильмах «Афера по-американски», «Большие глаза» и минисериале «Острые предметы».
Эми Адамс в фильме «Афера по-американски». Фото: кадр из фильма 2013 года
Ранняя жизнь
Актриса Эми Лу Адамс родилась 20 августа 1974 года в Виченце, Италия. Она была четвертой из семи детей, родившихся у американцев Кэтрин и Ричарда Кент Адамс, а ее отец на момент ее рождения находился на военной базе Казерма Эдерле.
Семья Адамс, которая была членами церкви Иисуса Христа Святых последних дней, переезжала с одной базы на другую, пока не обосновалась в Касл-Роке, штат Колорадо, когда Адамс было около восьми лет.
Адамс пела в хоре средней школы округа Дуглас и, стремясь стать балериной, обучалась в качестве ученицы в местной танцевальной труппе. Позже она решила, что жесткость балетного обучения ей не подходит, и вместо этого начала делать карьеру в музыкальном театре.
Эми Адамс в юности. Фото: соцсети
Роли в кино и на телевидении
В середине 1990-х годов Адамс работала танцовщицей в ряде различных театров и плейхаусов в Колорадо и Миннесоте. К концу десятилетия она получила свою первую роль в кино в комедии «Убийственные красотки».
Вскоре после этого, воодушевленная коллегой по фильму Кирсти Элли, Адамс переехала в Лос-Анджелес и прослушивалась на другие роли. Она снялась в телесериале, но позже его отменили.
Позже в одном интервью она сказала: «Я не мечтала ни о какой карьере в кино, я думала: Голливуд — это страшное место, там выживают только звезды. И все, кто там, казались мне сделанными из совсем другого теста».
Эми Адамс и Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002), Фото: кадр из фильма
Адамс впоследствии снялась в нескольких небольших фильмах и стала приглашенной звездой в телесериалах. Она также была выбрана для съемок в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» (2002) в роли Бренды Стронг — роли, которая, по мнению Спилберга, должна была дать старт карьере Адамс.
Но только после того, как Адамс снялась в фильме 2005 года «Июньский жук», Адамс получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, а также специальный приз жюри за свою игру после того, как премьера «Июньского жука» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2005 году.
Эми Адамс в фильме «Июньский жук». Фото: кадр из фильма 2005 года
«Зачарованная» и «Джули и Джулия»
В 2007 году Адамс получила главную роль в фэнтезийном мюзикле «Зачарованная», изображая певицу из диснеевского мультфильма, которая попадает в трехмерный мир.
Эми Адамс и Патрик Демпси в фильме «Зачарованная» (2007). Фото: Global Look Press
В следующем году она получила еще одну номинацию на «Оскар» за роль монахини второго плана в фильме 2008 года «Сомнение» с Мерил Стрип в главной роли.
Затем, в 2009 году, она снялась в роли молодого, начинающего повара в «Джули и Джулия», популярной кулинарной комедии о знаменитом шеф-поваре Джулии Чайлд.
Адамс снова сыграла вместе со Стрип в проекте, снятом покойным режиссером Норой Эфрон и получившем широкое признание, заработав почти 130 миллионов долларов в мировом прокате.
«Сомнение» и «Афера по-американски»
Филипп Сеймур Хоффман в роли отца Брендана Флинна и Эми Адамс в роли сестры Джеймс в фильме «Сомнение» (2008). Фото: Global Look Press
Адамс продолжала браться за множество ролей, получивших большое признание, заработав номинации на премию «Оскар» за роли в драмах «Боец» (2010) режиссера Дэвида О. Рассела и «Мастер» (2012) Пола Томаса Андерсона.
Актриса также снималась в более легких фильмах, таких как «Мисс Петтигрю» (2008), «Ночь в музее – 2» (2009) и «Маппеты» (2011).
В 2013 году она сыграла роль репортера Лоис Лейн в фильме «Человек из стали» и повторила роль в сиквеле 2016 года «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости».
Генри Кавилл и Эми Адамс в фильме «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». Фото: кадр из фильма 2016 года
Также в 2013 году она снялась вместе с коллегой по фильму «Истребитель» Кристианом Бейлом в актерском составе «Аферы по-американски», который снова возглавил Рассел.
Адамс была номинирована на очередную премию «Оскар», впервые за главную женскую роль и на этот раз за роль аферистки эпохи 70-х, попавшей в паутину противоречивых интересов. Она также получила «Золотой глобус» за эту работу.
«Большие глаза», «Острые предметы» и «Порок»
Тим Бертон и Эми Адамс в фильме «Большие глаза». Фото: кадр из фильма 2014 года
В 2014 году Адамс снялась в фильме «Большие глаза», сыграв художницу Маргарет Кин и получив свой второй «Золотой глобус» за свои усилия. В 2016 году Адамс получила признание критиков и номинацию на «Золотой глобус» за главную роль в научно-фантастическом блокбастере «Прибытие», основанном на рассказе Теда Чианга «История твоей жизни».
В том же году она снялась в психологическом триллере «Под покровом ночи» режиссера Тома Форда с Джейком Джилленхолом в главной роли, а в 2017 году она вернулась в роли Лоис Лейн в супергеройском ансамбле «Лига справедливости».
Эми Адамс и Крис Мессина в сериале «Острые предметы». Фото: кадр из сериала 2018 года
Адамс стала сопродюсером и снялась в экранизации романа Джиллиан Флинн «Острые предметы» режиссера Жан-Марка Валле, а также получила «Золотой глобус» за главную роль в минисериале «Темный». Она также получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль Линн Чейни, жены бывшего вице-президента Дика Чейни, в фильме «Власть» (2018).
Муж и дочь
Адамс начала встречаться с коллегой-актером Дарреном Ле Галло в 2001 году. 15 мая 2010 года она родила дочь Авиану Олею Ле Галло. 2 мая 2015 года Адамс и Ле Галло поженились.
Эми Адамс, дочь Авиана Олеа Ле Галло и муж Даррен Ле Галло на голливудской «Аллее славы». 11 января 2017 года. Фото: Global Look Press