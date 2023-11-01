Его музыка охватывает целое поколение: биография легенды мировой сцены Мика Джаггера

Майкл Филипп Джаггер родился 26 июля 1943 года в Дартфорде, Англия. Будучи вокалистом the Rolling Stones, Мик Джаггер стал рок-легендой, известной своими грубыми песнями под влиянием блюза и харизматичным выступлением на сцене. Он радует легион поклонников более четырех десятилетий.

Старший сын учительницы и домохозяйки, Джаггер был хорошим учеником и пользовался популярностью среди своих одноклассников. Он проявил интерес к американскому блюзу и R & B – музыке в раннем возрасте и получил свою первую гитару в 14 лет.

Будучи подростком, Джаггер начал собирать блюзовые записи таких исполнителей, как Мадди Уотерс и Хаулин Вулф. Вскоре он и его друг Дик Тейлор вместе основали группу под названием Little Boy Blue и the Blue Boys с Джаггером в качестве вокалиста.

В 1960 году Джаггер был принят в Лондонскую школу экономики. Он жил дома и ездил в город на занятия. Также работая над своей группой, Джаггер вскоре добавил нового участника, гитариста Кита Ричардса. Эти двое знали друг друга с детства в Дартфорде.

Исследуя вместе зарождающуюся лондонскую блюзовую сцену, Джаггер и Ричардс провели некоторое время в клубе «Илинг». Там они увидели выступление Alexis Korner's Blues Incorporated и были поражены гитаристом Брайаном Джонсом, который выступал в качестве гостя с группой. Через некоторое время Джаггер также появился в качестве приглашенного вокалиста в Blues Incorporated.