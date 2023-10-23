Любовь к рок-музыке и переезд в США: биография звездной наследницы Елизаветы Варум

Биография знаменитости
В соцсетях Елизавета Варум, дочь знаменитых исполнителей Леонида Агутина и Анжелики Варум, разом предвосхищая возможные вопросы о национальности, здоровье и роде занятий, называла себя «невротичной еврейской девушкой, возрождающей рок-н-ролл».
Пока больших успехов в музыкальной карьере вокалистки не произошло, но она не собирается останавливаться на полпути и делает все возможное, чтобы о ней узнала публика.
Родилась в звездной и творческой семье
Лиза Агутина появилась на свет в Москве 9 февраля 1999 года. Биографии родителей и обоих дедушек Варум связаны с советской и российской эстрадой.
Юрий Варум, дед Елизаветы по материнской линии, — автор множества песен, одна из которых, «Городок», стала музыкальной заставкой одноименной юмористической телевизионной передачи.
Николай Агутин — вокалист и композитор, бывший солист ВИА «Голубые гитары» и администратор в созданной Павлом Слободкиным группе «Веселые ребята».
Маленькая Лиза с мамой Анжеликой Варум. Фото: соцсети
После рождения девочки родители долго спорили о том, как ее назвать, и наконец сошлись на имени Елизавета-Мария. Вскоре исполнители уехали в гастрольный тур, и все заботы о ребенке взяли на себя Юрий Ицхокович и его вторая жена Любовь Алексеевна. Участвовал в воспитании девочки и ее дядя по маминой линии.
В конце 2000-го дедушка с женой переехали на ПМЖ в Майами. Вместе с ними пределы России покинула и Лиза. Чтобы на пограничной зоне было меньше вопросов, девочке оставили фамилию матери.
Разлука с родителями наложила отпечаток на характер Елизаветы. В детстве она была настолько замкнутой, что поклонники, следящие за личной жизнью Агутина и Варум, подозревали что ребенок страдает аутизмом.
Лиза на руках у Леонида Агутина. Фото: соцсети
Слухи о расстройстве аутического спектра у дочери музыкантов не подтвердились. Но, когда девушка вступала в подростковый возраст, скончался Юрий Ицхович, фактически заменивший ей отца. Школьница впала в депрессию, заглушить которую пыталась развязным поведением.
Мать сначала пыталась бороться с поступками наследницы «церберскими» мерами, но, поняв, что они не работают, с 16 лет предоставила Лизе свободу выбора. Достичь девушке взаимопонимания со взрослыми помогла общая любовь к музыке. С десяти лет неприхотливая в остальных отношениях Елизавета лучшим подарком считала гитару.
Увлечение рок-музыкой и дебютный видеоклип
В 13 лет будущая звезда сцены основала рок-группу Without Gravity («Без гравитации»), с которой записала несколько композиций. Затем занялась сольной карьерой и в 2018-м выпустила дебютный видеоклип на сингл High Expectations.
Елизавета Варум на сцене. Фото: соцсети
Сегодня коллектив Елизаветы называется Bruvvy Band. На сцене вокалистка предпочитает выступать под псевдонимом Лиз Холлоуэй, чтобы музыкальные критики не связывали ее карьерный рост с протекцией родителей.
На юбилейном концерте отца в 2018 году Варум под аккомпанемент одного из популярнейших гитаристов мира Эла Ди Меолы исполнила композицию «Если ты когда-нибудь меня простишь», музыку и слова которой написал сам виновник торжества.
В апреле 2020 года Елизавета выложила в Сети «карантинный» клип своей группы, в котором она с единомышленниками веселилась на домашней вечеринке. Пользователи интернета оценили ее вокал и гитарный рифф, назвав композицию стопроцентным хитом для молодежи.
Елизавета Варум со своими звездными родителями во время концерта. Фото: соцсети
Спустя два года певице довелось выступить на разогреве концерта творческого коллектива Bon Jovi. Об этом она рассказала в социальных сетях. Мероприятие состоялось на FLA Live Arena в Майами. Она вспоминала, что сильно нервничала перед выходом на сцену, однако справилась с волнением.
Личная жизнь Агутиной
Первой любовью Елизаветы стал уроженец Кубы — барабанщик по имени Марк. Хотя музыкант был практически в два раза старше избранницы и внешне напоминал Оззи Осборна, родители приняли выбор дочери. Однако позднее пара рассталась: Варум объяснила отцу, что у барабанщика отсутствовало чувство юмора.
С 2020 года звездная наследница встречается с коллегой из группы Palomino Blond Кайлом Финком. Свои отношения с парнем она сравнивала с любовью Мередит Грей и Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Кайл вместе с психотерапевтами помог возлюбленной победить нервную болезнь — маниакальную фобию.
Лиза с бывшим парнем по имени Марк. Фото: соцсети
Слухи о гибели из-за нападения животного
В конце мая 2022 года в Сети начала распространяться информация о якобы нападении крокодила на Елизавету. Писали, что пострадавшая была госпитализирована и находилась в тяжелом состоянии. Отдельные интернет-ресурсы утверждали, что из-за полученных травм Варум и вовсе не удалось выжить.
Тогда публика немедленно подхватила эту историю и стала выносить ее на обсуждение, задавая вопросы непосредственно отцу вокалистки в социальных сетях. Леонид Агутин, комментируя «трагедию», заявил, что все сообщения о гибели наследницы являются дезинформацией. Также музыкант добавил, что дочь жива и здорова.
Лиза Варум и ее молодой человек Кайл Финк. Фото: соцсети
Лиза Варум сейчас
Сейчас девушка продолжает петь в составе рок-коллектива Bruvyy Band и давать выступления в клубах и барах. В конце мая 2023-го Агутин побывал гостем передачи «Ты не поверишь!», в студии которой рассказал, что наследница заработала себе на квартиру в Лос-Анджелесе.