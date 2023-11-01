Его музыка охватывает целое поколение: биография легенды мировой сцены Мика Джаггера

Кто такой Мик Джаггер?
Мик Джаггер, вокалист the Rolling Stones, стал рок-легендой, радуя поклонников более четырех десятилетий. Покинув Лондонскую школу экономики, чтобы основать группу с Китом Ричардсом, Джаггер поднял the Rolling Stones на вершину музыкального мира с такими хитами, как (I Can't Get No) Satisfaction, Angie и Miss You, подняв группу и себя до статуса, неизвестного большинству исполнителей.
Ранняя жизнь и музыкальные влияния
Мик Джаггер в детстве. Фото: соцсети
Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде, Англия. Будучи вокалистом the Rolling Stones, Мик Джаггер стал рок-легендой, известной своими грубыми песнями под влиянием блюза и харизматичным выступлением на сцене. Он радует легион поклонников более четырех десятилетий.
Старший сын учительницы и домохозяйки, Джаггер был хорошим учеником и пользовался популярностью среди своих одноклассников. Он проявил интерес к американскому блюзу и R & B – музыке в раннем возрасте и получил свою первую гитару в 14 лет.
Будучи подростком, Джаггер начал собирать блюзовые записи таких исполнителей, как Мадди Уотерс и Хаулин Вулф. Вскоре он и его друг Дик Тейлор вместе основали группу под названием Little Boy Blue и the Blue Boys с Джаггером в качестве вокалиста.
В 1960 году Джаггер был принят в Лондонскую школу экономики. Он жил дома и ездил в город на занятия. Также работая над своей группой, Джаггер вскоре добавил нового участника, гитариста Кита Ричардса. Эти двое знали друг друга с детства в Дартфорде.
Исследуя вместе зарождающуюся лондонскую блюзовую сцену, Джаггер и Ричардс провели некоторое время в клубе «Илинг». Там они увидели выступление Alexis Korner's Blues Incorporated и были поражены гитаристом Брайаном Джонсом, который выступал в качестве гостя с группой. Через некоторое время Джаггер также появился в качестве приглашенного вокалиста в Blues Incorporated.
Мик Джаггер в молодости. Фото: соцсети
Формирование the Rolling Stones
Джаггер, Ричардс и Тейлор вскоре присоединились к Джонсу, который хотел создать свою собственную группу. Пианист Иэн Стюарт также был одним из первых участников группы, которая впоследствии стала the Rolling Stones. К 1963 году Чарли Уоттс присоединился к группе в качестве барабанщика, а Тейлор ушел, замененный Биллом Уайменом.
Стюарт, однако, остался работать менеджером, а также играть и записываться с группой. Под руководством своего менеджера Эндрю Лоуга Олдхэма the Rolling Stones позиционировались как группа диких и грубых рокеров.
Дикий стиль группы помог им заключить контракт с Decca Records. Джаггер был ключевым компонентом растущего успеха группы, привлекая аудиторию своими сценическими выходками и сексуальной привлекательностью.
The Rolling Stones, Лондон, 1963 год. Фото: соцсети
Сначала группа в основном записывала кавер-версии чужих песен, но Ричардс и Джаггер вместе со своими товарищами по группе вскоре превратились в мощную команду по написанию песен — иногда используя псевдоним Нанкер Фелге для некоторых своих ранних работ.
The Stones впервые попали в британские чарты в 1964 году с кавер-версией песни Бобби Уомака It's All Over Now. В том же году группа выпустила свой дебютный альбом и отправилась в турне по Соединенным Штатам, выпустив свой первый американский хит That Girl Belongs to Yesterday. Вскоре последовали другие хиты, в том числе возглавившие чарты (I Can't Get No) Satisfaction и Paint It Black, а также такие альбомы, как Out of Our Heads (1965) и Aftermath (1966).
Трагедия
В 1967 году личная жизнь Джаггера попала в заголовки газет. Он и его подруга, певица Марианна Фейтфулл, были среди арестованных во время полицейского рейда в загородном доме Ричардса в Англии. Во время обыска полицейские обнаружили запрещенные вещества. И Джаггер, и Ричардс были судимы за преступления, связанные с запрещенными препаратами, но их приговоры были отменены по апелляции.
Два года спустя Джаггер и Фейтфулл были арестованы за хранение запрещенных препаратов после того, как власти провели обыск в лондонском доме Джаггера.
К концу десятилетия Джаггер и остальные участники группы пользовались огромным успехом. Альбом Beggars Banquet был выпущен в 1968 году и отличался простым рок-стилем. Один из его синглов, Jumpin' Jack Flash, занял первую строчку в британских чартах и достиг топ-5 в США
The Rolling Stones, слева направо: Брайан Джонс (1962–69), Мик Джаггер, Чарли Уоттс (1963), Билл Уайман (1962–93) и Кит Ричардс. Лондон, 1969 год. Фото: Global Look Press
В 1969 году в the Stones произошли несколько серьезных изменений. Джонс покинул группу в июне того же года после того, как многочисленные аресты за запрещенные вещества помешали ему уехать из страны в турне по США. Его заменил 20-летний гитарист Мик Тейлор. Джонс был найден утонувшим в своем бассейне менее чем через месяц.
В ответ на безвременную кончину Джонса the Stones дали бесплатный концерт в Гайд-парке 5 июля 1969 года, через два дня после смерти их бывшего товарища по группе. Первоначально запланированный как возможность представить своего нового гитариста, группа посвятила концерт Джонсу.
Перед началом концерта Джаггер прочитал отрывки из «Адонаиса» Перси Шелли, стихотворения о смерти друга. В рамках трибьюта «Рабочие сцены» выпустили сотни «белых бабочек», а «Стоунз» исполнили одну из любимых песен Джонс: «Я твой, и я ее».
Больше просмотров и расширение сети
Вне группы Джаггер расширял свои актерские способности. Он сыграл главного героя, легендарного преступника, в фильме «Нед Келли» (1970).
Анита Палленберг и Мик Джаггер в фильме «Представление». Фото: кадр из фильма 1970 года
В фильме «Представление» (1970) Джаггер сыграл рок-звезду-затворника. Ни один из фильмов не произвел особого впечатления на кинозрителей.
Хотя успех на экране ускользнул от него, Джаггер оставался популярной рок-звездой. У The Stones было несколько хитовых альбомов в 1970-х и начале 80-х, включая Sticky Fingers (1971), Exile on Main St. (1972), Some Girls (1978), Emotional Rescue (1980) и Tattoo You (1981).
Мик Джаггер и Кит Ричардс в Бостонском саду 11 июля 1975 года во время турне по Северной и Южной Америке. Фото: Global Look Press
К середине 1980-х отношения между Джаггером и Ричардсом становились все более напряженными. Джаггер сосредоточил большую часть своей энергии на сольной карьере с неоднозначными результатами.
В то время как его первая работа, She's the Boss 1985 года, продавалась достаточно хорошо, чтобы стать платиновой, его второй альбом Primitive Cool (1987) не смог заинтересовать музыкальных покупателей.
The Rolling Stones в прямом эфире. Европейское турне. 3 Июля 1982 года, Пратерштадион, Вена, Австрия. Опен-эйр Мика Джаггера с микрофоном. Фото: Global Look Press
Зал славы и более поздние альбомы
В 1989 году The Stones были введены в Зал славы рок-н-ролла. Примерно в это же время Джаггер и Ричардс решили снова поработать вместе, в результате чего вышел альбом Steel Wheels (1989), который достиг третьей строчки в чартах альбомов США. Чтобы раскрутить пластинку, группа много гастролировала.
Концерт Rolling Stones в Берлине: Мик Джаггер. 1990 год. Фото: Global Look Press
Джаггер попробовал свои силы в другом сольном альбоме 1993 года — Wandering Spirit, который был встречен с вялым энтузиазмом. В следующем году у него дела пошли намного лучше со следующей работой the Stones, Voodoo Lounge (1994). Пластинка получила высокие оценки критиков, выиграв «Грэмми» за лучший рок-альбом.
В промежутке между записями Bridges to Babylon (1997) и A Bigger Bang (2005) со своей группой Джаггер снова стремился утвердиться в качестве сольного исполнителя с альбомом 2001 года Goddess in the Doorway. Он также сделал карьеру кинопродюсера, работая над такими проектами, как «Женщины» (2008) и анимационный фильм «Рубиновый вторник». Когда-то считавшийся бунтующим рокером, Джаггер был воплощением благопристойности, когда принц Чарльз посвятил его в рыцари в 2003 году.
Исторический концерт в Гаване
The Stones вошли в историю 25 марта 2016 года, когда они сыграли бесплатный концерт для 500 000 человек в Гаване, Куба, где их музыка ранее была запрещена коммунистическим режимом страны за подрывную деятельность. Концерт последовал за историческим визитом президента Барака Обамы всего за несколько дней до этого, который был частью усилий по нормализации отношений США с Кубой.
«За нашу долгую карьеру мы выступали во многих особенных местах, но это шоу в Гаване станет важной вехой для нас и, мы надеемся, для всех наших друзей на Кубе», — говорится в заявлении группы.
Шоу на спортивной арене Ciudad Deportivo в Гаване стало первым концертом группы на Кубе и частью ее южноамериканского турне 2016 года.
Выступление the Rolling Stones на концерте в Гаване, Куба. Фото: соцсети
Джаггер и его товарищи по группе продолжали очаровывать поклонников своими живыми выступлениями, но им пришлось отложить турне по Северной Америке, начало которого было запланировано на 20 апреля 2019 года, чтобы дать Джаггеру возможность восстановиться после операции на сердце.
Личная жизнь и дети
Джаггер — отец восьмерых детей. У него есть дочь по имени Карис Хант Джаггер, родившаяся 4 ноября 1970 года от актрисы Марши Хант. Примерно в это же время Джаггер начал встречаться с Бьянкой Перес Морено де Масиас. Пара была жената с 1971 по 1980 год и 21 октября 1971 года у них родилась дочь Джейд Шин Иезавель.
В 1990 году Джаггер женился на своей давней подруге, модели Джерри Холл. У них было четверо общих детей: сыновья Джеймс Лерой Огастин (родился 28 августа 1985 года) и Габриэль Люк Борегар (родился 13 декабря 1997 года) и дочери Элизабет Скарлетт (родилась 2 марта 1984 года) и Джорджия Мэй Айиша (родилась 12 января 1992 года).
Мик Джаггер, Джерри Холл и их дети. Фото: соцсети
Их отношения закончились в 1999 году после того, как Холл обнаружил, что у Джаггера был роман с моделью Лучаной Хименес Морад. После первоначального спора об отцовстве было установлено, что Джаггер является отцом сына Морад — Лукаса Мориса Морада, который родился 18 мая 1999 года.
Джаггер также был романтически связан с дизайнером Л'Реном Скоттом, который запустил модный бренд в 2006 году. В марте 2014 года сообщалось, что Скотт была найдена мертвой в возрасте 49 лет.
В июле 2016 года появилась новость о том, что Джаггер снова станет отцом в возрасте 73 лет. 8 декабря 2016 года у него и его 29-летней подруги-балерины Мелани Хэмрик родился сын, Деверо Октавиан Бэзил Джаггер. Пара начала встречаться в 2014 году.
Мик Джаггер и его жена Мелани Хэмрик на июньском гала-концерте Американского театра балета в Метрополитен-опера 22 июня 2023 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press