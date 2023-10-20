Ослепительная внешность и природный актерский талант: биография актрисы Блейк Лайвли

Ранняя жизнь

Блейк Лайвли родилась 25 августа 1987 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье представителей шоу-бизнеса. Ее отец, Эрни, был актером и режиссером, а ее мать, Элейн, занималась поиском талантов. Лайвли - младшая из пяти детей, и все четверо ее старших братьев и сестер тоже актеры.

До переезда в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в шоу-бизнесе, родители Лайвли жили в Джорджии, и в доме всегда сохранялось южное влияние.

Лайвли пошла в первый класс, когда ей было всего 3 года. Ее 6-летний брат так нервничал из-за того, что пошел в первый класс один, что ее мать сказала школе, что Блейк (у которой был очень высокий рост для своего возраста) тоже 6 лет, так что она может пойти с ним.

«Через несколько недель, вспоминает Лайвли, - они сказали, что им придется отдать меня в классы для умственно отсталых, потому что я не поспевала за остальными детьми. Они думали, что я была медлительной, потому что все, чего я хотела, это поспать, пока другие дети занимались своими проектами».

Получив так рано, хотя, возможно, и опрометчиво, начальное образование, Лайвли к моменту окончания начальной школы успела поучиться в тринадцати различных школах.

В конце концов она осталась в средней школе Бербанка, где выделялась как в учебе, так и во внеклассных занятиях. Помимо получения отличных оценок за свою курсовую работу по AP, Лайвли была чирлидером, президентом класса и участницей шоу-хора своей школы.