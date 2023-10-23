Наигранный пафос и сценический имидж сумаcшедшего: биография фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна

Кто такой Оззи Осборн?

Оззи Осборн прославился в 1970-х годах как фронтмен оригинальной хэви-метал-группы Black Sabbath, исполнив такие культовые песни, как War Pigs, Iron Man и Paranoid. Он начал успешную сольную карьеру в 1979 году, привлекая внимание своими возмутительными публичными выступлениями и вызывая гнев консервативных граждан.

Позже Осборн приобрел новый легион поклонников, снявшись вместе со своей семьей в популярном реалити-шоу The Osbournes.

Ранняя жизнь и карьера

Джон Майкл Осборн родился в семье рабочего класса в Бирмингеме, Англия, 3 декабря 1948 года. Четвертый из шести детей, он получил прозвище Оззи еще в начальной школе, где боролся со своей дислексией. Эти и другие проблемы побудили Осборна бросить школу в возрасте 16 лет, после чего он сменил несколько видов черной работы, включая работу на скотобойне.

Вскоре он совершил серию мелких преступлений, кульминацией которых стал краткий тюремный срок за кражу со взломом.