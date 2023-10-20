Жизнь и карьера модели Екатерины Григорьевой: как детские мечты стали реальностью

Детство и юность
В начале осени, 15 сентября 1988 года, в семье Григорьевых в закрытом военном городке Высоком появилась на свет девочка Катя.
Родители Сергей и Алла воспитывали двоих дочерей: через два года после Кати родилась Валя. Девочки росли в семье военного, с детства почитали старших, росли послушными и беспроблемными детьми.
Екатерина Григорьева в детстве. Фото: социальные сети
Еще в школе Катя мечтала стать моделью. В 9 лет она начала заниматься бальными танцами, участвовала в соревнованиях и даже побеждала.
Но получив высшее образование, девушка бросила балет и подала документы в мурманский технический университет на маркетолога. Чуть позже в Мурманск переехала и ее сестра, поступив на экономический факультет.
Екатерина Григорьева с сестрой Валентиной. Фото: социальные сети
Модельная карьера
В Мурманске Катя начала воплощать свою модельную мечту в реальность: она посещала многочисленные кастинги. Ее внешние данные прекрасно подходили для профессии манекенщицы. При росте 180 см и весе 54, с параметрами тела 83/61/89 вкупе с зелеными глазами девушка вскоре получила приглашение на работу в Азии.
Но родители выступили против поездки и настояли, чтобы дочь сначала окончила вуз.
Екатерина Григорьева в спортзале. Фото: социальные сети
В 2009 году сестры Григорьевы приняли участие в конкурсе «Краса Заполярья». Екатерина стала второй вице-мисс, а Валя — первой.
Через год модель боролась за звание титула «Мисс Россия». В финал девушка не попала и призналась, что чувствовала себя тем неловко. Через 2 года Катя снова попробовала свои силы и попала в Топ-10 красоток. К повторному участию в «Мисс Россия» девушка подошла ответственно: вернулась к натуральному цвету волос и похудела на 7 кг.
В 2012 году Катя вместе с сестрой Валей стали лучшими в реалити-шоу «Топ-модель по-русски» с ведущей Ириной Шейк. Катя попала в финал и оказалась на 2-м месте, ее сестра — на 3-м.
Сестры Григорьевы на отдыхе. Фото: социальные сети
Екатерина после шоу подписала контракт с The Lions Model Management (Нью-Йорк) и Oui Management (Париж).
С 2014 года Катя стала появляться на международных показах высокой моды, открывала Неделю моды в Нью-Йорке. Там ее приметили многие крупные бренды. В их числе оказался и Victoria’s Secret. Модель в 2015 году стала второй россиянкой, кто получил статус «ангела» в компании.
Екатерина появлялась на обложках журналов всего мира, в том числе турецкого Vogue, французского Numéro, британского Glamour.
Российская модель Екатерина Григорьева на показе мод. Фото: социальные сети
Личная жизнь
В августе 2015 года Екатерина вышла замуж за военного офицера Александра. Свадьба была в Санкт-Петербурге.
В качестве свадебного наряда невеста надела длинное кружевное платье Zac Posen со шлейфом и длинной фатой, а жених появился перед гостями в черном смокинге. Брак распался, спустя полгода. По слухам, супруг мечтал о детях, а его жена решила строить карьеру модели.
Модель Екатерина Григорьева в свадебном платье с сестрой Валентиной. Фото: социальные сети
Уже в июне 2016 года красавица опубликовала в соцсети романтичное фото с вратарем «Динамо» Антоном Шуниным.
Они познакомились еще в 2015 году по мобильному приложению, благодаря приложению. Оказались рядом в Шереметьево: он улетал на матч, а она — на шоу Victoria’s Secret.
Екатерина Григорьева с мужем. Фото: социальные сети
В начале апреля 2018 года Антон сделал Екатерине предложение. Немного позже спортсмен попросил руки девушки у ее родителей.
3 июля влюбленные поженились, надели друг другу по колечку с бриллиантами Graff в загсе, а продолжили праздновать в подмосковном ресторане на Рублево-Успенском шоссе в узком кругу друзей и родных.
Екатерина Григорьева и ее супруг Антон Шунин на свадьбе. Фото: социальные сети
Через два года, 22 мая, Екатерина родила дочку, которую родители назвали Софией. Лицо малышки мама показала только, когда девочке исполнился год.
София — дочь Екатерины Григорьевой. Фото: социальные сети
Екатерина Григорьева — счастливая мама
Топ-модель, являющаяся частью итальянского Monster Management, после рождения дочери полностью посвятила себя материнским заботам и ушла в декрет. Ее муж в то же время был основным вратарем сборной России на отборочных матчах ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии, а летом — на Евро-2020.
Модель Екатерина Григорьева. Фото: социальные сети