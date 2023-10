Наигранный пафос и сценический имидж сумаcшедшего: биография фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна

На протяжении 1980-х годов Осборн продолжал культивировать образ проблемного одиночки и озлобленного бунтаря, а его антисоциальная театральность способствовала его общественной известности. Среди своих выходок он забросал публику сырым мясом и откусил голову живой летучей мыши на сцене.

Не все находили его личность и мрачную музыку настолько привлекательными, и его часто выделяли религиозные консерваторы, которые надеялись продемонстрировать негативное влияние рок-музыки на общество.

Несмотря на эти и другие трудности, включая пребывание в реабилитационном центре в 1986 году, Осборн продолжал добиваться коммерческого успеха: альбомы Bark at the Moon (1983), The Ultimate Sin (1986) и No Rest for the Wicked (1988) стали мультиплатиновыми в США. Он открыл 1990-е годы своим шестым сольным альбомом No More Tears (1991), который попал в топ-10 в США и был выпущен с одноименным синглом./p>

В 1992 году Осборн объявил, что тур No More Tears станет его последним. Однако популярность впоследствии выпущенного двойного концертного альбома Live & Loud (1993) заставила Осборна пересмотреть свое решение о завершении карьеры, и альбомная версия I Don't Want to Change the World принесла Осборну его первую премию «Грэмми». Он вернулся в студию для записи в 1995 году альбома Ozzmosis, а на следующий год он начал гастролировать в рамках передвижного металлического фестиваля Ozzfest.

К концу десятилетия звезда Осборна пошла на убыль. Однако он снова оказался в центре внимания в 2001 году с выпуском своего восьмого студийного альбома Down to Earth, который достиг четвертого места в Соединенных Штатах и 19-го в Соединенном Королевстве.

«Семейка Осборнов»