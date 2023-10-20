Ослепительная внешность и природный актерский талант: биография актрисы Блейк Лайвли

Кто такая Блейк Лайвли?
Блейк Лайвли - американская актриса, которая оказалась в центре внимания во время учебы в средней школы, когда получила главную роль в блокбастере 2005 года «Джинсы-талисман».
Два года спустя Лайвли сыграла свою самую известную на сегодняшний день роль в популярной подростковой драме The CW «Сплетница». С тех пор как «Сплетница» закончилась в 2012 году, Лайвли снялась в таких фильмах, как «Век Адалин», «Отмель» и «Простая просьба». В настоящее время она замужем за актером Райаном Рейнольдсом.
Блейк Лайвли. Фото: кадр из к/ф «Джинсы-талисман» (2005)
Ранняя жизнь
Блейк Лайвли родилась 25 августа 1987 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье представителей шоу-бизнеса. Ее отец, Эрни, был актером и режиссером, а ее мать, Элейн, занималась поиском талантов. Лайвли - младшая из пяти детей, и все четверо ее старших братьев и сестер тоже актеры.
До переезда в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в шоу-бизнесе, родители Лайвли жили в Джорджии, и в доме всегда сохранялось южное влияние.
Лайвли пошла в первый класс, когда ей было всего 3 года. Ее 6-летний брат так нервничал из-за того, что пошел в первый класс один, что ее мать сказала школе, что Блейк (у которой был очень высокий рост для своего возраста) тоже 6 лет, так что она может пойти с ним.
«Через несколько недель, вспоминает Лайвли, - они сказали, что им придется отдать меня в классы для умственно отсталых, потому что я не поспевала за остальными детьми. Они думали, что я была медлительной, потому что все, чего я хотела, это поспать, пока другие дети занимались своими проектами».
Получив так рано, хотя, возможно, и опрометчиво, начальное образование, Лайвли к моменту окончания начальной школы успела поучиться в тринадцати различных школах.
В конце концов она осталась в средней школе Бербанка, где выделялась как в учебе, так и во внеклассных занятиях. Помимо получения отличных оценок за свою курсовую работу по AP, Лайвли была чирлидером, президентом класса и участницей шоу-хора своей школы.
Блейк Лайвли с мамой Элейн Лайвли на 61-я премия «Эмми», Лос-Анджелес, 20 сентября 2009 г. Фото: Global Look Press
Фильмы и телешоу
Несмотря на сильное давление со стороны ее старших братьев и сестер бросить школу и начать актерскую карьеру, Лайвли изначально не проявляла интереса к актерскому мастерству. Вместо этого у нее были свои мечты о поступлении в Стэнфордский университет. Тем не менее, чувствуя ее звездный потенциал, ее старший брат Эрик неустанно подталкивал ее попробовать пройти прослушивание.
«Он пытался заставить меня принимать жизненные решения в 15 лет!» - вспоминает она. Затем он начал связываться с агентами и рассказывать им о своей красивой, талантливой младшей сестре.
«Я была очень занята в школе, - вспоминает Лайвли, - и мне звонили эти агенты и говорили: «У нас назначена для вас встреча». Было действительно трудно сказать «нет», потому что я не хотела расстраивать своего брата».
«Джинсы-талисман»
В средней школы, в возрасте 17 лет, Лайвли, наконец, согласилась посетить несколько прослушиваний. Она добилась почти мгновенного успеха.
После всего нескольких месяцев прослушивания она получила главную роль в блокбастере 2005 года «Джинсы-талисман» съемки которого проходили летом между ее младшим и старшим классами средней школы Бербанка. Ее выступление принесло ей номинацию на премию Teen Choice Award в номинации «Лучшая кинозвезда».
«Сплетница»
Лайвли получила премию Teen Choice Award 2008 в номинации «Телевизионная актриса» и «Дебют года» на телевидении за свое выступление. Последний эпизод «Сплетницы» вышел в эфир в декабре 2012 года.
Актерский состав телесериала «Сплетница» (2007–2012): Пенн Бэджли, Блейк Лайвли, Эд Вествик, Чейз Кроуфорд, Тейлор Момсен, Лейтон Мистер. 2007 г. Фото: Global Look Press
«Город воров»
С ее ослепительной внешностью, природным актерским талантом и преданной поддержкой поклонников «Сплетницы» Лайвли, казалось, была на грани того, чтобы стать кинозвездой высшего класса.
В своем профиле за январь 2010 года Esquire назвал Лайвли «самой многообещающей, интересной и талантливой молодой актрисой года». В том же году она проявила более решительную сторону в роли молодой матери в криминальном триллере Бена Аффлека «Город воров». И фильм, и игра Лайвли получили широкое признание критиков.
Блейк Лайвли и Джон Хэмм. Фото: кадр из к/ф «Город воров» (2010)
«Зеленый фонарь»
В следующем году Лайвли снялась вместе с Райаном Рейнольдсом в фильме «Зеленый фонарь», экранизации классической серии комиксов на большом экране. В то время как фильм разочаровал критиков и коммерсантов, экранная пара Лайвли и Рейнольдса превратилась в роман из реальной жизни.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: кадр из к/ф «Зеленый фонарь» (2011)
«Век Адалин» и «Простая просьба»
В 2015 году Лайвли снялась в романтическом фэнтези «Век Адалин», в котором она сыграла женщину, которая в результате нелепого несчастного случая не постарела больше чем на 29 лет.
Затем она стала главной героиней фильма ужасов «Отмель» (2016), а затем сыграла женщину, которая исчезает без объяснения причин в комедийном триллере Пола Фейга «Простая просьба» 2017 года с Анной Кендрик. Затем Лайвли сыграла роль убитого горем убийцы в боевике 2020 года «Ритм-секция».
Блейк Лайвли и Михил Хейсман. Фото: кадр из к/ф «Век Адалин» (2015)
Брак с Райаном Рейнольдсом и дети
После того, как они начали встречаться в 2011 году, Лайвли и Рейнольдс быстро стали неразлучны. Они вместе купили дом в северной части штата Нью-Йорк в апреле 2012 года. Сумев скрыть свои планы от средств массовой информации, пара поженилась на специальной церемонии 9 сентября 2012 года недалеко от Чарльстона, Южная Каролина.
На свадьбе пары, состоявшейся на плантации Бун-Холл, присутствовало около 70 гостей. Подруга Лайвли, певица Флоренс Уэлч из Florence and the Machine, выступила на приеме. До того, как встречаться с Рейнольдсом и выйти за него замуж, она была ранее связана с актером Леонардо Ди Каприо.
У Рейнольдса и Лайвли четверо детей. В декабре 2014 года у них родился первенец, дочь, которую они назвали Джеймс. В сентябре 2016 года пара отпраздновала рождение своей второй дочери Инес. В 2019 году Лайвли родила их третью дочь Бетти. Новость появилась в начале октября того года, но Us Weekly сообщила, что Бетти родилась летом.
Снова держа личные дела в секрете, Лайвли ненавязчиво объявила о рождении их четвертого ребенка в февральском посте в соцсетях, когда было заметно, что она больше не беременна. Имя и пол ребенка еще не объявлены.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли со своими детьми присутствуют на церемонии в честь актера Райана Рейнольдса со звездой на Аллее славы в Голливуде 15 декабря 2016 года в Голливуде, Калифорния. Фото: Global Look Press