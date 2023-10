Съемки в кино, участие в известной группе и дизайнерские проекты: чем известна красавица Ферги

Ее первым альбомом с группой был Elephunk 2003 года выпуска, который стал огромным хитом благодаря нескольким успешным синглам, включая Where Is The Love? В нем также звучал вокал Джастина Тимберлейка и Hey Mama. Группа получила премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой за песню Let's Get It Started — еще один хит Elephunk.

Группа, в которую также входят apl.de.ap, will.i.am и Taboo, выпустили в 2005 году последующий альбом Monkey Business, который достиг вершины чартов рэпа, R & B и хип-хопа и занял второе место в Billboard 200. Демонстрируя разнообразный характер своей музыки, группа получила премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение за Don't Phunk With My Heart в 2005 году и «Грэмми» за лучшее поп-исполнение за My Humps в 2006 году.