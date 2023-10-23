Наигранный пафос и сценический имидж сумаcшедшего: биография фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна

Кто такой Оззи Осборн?
Оззи Осборн прославился в 1970-х годах как фронтмен оригинальной хэви-метал-группы Black Sabbath, исполнив такие культовые песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid. Он начал успешную сольную карьеру в 1979 году, привлекая внимание своими возмутительными публичными выступлениями и вызывая гнев консервативных граждан.
Позже Осборн приобрел новый легион поклонников, снявшись вместе со своей семьей в популярном реалити-шоу The Osbournes.
Ранняя жизнь и карьера
Джон Майкл Осборн родился в семье рабочего класса в Бирмингеме, Англия, 3 декабря 1948 года. Четвертый из шести детей, он получил прозвище Оззи еще в начальной школе, где боролся со своей дислексией. Эти и другие проблемы побудили Осборна бросить школу в возрасте 16 лет, после чего он сменил несколько видов черной работы, включая работу на скотобойне.
Вскоре он совершил серию мелких преступлений, кульминацией которых стал краткий тюремный срок за кражу со взломом.
Оззи Осборн в молодости. Фото: соцсети
Однако на протяжении всего этого бурного периода своей жизни Осборн питал глубокую любовь к музыке, и после освобождения из тюрьмы он начал исследовать свой потенциал как вокалиста.
В 1968 году он объединился с басистом Теренсом Гизером Батлером, гитаристом Тони Айомми и барабанщиком Биллом Уордом, чтобы сформировать рок-группу Polka Tulk Blues, которую они вскоре переименовали в Earth. В то время как Earth снискали некоторую местную известность, они привлекли внимание звукозаписывающих продюсеров только после того, как группа начала экспериментировать с энергичным, усиленным звуком, который позже будет характеризовать жанр хэви-метал.
Поскольку прозвище группы уже использовалось другой группой, они взяли название Black Sabbath, отсылающее к классическому фильму Бориса Карлоффа.
Слава Black Sabbath
Одноименный дебютный альбом Black Sabbath, выпущенный лейблом Vertigo Records в 1970 году, был в значительной степени раскритикован критиками, но хорошо продавался в Англии и за рубежом. С такими выдающимися треками, как заглавная песня The Wizard и Evil Woman, Black Sabbath достигли топ-10 в Соединенном Королевстве и 23-го места в американском альбомном чарте.
Вторая работа группы, Paranoid (1971), включала в себя оригинальные металлические гимны War Pigs, Iron Man, Fairies Wear Boots и Paranoid и подняла Black Sabbath на новые высоты, возглавив чарты в Великобритании и достигнув 12-й строчки в Соединенных Штатах.
Black Sabbath, 1970 год. Фото: соцсети
Использование группой религиозной символики и мифических тем придало готический оттенок их публичным персонажам. Это также принесло им постоянную критику со стороны правых групп, негативную рекламу, которая просто подпитывала популярность группы среди ее фанатов, в основном молодых мужчин.
Как и в случае с их первыми двумя альбомами, их последующие работы Master of Reality (1971), Vol. 4 (1972) и Sabbath Bloody Sabbath (1973) имели успех в чартах, в конечном итоге достигнув платинового статуса в Соединенных Штатах благодаря таким классическим метал-композициям, как Sweet Leaf, After Forever, Snowblind и Sabbath Bloody Sabbath.
Уход из Black Sabbath
С выходом альбома Sabotage 1975 года судьба группы изменилась к худшему. Несмотря на силу таких песен, как Symptom of the Universe и «Схожу ли я с ума», альбому не удалось достичь того же статуса, что и его предшественникам. Подчеркивая эту смену, они также были вынуждены прервать свой последующий тур, когда Осборн получил травму в аварии на мотоцикле.
Оззи Осборн. Фото: Global Look Press
После выхода альбомов Technical Ecstasy (1976) и Never Say Die (1978) Осборн и его товарищи по группе расстались. Хотя Black Sabbath продолжили бы работать с различными фронтменами в последующие десятилетия, включая Ронни Джеймса Дио, Дейва Донато, Иэна Гиллиама, Гленна Хьюза и Тони Мартина, группа никогда не достигла бы тех высот, которых достигла в эпоху Осборна, когда они написали и записали некоторые из самых запоминающихся песен хэви-метала.
Сольный успех: Blizzard of Ozz и многое другое
В отличие от некоторых артистов, которые канули в безвестность после ухода из групп и которые сделали их знаменитыми, Осборн в 1980 году выступил с сольным дебютом Blizzard of Ozz, который имел оглушительный коммерческий успех. С синглами Crazy Train и Mr. Crowley альбом попал в топ-10 в Соединенном Королевстве и под номером 21 в Соединенных Штатах, где в конечном итоге получил статус мультиплатинового.
Его последующая работа 1981 года «Дневник сумасшедшего» прошла не менее успешно. Однако последовавший тур был полон неудач, включая авиакатастрофу, в которой погибли гитарист Рэнди Роудс и два других члена их окружения.
Оззи Осборн в «Мейпл Лиф-гарденс», 25 апреля 1984 года, Торонто, Канада. Фото: Global Look Press
На протяжении 1980-х годов Осборн продолжал культивировать образ проблемного одиночки и озлобленного бунтаря, а его антисоциальная театральность способствовала его общественной известности. Среди своих выходок он забросал публику сырым мясом и откусил голову живой летучей мыши на сцене.
Не все находили его личность и мрачную музыку настолько привлекательными, и его часто выделяли религиозные консерваторы, которые надеялись продемонстрировать негативное влияние рок-музыки на общество.
Несмотря на эти и другие трудности, включая пребывание в реабилитационном центре в 1986 году, Осборн продолжал добиваться коммерческого успеха: альбомы Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) и No Rest for the Wicked (1988) стали мультиплатиновыми в США. Он открыл 1990-е годы своим шестым сольным альбомом No More Tears (1991), который попал в топ-10 в США и был выпущен с одноименным синглом./p>
В 1992 году Осборн объявил, что тур No More Tears станет его последним. Однако популярность впоследствии выпущенного двойного концертного альбома Live & Loud (1993) заставила Осборна пересмотреть свое решение о завершении карьеры, и альбомная версия I Don't Want to Change the World принесла Осборну его первую премию «Грэмми». Он вернулся в студию для записи в 1995 году альбома Ozzmosis, а на следующий год он начал гастролировать в рамках передвижного металлического фестиваля Ozzfest.
К концу десятилетия звезда Осборна пошла на убыль. Однако он снова оказался в центре внимания в 2001 году с выпуском своего восьмого студийного альбома Down to Earth, который достиг четвертого места в Соединенных Штатах и 19-го в Соединенном Королевстве.
«Семейка Осборнов»
Келли, Шерон, Оззи и Джек Осборн в шоу «Семейка Осборнов». Фото: Global Look Press
Вскоре Осборн еще больше повысил свой статус знаменитости благодаря собственному бренду реалити-шоу. Дебютировав в начале 2002 года, The Osbournes сосредоточились на семейной жизни Осборна и его клана и мгновенно стали хитом. Комическая привлекательность стареющего хедбэнгера, выполняющего такие рутинные задачи, как вынос мусора, очаровала даже тех консерваторов, которые когда-то не любили Осборна.
Шоу просуществовало до 2005 года, получив премию «Эмми» и став одним из самых рейтинговых шоу MTV за все время.
Зал славы
Оззи Осборн и Black Sabbath. Фото: соцсети
В 2005 году Осборн воссоединился с Black Sabbath для тура, а в следующем году легенды хэви-метала были введены в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии посвящения Metallica — одна из бесчисленных групп, на которые Black Sabbath оказали основное влияние, — исполнила Iron Man в честь группы.
Несмотря на годы жестокого обращения со своим телом, Осборн продемонстрировал впечатляющую выносливость, продолжив гастролировать в рамках Ozzfest. Он вернулся в студию, чтобы записать Black Rain (2007), который занял третью строчку в чартах США, а за ним последовал не менее хорошо принятый Scream (2010).
В 2012 году Осборн воссоединился со своими коллегами по группе Sabbath, чтобы дать серию концертов и записать новый студийный альбом «13», который вышел в следующем году.
Оззи Осборн презентует свой новый альбом Scream на Media Markt Alexa. 8 июля 2010 года, Берлин, Германия. Фото: Global Look Press
В 2015 году группа объявила о планах на один заключительный тур, уместно названный The End. В следующем году они также выпустили альбом с таким названием, состоящий из неизданных треков с «13» и нескольких живых выступлений. Тур завершился в родном городе участников группы, Бирмингеме, в феврале 2017 года.
Оззи Осборн и Black Sabbath, 2016 год. Фото: Global Look Press
Год спустя Осборн объявил даты проведения североамериканского этапа No More Tours 2, последнего тура в его карьере. Хотя он отметил, что хотел бы проводить больше времени со своей семьей, легендарный хедбэнгер настаивал на том, что он не уходит на пенсию как музыкант, а продолжит выступать с небольшими концертами и останется участником Ozzfest.
Брак с Шарон, семейная жизнь и «Кругосветное путешествие»
Осборн поженился со своим менеджером Шарон в 1982 году. У них трое общих детей — Джек, Келли и Эйми. Джек и Келли появились со своими родителями в шоу «Семейка Осборнов», но Эйми воспротивилась. У Осборна также было трое детей от предыдущего брака с Тельмой Райли, и теперь у него также есть несколько внуков .
В мае 2016 года Шэрон и Осборн объявили о своих планах развестись после более чем трех десятилетий совместной жизни. По данным Us Weekly, разрыв произошел после того, как Шэрон узнала о предполагаемом романе Осборна с парикмахершей.
Однако два месяца спустя пара, которая пережила так много взлетов и падений вместе, решила попытаться наладить отношения. В июле Осборн, появляясь в программе «Доброе утро, Америка» вместе со своим сыном Джеком, сказал, что их брак не расторгнут.
«Это просто неровность на дороге, — сказал он. — Все снова вернулось на круги своя».
Оззи Осборн с сыном Джеком. Фото: соцсети
Примерно в то же время отец и сын также вернулись в привычное царство реалити-шоу с Ozzy & Jack's World Detour. Длившееся три сезона шоу запечатлело двух путешественников по всему миру, посещающих как знаковые достопримечательности, так и отдаленные достопримечательности.
Диагноз
В интервью с Робином Робертсом из Good Morning America в январе 2020 года Осборн рассказал, что у него была диагностирована болезнь Паркинсона. В следующем месяце он отменил северо-американский этап своего тура No More Tours 2, сославшись на необходимость поездки в Европу для лечения и восстановления.
Однако несколько дней спустя артист показал, что он все еще бушует против the dying of the light, выпустив свой 12-й сольный студийный альбом Ordinary Man, в котором он сотрудничал с Элтоном Джоном, Post Malone и гитаристом Guns N' Roses Слэшем.
Специальный выпуск биографии A & E: «Девять жизней Оззи Осборна»
Постер фильма 2020 года «Девять жизней Оззи Осборна»
На телеканале A & E состоялась премьера специального документального фильма «Биография», удостоенного премии «Эмми», посвященного одной из крупнейших рок-звезд. Благодаря эксклюзивным интервью и архивным кадрам, «Биография: девять жизней Оззи Осборна», премьера которого состоялась 7 сентября на телеканале A & E, рассказывает о многих жизнях и невероятной карьере человека, который десятилетиями олицетворял рок-н-ролл.
Оззи Осборн на церемонии закрытия Игр Содружества 2022 года. 8 августа 2022 года, Бирмингем, Англия. Фото: Global Look Press