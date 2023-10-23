Съемки в кино, участие в известной группе и дизайнерские проекты: чем известна красавица Ферги

Ферги (настоящее имя Стейси Энн Фергюсон) родилась 27 марта 1975 года в Гасиенда-Хайтс, Калифорния, певица и автор песен Ферги впоследствии стала участницей популярной хип-хоп-рок-группы the Black Eyed Peas, а также успешной сольной исполнительницей.

Ферги начинала как актриса, снимаясь в рекламных роликах и озвучивая, прежде чем присоединиться к актерскому составу Kids Incorporated в 1984 году. В шоу участвовали участники вымышленной музыкальной группы под названием Kids Incorporated, и Ферги получила шанс продемонстрировать свои певческие способности.

Позже шоу было приобретено каналом Disney. Наряду с Ферги в программе были представлены другие будущие исполнители, такие как Дженнифер Лав Хьюитт и Эрик Бальфур. Она оставалась в шоу на протяжении шести сезонов.