От модельной карьеры к семейной идиллии: история жизни Ольги Вайнилович — жены Вадима Галыгина

Детство и юность

Ольга Вайнилович (это ее девичья фамилия) родилась 9 января 1986 года в Беларуси. Красивая и белокурая, как ангел, в детстве малышка заставляла взрослых умиляться.

В школьные годы Оля удивляла всех своим умом, доказав, что интеллект никак не связан с цветом волос. Она не только была одной из самых популярных девочек в школе, но и прилежно училась, была ответственной и воспитанной.

Мама и папа Оли во всем поддерживали свою дочь. Когда она увлеклась музыкой, ее отдали учиться вокалу. Преподаватели отмечали успехи ученицы, ее способность к пению и то, как уверенно она вела себя на сцене. Правда, через два года Вайнилович надоело заниматься. Однако, полученных знаний оказалось достаточно для дальнейшего развития в музыкальном направлении.