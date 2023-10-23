Прирожденная актриса и муза Педро Альмодовара: путь к успеху Пенелопы Крус

Кто такая Пенелопа Крус?
Актриса Пенелопа Крус в юном возрасте изучала классический балет, позже переехала в Голливуд, чтобы заняться актерским мастерством. Вскоре она сыграла роли вместе с Мэттом Деймоном и Томом Крузом.
Она получила премию «Оскар», став первой испанской актрисой, получившей эту награду, за роль в фильме «Вики Кристина Барселона» (2008). Крус вышла замуж за своего партнера по фильму «Вики Кристина Барселона», испанского актера Хавьера Бардема, в 2010 году.
Пенелопа Крус целует своего «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана на 81-й церемонии вручения премии «Оскар», 22 февраля 2009 г. – Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Пенелопа Крус Санчес родилась 28 апреля 1974 года в Алькобендасе, Мадрид, Испания. Она стала старшей из троих детей в семье. Ее отец, Эдуардо, работал автомехаником, а мать, Энкарна, была парикмахером. Будучи ребенком, Крус развлекала свою семью, воспроизводя телевизионную рекламу.
Несмотря на то что она была прирожденной актрисой, она выбрала танец как вид исполнительского искусства. Она девять лет изучала классический балет в Национальной консерватории Испании, а затем переехала в Нью-Йорк, чтобы танцевать под руководством ряда выдающихся исполнителей.
Когда ей было 15 лет, Крус нашла свое истинное призвание, обойдя 300 других девушек на конкурсе агентств талантов. После этого раннего успеха она получила несколько ролей танцовщицы в музыкальных клипах, а также выступление ведущей программы La Quinta Marcha на испанском телевидении. Она приняла участие во французском телесериале «Розовая серия» (1986–1991).
Испанское кино
Крус дебютировала в кино в 1992 году в мрачном фильме «Ветчина, ветчина». Режиссер фильма, который не смог пригласить Крус на главную роль в другом фильме из-за ее юного возраста, подождал, пока она станет достаточно взрослой для его следующего фильма.
Ее игра принесла ей номинации как на премию Союза испанских актеров новичкам, так и на премию Гойи (премия испанской киноакадемии) за лучшую женскую роль в главной роли. Год спустя Крус сыграла Лус в «Изящная эпоха» (1992). Фильм получил «Оскар» (лучший фильм на иностранном языке), практически завоевал премию «Гойя» и принес Крус премию Союза испанских актеров за лучшую роль второго плана.
Пройдя впечатляющее обучение ремеслу, Крус заслужила свое место в испанском кинематографе в качестве исполнительницы главных ролей. Ее резюме продолжало расти в течение следующих нескольких лет, снимая по три-четыре фильма в год.
В 1997 году Крус исполнила роль Изабель Пласа Кабальеро в фильме «Живая плоть», что ознаменовало ее первую совместную работу с всемирно известным режиссером Педро Альмодоваром, который, в свою очередь, стал другом на всю жизнь, а также ее проводником к мировой славе. Крус получила дальнейшее признание критиков за свою роль в фильме.
Два года спустя, в 1999 году, Крус получила роль в другом фильме режиссера Альмодовара «Все о моей матери», который впоследствии получил премии «Оскар» и BAFTA (лучший фильм на иностранном языке). Имея за плечами серию уважаемых фильмов, к этому времени Крус была востребована по обе стороны Атлантического океана.
Пенелопа Крус и Хорхе Санс. Фото: кадр из к/ф «Изящная эпоха» (1992)
Голливудские фильмы
В возрасте 25 лет Крус приняла смелое решение переехать в Голливуд, штат Калифорния. Полностью владея собой и находясь на пике своей карьеры, она взяла на себя роль помешанной на контроле и успешного шеф-повара в фильме «Женщина сверху» (2000). В том же году она сыграла романтическую главную роль в вестерне Билли Боба Торнтона «Неукротимые сердца». Оба фильма получили успех у критиков.
Следующий фильм Крус «Открой глаза» привлек внимание режиссера Кэмерона Кроу и киноиконы Тома Круза. Впечатленный сценарием и актрисой, дуэт создал американский ремейк фильма «Ванильное небо» (2001). Фильм помог сделать Крус кроссовером успеха, и ее последующие отношения с коллегой по фильму Томом Крузом прочно засветили ее в заголовках американских газет.
Крус еще раз доказала, что может постоять за себя среди звездных актеров в 2001 году, когда снялась вместе с Джонни Деппом в фильме «Кокаин». В том же году она появилась в фильме «Выбор капитана Корелли»; ее исполнение принесло ей номинацию на Европейскую кинопремию за лучшую женскую роль.
В следующем фильме Крус «Проснувшись в Рино» (2002) она появилась вместе с Билли Бобом Торнтоном и Патриком Суэйзи. Романтическая комедия о двух парах, направляющихся на шоу грузовиков-монстров, получила мало кассовых сборов.
В 2005 году Крус появилась в комедийном приключенческом фильме «Сахара». Вскоре после начала съемок актриса начала годичные отношения со своим коллегой по фильму «Сахара» Мэтью МакКонахи. Позже пара рассталась, как сообщается, сославшись на противоречивые графики съемок.
Пенелопа Крус и Мэттью МакКонахи. Фото: кадр из к/ф «Сахара» (2005)
Последние фильмы
Вернувшись к испаноязычным фильмам, Крус появилась в фильме «Бандитки» (2006) с подругой и партнершей по фильму Сальмой Хайек. В том же году она снялась в «Возвращении», еще одном фильме Альмодовара; режиссер сделал эту роль специально для Крус, и ее игра принесла ей номинацию на премию «Оскар» как лучшая актриса. Год спустя Крус получила свою первую премию «Оскар» (лучшая актриса второго плана) за фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» (2008).
«[Пенелопа Крус] для меня муза в том смысле, что муза — это тот, кто делает тебя лучше, чем ты есть. Я думаю, что с ней я лучший режиссер, потому что она считает, что я лучше, чем я есть, и что слепая вера дает мне много сил», — отмечал Педро Альмодовар.
Год спустя Крус воссоединилась с Альмодоваром для фильма Los Abrazos Rotos («Разомкнутые объятия»), вышедшего в 2009 году. В том же году она сыграла второстепенную роль в мюзикле «Девять» с Дэниелом Дэй-Льюисом в главной роли в роли известного итальянского режиссера.
Крус сыграла Карлу, любовницу режиссера и лишь одну из многих женщин в его жизни. Фильм, адаптированный из бродвейского шоу, снял Роб Маршалл, в нем также приняли участие Николь Кидман, Джуди Денч и Софи Лорен. За роль Карлы в фильме Крус была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана.
Что касается комедии, Крус сыграла роль в фильме «Секс в большом городе 2» 2010 года. В 2011 году она воссоединилась с Джонни Деппом в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Она воссоединилась с Вуди Алленом в фильме 2012 года «Римские приключения». В 2013 году Крус снова поработала с Педро Альмодоваром в фильме «Я очень возбужден» (Los amantes pasajeros).
За это время она снималась и в более серьезных ролях. В фильме «Рожденный дважды» (2012) она сыграла Джемму, мать, которая возвращается в город Сараево спустя годы после побега от войны со своим единственным ребенком. В 2013 году она снялась вместе с Майклом Фассбендером в триллере Ридли Скотта «Советник».
В 2015 году она снялась в испанском фильме «Ма Ма», в котором также выступила сопродюсером. В следующем году она появилась в роли секретного агента в комедии «Образцовый самец 2» и в британской шпионской комедии «Братья из Гримсби».
В январе 2018 года Крус сыграла икону моды Донателлу Версаче во второй части «Американской истории преступлений» Райана Мерфи под названием «Убийство Джанни Версаче».
Пенелопа Крус и Джонни Депп. Фото: кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011)
Замужество с Хавьером Бардемом и дети
В июле 2010 года Крус вышла замуж за своего партнера по фильму «Вики Кристина Барселона», испанского актера Хавьера Бардема. Пара начала встречаться в начале съемок, в 2007 году.
Крус и Бардем приветствовали своего первенца, сына Лео Энсинаса Круса, в январе 2011 года. Два года спустя, 22 июля 2013 года, 39-летняя Крус родила второго ребенка от Бардема, дочь по имени Луна Энсинас Крус, в Мадриде, Испания.
Номинанты Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года, Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press