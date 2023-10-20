Каратист, дзюдоист, буддист, россиянин: биография звезды боевиков Стивена Сигала

Кто такой Стивен Сигал?

Стивен Сигал отправился в Японию в возрасте 17 лет, чтобы преподавать английский. Он заработал несколько черных поясов по боевым искусствам и ставил сцены драк в фильмах для таких актеров, как Шон Коннери.

Сигал воплотил свои навыки на экране после возвращения в Соединенные Штаты, снявшись в таких фильмах, как «Над законом» (1988), «Смерти вопреки» (1989) и «В осаде» (1992), что сделало его одной из крупнейших звезд боевиков той эпохи. Позже он снялся в реалити-сериале «Стивен Сигал: законник» и продолжал штамповать боевики в возрасте далеко за 60.