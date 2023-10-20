Каратист, дзюдоист, буддист, россиянин: биография звезды боевиков Стивена Сигала

Кто такой Стивен Сигал?
Стивен Сигал отправился в Японию в возрасте 17 лет, чтобы преподавать английский. Он заработал несколько черных поясов по боевым искусствам и ставил сцены драк в фильмах для таких актеров, как Шон Коннери.
Сигал воплотил свои навыки на экране после возвращения в Соединенные Штаты, снявшись в таких фильмах, как «Над законом» (1988), «Смерти вопреки» (1989) и «В осаде» (1992), что сделало его одной из крупнейших звезд боевиков той эпохи. Позже он снялся в реалити-сериале «Стивен Сигал: законник» и продолжал штамповать боевики в возрасте далеко за 60.
Американский актер и голливудская звезда Стивен Сигал, на снимке 12 июня 1996 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал родился 10 апреля 1952 года в Лансинге, штат Мичиган. Сын медсестры и учителя, он начал изучать боевые искусства под руководством Фумио Дэмуры, когда был ребенком. Позже Сигал отправился в Японию в возрасте 17 лет, где преподавал английский, изучал дзен и совершенствовал свои боевые искусства, в конечном итоге заработав черные пояса по айкидо, каратэ, дзюдо и кендо.
Сигал провел 15 лет в Азии, изучая восточную философию и время от времени ставя хореографические сцены боевых искусств в фильмах, работая с такими звездами, как Шон Коннери и Тоширо Мифуне. Вернувшись в Соединенные Штаты, он открыл академию боевых искусств и стал телохранителем таких знаменитостей, как Келли Леброк и голливудский агент Майкл Овиц. Первая стала женой Сигала, а второй помогал ему снимать фильмы для Warner Bros.
Американский актер Стивен Сигал посетил спортивно-образовательный комплекс «Самбо-70», 21 марта 2013 г. – Россия, Москва. Фото: Global Look Press
«Над законом», «Смерти вопреки», «В осаде»
Первый фильм Сигала, «Над законом» 1988 года, был хорошо принят любителями экшена, что привело к появлению «Смерти вопреки» 1989 года и «В осаде» 1992 года, его самого популярного фильма на сегодняшний день.
В 1994 году его режиссерский дебют «На смертельной почве» принес неутешительные результаты. За ним последовали экшн-машины Executive Decision (1996) и Patriot (1998), а затем он снялся в фильмах Exit Wounds (2001) и Half Past Dead (2002).
Фото: Стивен Сигал на постере к/ф «В осаде» (1992)
«Законник», «Перекресток смерти»
Начиная с конца 2009 года актер попробовал свои силы на телевидении в фильме A&E «Стивен Сигал: законник», в котором он работал резервным заместителем шерифа в Луизиане. В сериале «Перекресток смерти», который транслировался с июля 2011 по сентябрь 2012 года, Сигал сыграл главную роль главы оперативной группы под прикрытием в Сиэтле, штат Вашингтон.
Стивен Сигал и Уоррен Кристи. Фото: кадр из сериала «Перекресток смерти» (2010-2012)
«Карательный отряд», «Настоящая Мияги»
Вернувшись на большой экран, Сигал снялся в фильме «Карательный отряд» (2013) с Вингом Раймсом и «Двойная игра» (2014). Он также появился в документальном фильме 2015 года «Настоящий Мияги» о своем раннем наставнике Фумио Дэмуре. Затем последовали такие фильмы, как «Китайский продавец» (2017) с бывшим боксером Майком Тайсоном и «Вне закона» (2019) с рэпером DMX.
Стивен Сигал. Фото: кадр из к/ф «Китайский продавец» (2017)
Вне экрана
Наряду с вниманием, которое он получил как кинозвезда, Сигал попал в заголовки газет о своей личной жизни. У некоторых вызвала подозрения его работы с тибетскими борцами за свободу.
В 1997 году Сигал сообщил, что Его Святейшество Пенор Ринпоче присвоил ему титул тулку — реинкарнации буддийского ламы. Даже несмотря на скептицизм, он неизменно изучал буддизм.
В 2016 году он получил российское гражданство. Паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.
В феврале 2020 года сообщалось, что Сигал согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам 314 000 долларов после того, как не смог раскрыть свою компенсацию за продвижение предложения криптовалюты в социальных сетях.
Американский актер Стивен Сигал получает российский паспорт во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, 25 ноября 2016 г. – Россия, Москва. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Сигал был женат на Мияко Фудзитани с 1975 по 1987 год. У них двое детей, актер и модель Кентаро и Аяко. С 1987 был женат на Келли ЛеБрок и до развода в 1996 году у него и ЛеБрок было две дочери, Аннализа и Арисса, и сын Доминик.
У Сигала также есть дочь Саванна от Ариссы Вульф, бывшей няни его детей. В 2009 году он женился на Эрдэнэтуе Бацух. У пары есть общий ребенок, сын Кунзанг.
Келли Леброк и актер Стивен Сигал, 20 ноября 1987 г. Фото: Global Look Press