«Рождена в ближайшем роддоме»: сестра Марии Шукшиной пытается отсудить квартиру родителей

Семейный конфликт из-за имущества в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной никак не разрешится.

В квартире на улице Бочкова в Москве дочь Шукшиных Ольга проживает с самого детства. Адвокат Ольги Васильевны Юлия Вербицкая-Линник уверена, что старшая дочь имеет все преимущества, чтобы единолично обладать квадратными метрами:

«Ольга Васильевна была рождена по этому адресу в ближайшем роддоме».

Адвокат поделилась с Teleprogramma.pro тем, что Ольга неоднократно предлагала другим собственникам выкупить их долю, но пока безрезультатно. Сейчас сестра Марии Шукшиной проживает в этой квартире вместе с мамой Лидией Николаевной.

«К сожалению, наличие любых иных собственников ставит наследие Василия Макаровича Шукшина под угрозу. По этой причине Ольга Васильевна в этой квартире проживает и охраняет имущество».

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Младшая дочь Мария не принимает в этом участие.

«Видимо, у Марии Васильевны иные цели. Она не принимает участие в культурных мероприятиях, которые организовывает Ольга Васильевна и не поддерживает ее», - добавила адвокат.

Напомним, недавно Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к внучке Анне Трегубенко с просьбой одуматься и продать или подарить долю, которую она получила от матери Марии, своей тете. На что Анна категорически не соглашается и заканчивать имущественный спор таким образом не намерена.