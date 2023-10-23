Последняя любовь Владимира Высоцкого: как художница Оксана Афанасьева чуть не обвенчалась с актером, но вышла замуж за Леонида Ярмольника

Отец Оксаны был евреем по национальности, мама — русская. В шесть лет Оксана лишилась матери, и отец начал запойно злоупотреблять алкоголем, 5–6 раз пытался жениться в надежде найти материнскую заботу ребенку.

Девочке с детства нравилось художественное творчество. Она с удовольствием рисовала, шила для кукол одежду, создавала и воплощала в жизнь интерьерные решения. Окончив школу, Оксана сама решила, куда будет поступать. В итоге она стала студенткой факультета прикладного искусства Московского текстильного института, где получила профессию художника по сценическим костюмам. Его в свое время окончили Вячеслав Зайцев, Мария Соломина и другие известные мастера.

Карьера

Свою карьеру Оксана Афанасьева начала по распределению на фабрике «Зарница» в 1983 году. Но развернуть свое вдохновение в полную мощь не смогла и при первой же возможности ушла. Работу продолжила во Всесоюзной дирекции циркового искусства художником-постановщиком.

А с 1985 года начала сотрудничать со знаменитыми кино- и театральными режиссерами и художниками — Олегом Табаковым, Сергеем Женовачом, Валерием Фокиным, Давидом и Александром Боровскими, Александром Миттой, Борисом Мессерером и другими.