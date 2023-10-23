Прирожденная актриса и муза Педро Альмодовара: путь к успеху Пенелопы Круз

Последние фильмы

Вернувшись к испаноязычным фильмам, Круз появилась в фильме «Бандидки» (2006) с подругой и партнершей по фильму Сальмой Хайек. В том же году она снялась в «Возвращение», еще одном фильме Альмодовара; режиссер сделал эту роль специально для Круз, и ее игра принесла ей номинацию на премию Оскар как лучшая актриса. Год спустя Круз получила свою первую премию «Оскар» (лучшая актриса второго плана) за фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» (2008).

«[Пенелопа Крус] для меня муза в том смысле, что муза — это тот, кто делает тебя лучше, чем ты есть. Я думаю, что с ней я лучший режиссер, потому что она считает, что я лучше, чем я есть, и что слепая вера дает мне много сил». - Педро Альмодовар

Год спустя Крус воссоединилась с Альмодоваром для фильма Los Abrazos Rotos («Разомкнутые объятия»), вышедшего в 2009 году. В том же году она сыграла второстепенную роль в мюзикле «Девять» с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли в роли известного итальянского режиссера.

Круз сыграла Карлу, любовницу режиссера и лишь одну из многих женщин в его жизни. В фильме, адаптированном из бродвейского шоу, снял Роб Маршалл, в нем также приняли участие Николь Кидман, Джуди Денч и Софи Лорен. За роль Карлы в фильме Круз была номинирована на премию Оскар как лучшая актриса второго плана.

Что касается комедии, Круз сыграла роль в фильме «Секс в большом городе 2» 2010 года. В 2011 году она воссоединилась с Джонни Деппом в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Она воссоединилась с Вуди Алленом в фильме 2012 года «Римские приключения». В 2013 году Крус снова поработала с Педро Альмодоваром в фильме «Я очень возбужден» (Los amantes pasajeros).

За это время она снималась и в более серьезных ролях. В фильме «Рожденный дважды» (2012) она сыграла Джемму, мать, которая возвращается в город Сараево спустя годы после побега от войны со своим единственным ребенком. В 2013 году она снялась вместе с Майклом Фассбендером в триллере Ридли Скотта «Советник».

В 2015 году она снялась в испанском фильме «Ма Ма», в котором также выступила сопродюсером. В следующем году она появилась в роли секретного агента в комедии «Образцовый самец 2» и в британской шпионской комедии «Братья из Гримсби».

В январе 2018 года Круз сыграла икону моды Донателлу Версаче во второй части «Американской истории преступлений» Райана Мерфи под названием «Убийство Джанни Версаче».