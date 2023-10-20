Жизнь и карьера модели Екатерины Григорьевой: как детские мечты стали реальностью

Еще в школе Катя мечтала стать моделью. В 9 лет она начала заниматься бальными танцами, участвовала в соревнованиях и даже побеждала.

Но получив высшее образование, девушка бросила балет и подала документы в мурманский технический университет на маркетолога. Чуть позже в Мурманск переехала и ее сестра, поступив на экономический факультет.