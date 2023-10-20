От модельной карьеры к семейной идиллии: история жизни Ольги Вайнилович — жены Вадима Галыгина

Детство и юность
Ольга Вайнилович (это ее девичья фамилия) родилась 9 января 1986 года в Беларуси. Красивая и белокурая, как ангел, в детстве малышка заставляла взрослых умиляться.
В школьные годы Оля удивляла всех своим умом, доказав, что интеллект никак не связан с цветом волос. Она не только была одной из самых популярных девочек в школе, но и прилежно училась, была ответственной и воспитанной.
Мама и папа Оли во всем поддерживали свою дочь. Когда она увлеклась музыкой, ее отдали учиться вокалу. Преподаватели отмечали успехи ученицы, ее способность к пению и то, как уверенно она вела себя на сцене. Правда, через два года Вайнилович надоело заниматься. Однако, полученных знаний оказалось достаточно для дальнейшего развития в музыкальном направлении.
Ольга Вайнилович с мамой. Фото: социальные сети
Карьера модели
Помимо отличного интеллекта, красивой внешности Вайнилович обладала еще и модельными данными. Во время учебы в старших классах Ольга попала в модельную студию, где научилась дефилировать по подиуму и позировать перед камерой.
Уже скоро начинающую модель заметили и предложили заключить контракты с международными агентствами. Но Вайнилович не захотела становиться профессиональной моделью и решила строить музыкальную карьеру.
Модель Ольга Вайнилович. Фото: кадр из видео в социальных сетях
Музыкальная группа
В 2004 году на эстраде Беларуси родилась новая музыкальная группа Topless, созданная по подобию «ВИА Гра». Три красотки — Оля Вайнилович, Анастасия Косенкова и Наталья Деруго исполняли запоминающиеся треки, участвовали в различных шоу, организовывали пикантные фотосессии.
Состав группы неоднократно менялся, оставалась постоянной солисткой лишь Ольга. Из новеньких были: Татьяна Лукашенко, Анна Гомонова, Валерия Ботякова. Группа Topless появлялась на эстраде до 2009 года, потом квартет развалился. Будущая жена Вадима Галыгина уехала в Москву.
Модель и певица Ольга Вайнилович. Фото: социальные сети
Личная жизнь
С комиком Вадимом Галыгиным Ольга познакомилась еще во время создания группы Topless, когда Вайнилович проходила кастинг. В то время артист был женат на Дарье Овечкиной, поэтому отношения с Олей были сугубо дружескими.
Несмотря на тот факт, что после развода Вадим еще какое-то время жил один, Вайнилович все равно называли разлучнице, разбившей семью.
После расставания с Дарьей, Вадим пригласил Ольгу на свидание, уже в конце которого понял, что влюбился.
Ольга Вайнилович с мужем Вадимом Галыгиным. Фото: социальные сети
В 2010 году на сцене фестиваля Comedy Club в Турции Галыгин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Она сказала: «Да», и 30 июля пара заключила официальный союз.
Торжество держалось в тайне от журналистов, о нем знал только узкий круг родных, друзей и коллег. Праздновали в Минске, на родине жениха и невесты. Все гости и виновники мероприятия были одеты в черный и белый цвета.
Семейная чета Галыгиных на свадьбе. Фото: социальные сети
Молодые приехали на вишневом Bentley, украшенном чайными розами. Гуляли три дня.
Свадебным ведущим был коллега Вадима по Comedy Club, друг семьи, а затем и крестный отец младшего сына Галыгиных Павел Воля.
В следующем году,1 мая, у Галыгиных появился первенец - сын, которого назвали в честь отца, — Вадим. Он увлекается футболом, но так же, как и все в семье, развивается и в творчестве — занимается вокалом.
Ольга Вайнилович с мужем и сыном. Фото: социальные сети
Летом 2019 года снова произошло радостное событие в звездной семье. Вадим Галыгин в своем блоге поделился фото с младенцем и сообщил о рождении второго сына — Ивана.
Счастливая мама Ольга Вайнилович с сыном. Фото: социальные сети
Ольга Вайнилович — жена и мама
Ольгу Вайнилович можно назвать «светской львицей». Ее можно встретить на премиях, премьерах. Певица часто появляется в шоу на ТНТ, где долгое время работал ее супруг.
Ольга Вайнилович и Вадим Галыгин. Фото: социальные сети
Но в основном бывшая модель занимается воспитанием детей.
Ольге, несмотря на то, что она уже дважды мама, удается сохранять восхитительную фигуру. В этом немалую роль сыграли занятия спортом: Вайнилович не забывает про физические упражнения, бегает и увлекается сноубордом.
Ольга Вайнилович — обладательница стройной фигуры. Фото: социальные сети
Ольга очень любит свою старшую сестру Ирину, рожденную так же, как и она в январе.
Родственницы поддерживают друг друга и не стесняются проявлять свои чувства публично. Часто под фото с сестрой Ольга пишет, как сильно она любит Ирину, и что роднее у нее нет никого.
Ирина стала крестной мамой для Вадима Галыгина – младшего.
Ольга Вайнилович с сестрой и мужем. Фото: социальные сети