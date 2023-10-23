Съемки в кино, участие в известной группе и дизайнерские проекты: чем известна красавица Ферги

Кто такая Ферги?
Певица Ферги начала свою карьеру, появляясь в рекламных роликах и в актерском составе Kids Incorporated в 1984 году. Позже она присоединилась к хип-хоп-рок-группе the Black Eyed Peas, и их альбом 2003 года Elephunk стал хитом благодаря таким синглам, как Where Is The Love? и Hey Mama. Ферги также выпустила два альбома в качестве сольной исполнительницы — The Dutchess и Double Dutchess.
Ранняя жизнь
Ферги в детстве. Фото: соцсети
Ферги (настоящее имя Стейси Энн Фергюсон) родилась 27 марта 1975 года в Гасиенда-Хайтс, Калифорния, певица и автор песен Ферги впоследствии стала участницей популярной хип-хоп-рок-группы the Black Eyed Peas, а также успешной сольной исполнительницей.
Ферги начинала как актриса, снимаясь в рекламных роликах и озвучивая, прежде чем присоединиться к актерскому составу Kids Incorporated в 1984 году. В шоу участвовали участники вымышленной музыкальной группы под названием Kids Incorporated, и Ферги получила шанс продемонстрировать свои певческие способности.
Позже шоу было приобретено каналом Disney. Наряду с Ферги в программе были представлены другие будущие исполнители, такие как Дженнифер Лав Хьюитт и Эрик Бальфур. Она оставалась в шоу на протяжении шести сезонов.
Ферги (в центре) и Kids Incorporated (1984). Фото: соцсети
В 1990-х годах Ферги объединила усилия со Стефани Ридель и бывшей участницей Kids Incorporated Рене Сэндс (также известной как Рене Сандстром), чтобы сформировать поп-группу Wild Orchid. Они выпустили свой первый одноименный альбом в 1996 году, который породил скромные хиты At Night I Pray, «Погови со мной» и «Сверхъестественное». Их последующий альбом 1998 года, Oxygen, удался не так хорошо, как первоначальные.
Поскольку ее музыкальная карьера не пошла на взлет, Ферги начала много тусоваться и в конце концов пристрастилась к запрещенным препаратам. В конце концов она решила покончить со своими жесткими тусовками, отказавшись от пагубных пристрастий в 2002 году. В более позднем интервью журналу TIME Ферги сказала, что препарат «был самым трудным парнем, с которым ей когда-либо приходилось расставаться».
Black Eyed Peas
Пытаясь наладить свою жизнь, Ферги присоединилась к Black Eyed Peas — зарождающейся хип-хоп-группе с популярными последователями.
Black Eyed Peas в составе: Апл де Ап, Ферги, Уилл.I.am и Табу. Фото: Global Look Press
Ее первым альбомом с группой был Elephunk 2003 года выпуска, который стал огромным хитом благодаря нескольким успешным синглам, включая Where Is The Love? В нем также звучал вокал Джастина Тимберлейка и Hey Mama. Группа получила премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой за песню Let's Get It Started — еще один хит Elephunk.
Группа, в которую также входят apl.de.ap, will.i.am и Taboo, выпустили в 2005 году последующий альбом Monkey Business, который достиг вершины чартов рэпа, R & B и хип-хопа и занял второе место в Billboard 200. Демонстрируя разнообразный характер своей музыки, группа получила премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение за Don't Phunk With My Heart в 2005 году и «Грэмми» за лучшее поп-исполнение за My Humps в 2006 году.
Ферги в составе Black Eyed Peas выступает на фестивале Outside Lands. Сан-Франциско 29 августа 2009 года. Фото: Global Look Press
Black Eyed Peas пережили очередную волну успеха в чартах в 2009 году с выпуском альбома E.N.D. Запись достигла вершины чарта альбомов Billboard, чему способствовали такие песни, как I Gotta Feeling и Boom Boom Pow. В 2010 году группа выпустила свой шестой студийный альбом The Beginning.
Сольный успех
В 2006 году Ферги осуществила мечту, которая была у нее со времен «Дикой орхидеи», — записала свой собственный сольный альбом. С The Dutchess она достигла вершины чартов с такими хитами, как London Bridge, Glamorous и Big Girls Don't Cry.
Ферги продемонстрировала способность работать с различными стилями и настроениями на записи — от эмоциональных баллад до танцевальных треков с элементами хип-хопа и песен с оттенками регги.
Ферги выступает на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу, Бразилия, 4 ноября 2010 года. Фото: Global Look Press
Продолжая заниматься сольной карьерой, Ферги записала песню A Little Party Never Killed Nobody («Все, что у нас есть») для саундтрека к фильму «Великий Гэтсби» в 2013 году. В следующем году Ферги выпустила сингл L. A. Love.
В 2017 году певица выпустила свой второй студийный альбом — Double Dutchess, в который вошли совместные работы с Ники Минаж, YG и Риком Россом. Примерно в то же время will.i.am сказал, что Black Eyed Peas продвигаются вперед над новым альбомом без Ферги, сигнализируя об окончании ее вклада в группу.
Мода, кино и телевидение
Ферги в рекламе фирмы Candies. Фото: соцсети
В 2004 году она была включена журналом People в список «50 самых красивых людей в мире». В 2007 году Ферги появилась в серии рекламных роликов Candies — компании по производству обуви, одежды и аксессуаров. Большая поклонница моды, Ферги сделала больше, чем просто модель. Она также подписала контракт на разработку двух коллекций сумок для Kipling North America.
Ферги в мюзикле «Девять». Фото: кадр из фильма 2009 года
Кроме того, Ферги сыграла небольшие роли в таких фильмах, как «Посейдон» (2006) и «Грайндхаус» (2007). Она также появилась в мюзикле 2009 года «Девять» с Дэниелом Дэй-Льюисом, Пенелопой Круз и Джуди Денч.
Вскоре после выпуска своего второго альбома в январе 2018 года Ферги начала вести шоу-конкурс певцов The Four.
Ферги — ведущая шоу The Four. Фото: Global Look Press
Она также исполнила национальный гимн перед матчем всех звезд НБА того года — джазовым, страстным выступлением, которое вызвало бурю эмоций в социальных сетях.
Личная жизнь
В январе 2009 года Ферги вышла замуж за актера Джоша Дюамеля. В августе 2013 года у них родился первый ребенок, Эксл Джек. В сентябре 2017 года пара объявила, что расстается после восьми лет брака.
Ферги с Джошем Дюамель и сыном. Фото: соцсети
«С абсолютной любовью и уважением мы решили расстаться как пара в начале этого года, — говорится в совместном заявлении супругов. — Чтобы дать нашей семье наилучшую возможность приспособиться, мы хотели сохранить это как личное дело, прежде чем делиться им с общественностью. Мы есть и всегда будем едины в поддержке друг друга и нашей семьи».