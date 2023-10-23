«Думала, что Голливуд — это страшное место»: путь к успеху Эми Адамс

Ранняя жизнь

Актриса Эми Лу Адамс родилась 20 августа 1974 года в Виченце, Италия. Она была четвертой из семи детей, родившихся у американцев Кэтрин и Ричарда Кент Адамс, а ее отец на момент ее рождения находился на военной базе Казерма Эдерле.

Семья Адамс, которая была членами церкви Иисуса Христа Святых последних дней, переезжала с одной базы на другую, пока не обосновалась в Касл-Роке, штат Колорадо, когда Адамс было около восьми лет.

Адамс пела в хоре средней школы округа Дуглас и, стремясь стать балериной, обучалась в качестве ученицы в местной танцевальной труппе. Позже она решила, что жесткость балетного обучения ей не подходит, и вместо этого начала делать карьеру в музыкальном театре.