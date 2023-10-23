Любовь к рок-музыке и переезд в США: биография звездной наследницы Елизаветы Варум

Биография знаменитости

В соцсетях Елизавета Варум, дочь знаменитых исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум, разом предвосхищая возможные вопросы о национальности, здоровье и роде занятий, называла себя «невротичной еврейской девушкой, возрождающей рок-н-ролл».

Пока больших успехов в музыкальной карьере вокалистки не произошло, но она не собирается останавливаться на полпути и делает все возможное, чтобы о ней узнала публика.

Родилась в звездной и творческой семье

Лиза Агутина появилась на свет в Москве 9 февраля 1999 года. Биографии родителей и обоих дедушек Варум связаны с советской и российской эстрадой.

Юрий Варум, дед Елизаветы по материнской линии, — автор множества песен, одна из которых, «Городок», стала музыкальной заставкой одноименной юмористической телевизионной передачи.

Николай Агутин — вокалист и композитор, бывший солист ВИА «Голубые гитары» и администратор в созданной Павлом Слободкиным группе «Веселые ребята».