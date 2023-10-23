«Рождена в ближайшем роддоме»: сестра Марии Шукшиной пытается отсудить квартиру родителей

Семейный конфликт из-за имущества в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной никак не разрешится.
В квартире на улице Бочкова в Москве дочь Шукшиных Ольга проживает с самого детства. Адвокат Ольги Васильевны Юлия Вербицкая-Линник уверена, что старшая дочь имеет все преимущества, чтобы единолично обладать квадратными метрами:
«Ольга Васильевна была рождена по этому адресу в ближайшем роддоме».
Адвокат поделилась с Teleprogramma.pro тем, что Ольга неоднократно предлагала другим собственникам выкупить их долю, но пока безрезультатно. Сейчас сестра Марии Шукшиной проживает в этой квартире вместе с мамой Лидией Николаевной.
«К сожалению, наличие любых иных собственников ставит наследие Василия Макаровича Шукшина под угрозу. По этой причине Ольга Васильевна в этой квартире проживает и охраняет имущество».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Младшая дочь Мария не принимает в этом участие.
«Видимо, у Марии Васильевны иные цели. Она не принимает участие в культурных мероприятиях, которые организовывает Ольга Васильевна и не поддерживает ее», - добавила адвокат.
Напомним, недавно Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к внучке Анне Трегубенко с просьбой одуматься и продать или подарить долю, которую она получила от матери Марии, своей тете. На что Анна категорически не соглашается и заканчивать имущественный спор таким образом не намерена.