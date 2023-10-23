Последняя любовь Владимира Высоцкого: как художница Оксана Афанасьева чуть не обвенчалась с актером, но вышла замуж за Леонида Ярмольника

Театральный художник по костюмам, дизайнер Оксана Ярмольник родилась в московской творческой семье Павла Афанасьева-Севастьянова и Надежды Трифоновой 29 января 1960 года. При рождении она получила фамилию Афанасьева, а стала Ярмольник, когда вышла замуж за известного артиста.
Помимо отца — популярного эстрадного автора — дедушки Оксаны были весьма известными людьми: один — импресарио Федора Шаляпина, другой — директор школы танца Айседоры Дункан. Певицей и актрисой оперетты также была бабушка, а дядя — живописец и график Павел Соколов-Скаля, а прадедушка-портной отшивал наряды для актеров МХАТа, его ателье было неподалеку.
Оксана Ярмольник (Афанасьева). Кадр из программы «Жена» / ТВЦ
Отец Оксаны был евреем по национальности, мама — русская. В шесть лет Оксана лишилась матери, и отец начал запойно злоупотреблять алкоголем, 5–6 раз пытался жениться в надежде найти материнскую заботу ребенку.
Девочке с детства нравилось художественное творчество. Она с удовольствием рисовала, шила для кукол одежду, создавала и воплощала в жизнь интерьерные решения. Окончив школу, Оксана сама решила, куда будет поступать. В итоге она стала студенткой факультета прикладного искусства Московского текстильного института, где получила профессию художника по сценическим костюмам. Его в свое время окончили Вячеслав Зайцев, Мария Соломина и другие известные мастера.
Карьера
Свою карьеру Оксана Афанасьева начала по распределению на фабрике «Зарница» в 1983 году. Но развернуть свое вдохновение в полную мощь не смогла и при первой же возможности ушла. Работу продолжила во Всесоюзной дирекции циркового искусства художником-постановщиком.
А с 1985 года начала сотрудничать со знаменитыми кино- и театральными режиссерами и художниками — Олегом Табаковым, Сергеем Женовачом, Валерием Фокиным, Давидом и Александром Боровскими, Александром Миттой, Борисом Мессерером и другими.
Олег Табаков. Фото: Global Look Press
Для театров Оксана Афанасьева не только создавала костюмы, но и была декоратором. За ее плечами работы над такими спектаклями, как «Маленький гигант большого секса» и другие люди» (театр «Эрмитаж»), «Белая гвардия» (МХТ им. А. Чехова), «От четверга до четверга», «Обыкновенная история», «Ревизор» (Театр О. Табакова), «Дети?!» (Театр на Малой Бронной), «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Король Лир», «Мнимый больной», «Горе от ума» (Малый театр) и другие. Всего за ее плечами порядка 80 театральных работ.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им.А.Чехова. Фото: Global Look Press
Художником по костюмам Оксана выступила в нескольких кинофильмах: «Связь» (2006), «Отцы и дети» (2008). Но осталась с миром кино на дистанции, больше внимания уделяя сцене.
Другие проекты
В 1999 году Оксана открыла свою студию дизайна, где работала над созданием коллекций авторских игрушек. Она создала сотни различных мягких вещиц ручной работы из натуральных тканей.
Татьяна Тарасова — большая поклонница кукол Оксаны Ярмольник. Фото: соцсети
Несмотря на то что подиум Оксане изначально был неинтересен, она все-таки поработала в сфере моды. В 2004 году на Неделе моды в Москве она представила минималистичную и романтическую коллекцию одежды изо льна под названием «Ощущения».
В 2012 году дизайнер выпустила свою книжку для детей «Муська». Это история про тряпичную куколку из семьи Булкиных и ее приключения. В 2020 году свет увидело издание «Авторские игрушки Оксаны Ярмольник», это и история про то, как создавались игрушки, и практическое руководство с выкройками для рукодельниц.
Также дизайнер в последние годы стала заниматься интерьерами и создавать на заказ предметы домашнего обихода, например, трехстворчатые ширмы.
Личная жизнь
Оксану Ярмольник называют последней любовью Владимира Высоцкого. Причем перед тем как повстречать барда, художница собиралась замуж — у нее был жених. Но она сразу рассталась с ним, когда в ее жизни появился он.
С Высоцким студентка Афанасьева познакомилась в Театре на Таганке в 1977 году. Заядлая театралка, она старалась не пропускать ни одной премьеры. Она заглянула к администратору в антракте, чтобы позвонить, а там сидел Владимир Семенович. Он взял инициативу в свои руки: сраженный красотой Оксаны, попросил у нее телефон, пригласил на «Гамлета», в котором играл, и они начали общаться.
Оксана Ярмольник и Владимир Высоцкий. Кадр из программы «Жена» / ТВЦ
Оксану, как и Владимира, не смущало наличие у него Марины Влади. Они были вместе до самой смерти артиста, она ездила к нему в Бухару, где произошла клиническая смерть артиста в 1979 году и где он признался ей в любви, она была рядом в последние недели жизни звезды. И вместе с врачом Высоцкого стала свидетелем его смерти 25 июля 1980 года.
«То, что Володя был в моей жизни, — это невероятное чудо, эта связь сделала меня такой, какая я есть. И если бы не было Володи в моей жизни, то не было бы и Лени (Ярмольника. — Прим.ред.), потому что это такая цепь закономерностей, случайностей, которые были неслучайны», — говорила она в интервью программе «Жена» на ТВЦ.
Они с Высоцким собирались обвенчаться. Правда, без похода в ЗАГС. Поэт даже купил кольца, но сбыться задуманному было не суждено.
Оксана и Леонид Ярмольники. Фото: Global Look Press
Через два года после смерти Высоцкого она познакомилась с актером Леонидом Ярмольником. Они поженились, и в 1983 году у них родилась дочка Александра.
Она пошла по маминым стопам, стала художницей, получив образование в Российском государственном художественно-промышленном университете им. Строганова, но занялась стеклянной скульптурой.
Александра Ярмольник. Фото: соцсети
В 2014 году Александра родила сына Петра, Оксана стала бабушкой. Она души не чает во внуке и с удовольствием проводит с ним время.
Карьера сегодня
Как сегодня складывается карьера Оксаны Ярмольник, она не афиширует.