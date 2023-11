Его музыка охватывает целое поколение: биография легенды мировой сцены Мика Джаггера

Сначала группа в основном записывала кавер-версии чужих песен, но Ричардс и Джаггер вместе со своими товарищами по группе вскоре превратились в мощную команду по написанию песен — иногда используя псевдоним Нанкер Фелге для некоторых своих ранних работ.

The Stones впервые попали в британские чарты в 1964 году с кавер-версией песни Бобби Уомака It's All Over Now. В том же году группа выпустила свой дебютный альбом и отправилась в турне по Соединенным Штатам, выпустив свой первый американский хит That Girl Belongs to Yesterday. Вскоре последовали другие хиты, в том числе возглавившие чарты (I Can't Get No) Satisfaction и Paint It Black, а также такие альбомы, как Out of Our Heads (1965) и Aftermath (1966).

Трагедия

В 1967 году личная жизнь Джаггера попала в заголовки газет. Он и его подруга, певица Марианна Фейтфулл, были среди арестованных во время полицейского рейда в загородном доме Ричардса в Англии. Во время обыска полицейские обнаружили запрещенные вещества. И Джаггер, и Ричардс были судимы за преступления, связанные с запрещенными препаратами, но их приговоры были отменены по апелляции.

Два года спустя Джаггер и Фейтфулл были арестованы за хранение запрещенных препаратов после того, как власти провели обыск в лондонском доме Джаггера.

К концу десятилетия Джаггер и остальные участники группы пользовались огромным успехом. Альбом Beggars Banquet был выпущен в 1968 году и отличался простым рок-стилем. Один из его синглов, Jumpin' Jack Flash, занял первую строчку в британских чартах и достиг топ-5 в США